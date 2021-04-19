Đàn bà đừng dại mà mơ mộng những điều viễn vông, hãy thực tế với 3 điều này mới mong chạm tới hạnh phúc

Phụ nữ yêu 19/04/2021 20:29

Người phụ nữ dại khờ lúc nào cũng lệ thuộc tất cả vào đàn ông. Thực tế đã cho thấy, rất nhiều chị em đã đi nhầm vào lối mòn này mà "rước" khổ vào thân. Bởi thế, phụ nữ hiện đại, khôn ngoan chỉ cần làm 3 điều sau đây là đã hạnh phúc, viên mãn.

Tiền

Phụ nữ không có tiền thì không sống được. Đúng là như thế, phái đẹp đừng bao giờ tin vào cái mác "thực dụng" mà cánh mày râu hay gán ghép. Bởi đã là con người đặc biệt là phụ nữ hiện đại, thiếu tiền thì sẽ thiếu tất cả mọi thứ kể cả tình yêu.

Người phụ nữ thông minh bao giờ cũng sẽ nỗ lực làm giàu cho bản thân và gia đình. Khi bạn đã có thể tự chủ về kinh tế thì dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bạn cũng luôn là người có tiếng nói hơn. Vì thế, đừng bao giờ coi khinh đồng tiền và tin rằng bản thân thanh cao không cần tới nó.

phu nu hien dai
Đừng e ngại hai chữ 'thực dụng' từ miệng đàn ông mà coi khinh đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Kiếm nhiều tiền bằng sức lao động chân chính không khiến bạn trở nên thực dụng hay hám tài, mà đó chính là cách bạn khẳng định bản thân, tự lập tự cường trong cuộc sống, giúp cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn.

Khí chất

Đôi khi xinh đẹp hay không điều đó không quan trọng, thứ quan trọng ở đây chính là khí chất của bạn. Những thứ được xây dựng trong tư tưởng, nhận thức và suy nghĩ của bạn toát ra, khiến anh mắt, nụ cười của bạn rạng rỡ hơn và đẹp hơn trong mắt mọi người. Đó chính là khí chất của bạn. 

phu nu hien dai 1
Không cần ngoại hình phải 'xuất sắc' phụ nữ cần có khí chất để trở nên quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn không có ngoại hình thì khí chất của bạn sẽ là "tuyệt chiêu" giúp bạn thu hút hơn. Không chỉ giúp bạn có được cái nhìn thiện cảm từ nhiều người mà còn giúp bạn tránh khỏi nhiều "tai họa" từ miệng mà ra. 

Ý thức yêu thương bản thân

Hãy gạt bỏ qua một bên sự hy sinh giống như một người phụ nữ truyền thống. Ở thời hiện đại, nếu bạn không yêu thương bản thân bạn thì kể cả bạn đời của bạn cũng sẽ có lúc chán bạn ra mặt. 

Cuộc sống của chị em phụ nữ ngày nay không còn "đầu tắt mặt tối" thức khuya dậy sớm "cơm bưng nước rót" cho chồng. Thay vào đó, họ sẵn sàng tự kiếm tiền và đầu tư vào mỹ phẩm, nước hoa, quần áo đẹp để làm đẹp cho bản thân. Sẵn sàng "móc hầu bao" chi tiêu cho những chuyến du lịch để mở mang tầm mắt. Khi đó, thứ toát ra từ bản thân họ chính là vẻ đẹp của sự hạnh phúc, phóng khoáng mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mê mệt.

Vì thế, bạn cũng hãy yêu thương bản thân thật nhiều để ngày nào cũng xinh tươi trong mắt mọi người, nhất là người đàn ông của bạn nhé. Một khi bạn đã yêu thương bản thân thì chẳng ai có thể làm tổn thương bạn. 

phu nu hien dai 2
Yêu thương bản thân sẽ giúp phụ nữ giữ được hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, phụ nữ ngày nay chỉ cần làm được 3 điều trên thì đã có thể có một cuộc sống viên mãn. Làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc sống chính là cái đích mà phụ nữ hướng đến. 

8 phẩm chất đàn ông ai cũng mong muốn ở vợ

8 phẩm chất đàn ông ai cũng mong muốn ở vợ

Khi chọn bạn đời, có một số phẩm chất cơ bản mà đa số đàn ông đều mong muốn ở người phụ nữ để có thể xây dựng hôn nhân lâu bền, vững vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ ngày nay phụ nữ nên làm gì phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 39 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 45 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này