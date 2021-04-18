Top 3 nguyên nhân ‘chí mạng’ khiến phụ nữ mạnh mẽ và độc lập ế ‘bền vững’

Trong khi rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn sự yếu đuối hoặc tự lập làm nét riêng của bản thân thu hút phái mạnh, thì người phụ nữ mạnh mẽ không cần ai ở bên bởi họ có thể làm được tất cả mọi thứ. Sự thông minh và thẳng thắn của cô ấy khiến cánh đàn ông đôi lúc phải sợ hãi vì cô ấy có thể nhìn thấu hết mọi tâm can của họ.

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, những người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ thường sẽ bày tỏ suy nghĩ, quan điểm về tình yêu của bản thân, cũng như mong muốn đối phương chia sẻ thật lòng về bản thân. Chính vì việc này mà đàn ông "yếu vía" sẽ chỉ biết quay đầu là bờ vì chưa đủ bản lĩnh để có được nàng.

Phong cách sống của một cô nàng mạnh mẽ luôn tôn trọng sự thật, họ thường xoáy rất sâu vào tâm lý của đối phương khiến họ lúng túng. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người đàn ông cảm thấy e ngại khi trò chuyện với một người phụ nữ sắc sảo như thế này.

Trong tình yêu một cô nàng mạnh mẽ sẽ luôn giữ được một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Họ biết đâu là điểm dừng trong mối quan hệ của mình. Vì thế, khi có bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận họ với ý muốn qua đường, người phụ nữ này luôn có thể nhận ra và chọn cách hành xử hợp lý. Con người thông thái tự lập của cô ấy khiến phái mạnh rụt rè vì nhận thấy bản thân thấp kém hơn.

Phụ nữ chín chắn đòi hỏi một người đàn ông chín chắn theo mình mà không hề biết đa số đàn ông đều chưa trưởng thành trong suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cô nàng này lại còn rất kén chọn vì họ biết giá trị của trị của họ nằm ở đâu và tầm quan trọng của sự nghiệp. Thế nên, nếu là người chưa đáp ứng được kỳ vọng thì nàng ta thường chọn cách từ chối và không thể du nạp một mối quan hệ tạm bợ.

Luôn dành sự lựa chọn cho một tình yêu sâu sắc

Đây chính là sự thật đáng buồn của một cô nàng mạnh mẽ cô ấy càng sâu sắc đến đâu thì càng khó tìm được người yêu. Khi đang trong một buổi gặp gỡ cô nàng này thường sẽ bật “chế độ quét” rất kỹ về hành vi, lời nói của đối phương để đánh giá và nhận xét. Làm như vậy cô ấy cảm thấy yên tâm và có thể xác nhận được bản thân có hợp hay không hợp với người đó, bất chấp cả việc anh ta có ý với mình hay không. Thường là với tiêu chí cao của bản thân cô nàng mạnh mẽ sẽ bỏ qua đối tượng này ngay lập tức.

Mang tâm hồn của một cô gái mạnh mẽ, các cô nàng này sẽ "đào sâu, soi kỹ" một người đàn ông để biết về quá khứ của họ, đặc biệt là những bí mật thầm kín. Thế nhưng, hầu hết đàn ông lại không thích chia sẻ cảm xúc và kể về quá khứ cho những người mới gặp lần đầu, làm như thế họ sẽ cảm thấy không an toàn.

Tiêu chí quá cao ít người đàn ông nào 'với' tới nên thường cô nàng mạnh mẽ sống rất cô độc - Ảnh minh họa: Internet

Chung quy lại phụ nữ mạnh mẽ "ế chồng" đều là do quá cẩn thận, quá cầu toàn và quá hoàn hảo. Vì vậy, tiêu chí chọn chồng của họ quá cao nhưng đàn ông đáp ứng được tiêu chí đó thì quá ít. Bởi thế, các cô nàng như thế này hãy bớt mạnh mẽ một chút, đôi khi "hư" một chút, ngoan một chút để đáng yêu và xinh đẹp hơn trong mắt phái mạnh.