5 biểu hiện của phụ nữ dại đàn ông nên tránh 'càng xa càng tốt', càng không nên rước về làm vợ

Trái lại, một người phụ nữ lúc nào cũng năng động, nhiệt huyết, vui vẻ, luôn lạc quan trước những khó khăn sẽ là “quý nhân” của cuộc đời bạn. Bởi chỉ khi ở bên cạnh người phụ nữ có đức tính này bạn mới có được những lời khuyên bổ ích. Chắc chắn sẽ có lúc những lời nói tích cực của cô ấy, trở thành động lực to lớn giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Nếu cảm thấy bản thân là người đàn ông có chí cầu tiến, biết phấn đấu trong sự nghiệp, khao khát làm giàu thì một người phụ nữ suốt ngày “than thân trách phận” không phù hợp với bạn. Bởi những suy nghĩ tiêu cực của cô ấy ít nhiều sẽ khiến bạn bị ảnh hưởng và có thể chùn bước trước mọi cơ hội. Đôi khi, chính những điều này còn kìm hãm và trở thành chướng ngại vật cản trở con đường sự nghiệp của bạn. Chẳng ai muốn ở bên cạnh một cô gái suốt ngày có năng lượng không tốt, luôn trong trạng thái suy sụp tinh thần, sợ hãi thất bại và hay kêu ca than vãn khi gặp bất cứ khó khăn gì.

Có một sự thật là phụ nữ luôn có rất nhiều mối quan tâm và rất nhiều chuyện để có thể “tám xuyên lục địa”. Vì thế nếu cánh mày râu không chấp nhận thì không còn con đường nào khác.

Sự khác biệt lớn nhất của người phụ nữ tích cực và tiêu cực nằm ở chính cách nhìn nhận vấn đề ở họ. Đứng trước muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, việc hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió là điều cần thiết. Sự than vãn, suy sụp trong những lúc thế này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hơn thế, những lúc bạn bị “cả thế giới quay lưng” nhưng kế bên bạn là một người phụ nữ lạc quan, thì lúc ấy bạn mới có đủ tự tin và cơ hội để vực dậy bản thân.

Nhưng, nhiều chuyện cũng có nhiều loại. Nếu là nhiều chuyện gây cười, suốt ngày đều nói tới những điều tốt đẹp thì rất đáng quý. Còn ngược lại, nếu nhiều chuyện thuộc đẳng cấp “không thể chữa được” suốt ngày đi xỉa xói, bới móc chuyện riêng của người khác, nói xấu người khác vô tội vạ thì bạn nên “chạy càng nhanh càng tốt” nếu không muốn gặp rắc rối về sau.



Nhiều chuyện nhưng có hai loại tốt và loại 'không thể chữa được' - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ kỹ, người phụ nữ là quý nhân của cuộc đời bạn, thì thay vì hóng hớt chuyện thiên hạ, họ sẽ dành thời gian đó để quan tâm và chăm sóc bản thân và gia đình. Bạn sẽ rất tự hào vì bên cạnh mình là một cô gái luôn biết cách làm đẹp cho bản thân và hay dành mối quan tâm đến những việc có ích, ví dụ như quan tâm đến sự nghiệp riêng của họ.

Phụ nữ có biểu hiện lẳng lơ

Đây chính là một trong những kiểu phụ nữ dại mà đàn ông không nên yêu nhất. Phụ nữ có tính lẳng lơ chính là biểu hiện của người phụ nữ không chung thủy. Họ không yêu ai đến nơi đến chốn, không nghiêm túc trong bất cứ mối tình nào, còn dễ dãi với đàn ông…

Đa số điểm chung của kiểu phụ nữ này chính là rất dễ tán tỉnh. Nếu gặp kiểu người này thì bạn không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng chinh phục được. Nhưng bạn cũng cần biết, thứ quan trọng nhất trong tình yêu là chỉ số bền chặt trong cảm xúc của hai người, và trong trường hợp này chỉ số ấy là con số “0” tròn trĩnh. Do xuất phát điểm ban đầu không hề đến từ những suy nghĩ chín chắn, thế nên rất có thể, quen được một thời gian thì đầu của bạn sẽ bị cắm rất nhiều “sừng”. Tóm lại, một cô nàng dễ dãi với bạn thì hà cớ gì không dễ dãi với những người đàn ông khác. Vì thế, đừng để việc tồi tệ này xảy ra nhé, tốt nhất bạn nên biết và tránh xa loại phụ nữ này ngay từ đầu.

Đa số điểm chung của kiểu phụ nữ lẳng lơ chính là rất dễ tán tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích kiểm soát

Nếu có chút gia vị của sự “ghen tuông” chắc chắn tình yêu của bạn sẽ trở nên rất ngọt ngào. Thế nhưng rất nhiều cặp đôi đã tan vỡ vì đối phương ghen và kiểm soát quá đà. Vậy người phụ nữ mà đàn ông không nên chọn ở đây chính là người phụ nữ có biểu hiện cuồng ghen, ghen mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.

Chưa hết, đây chính là loại phụ nữ đã cuồng ghen, lại còn thích kiểm soát mọi thứ như điện thoại, tin nhắn, danh bạ và suốt ngày nghi ngờ người đàn ông của mình không chung thủy. Nếu gặp phải kiểu phụ nữ này thì bạn cũng nên “chạy càng nhanh càng tốt” nhé. Bởi một người phụ nữ quá ghen chính là người phụ nữ thiếu thông minh trong tình yêu. Ghen tuông quá mức khiến cho mối quan hệ của cả hai luôn trong tình trạng báo động, và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.



Phụ nữ có tính kiểm soát càng cao thì nguy cơ người đàn ông ngoại tình càng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bản chất của đàn ông là luôn khao khát tự do, và hay bị thu hút bởi những gì mới mẻ. Một khi bạn cố giam cầm họ vào khuôn khổ riêng của bạn, họ sẽ có xu hướng chống đối và tình cảm của cả hai sẽ có nguy cơ rạn nứt. Đừng lầm tưởng rằng họ thích bạn ghen tuông, bởi lúc mới yêu có thể khi bạn ghen họ sẽ cảm thấy dễ thương mà bỏ qua. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với mật độ dày đặt họ sẽ không còn có thể thông cảm cho tình yêu của bạn, ngược lại cảm thấy bản thân không được bạn tôn trọng.

Giữ chồng là đúng, nhưng giữ chồng bằng ghen tuông chính là liều “thuốc nổ” có thể tự kết liễu hết tất cả. Ghen tuông chỉ nên là gia vị và không nên trở thành nguyên liệu chính của một món ăn. Thay vì ghen tuông người phụ nữ thông minh sẽ tự biết cách làm mới bản thân mỗi ngày để xây đắp tình cảm đôi bên.

Phụ nữ thực dụng, dựa dẫm

Thực dụng là suy nghĩ nông cạn và ích kỷ mà rất nhiều cô gái trong giới trẻ hiện nay mắc phải. Cô nàng thực dụng luôn có xu hướng muốn người yêu phải có tiền, có xe sang, phải nuôi được cô ta và hơn thế là cả gia đình cô ấy. Một cô nàng thực dụng sẽ rất dễ khiến tình yêu của bạn lao đao mỗi khi sự nghiệp của bạn gặp trắc trở. Trong những lúc bắt buộc phải lựa chọn, cô ấy có xu hướng lựa chọn những thứ có lợi nhất cho bản thân mình, và bất chấp tất cả.

Phụ nữ thực dụng luôn tính toán lợi lộc, được mất rất kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên có cái nhìn rõ hơn về một cô gái thực tế, bởi “thực dụng” và “thực tế” hai loại này khác nhau hoàn toàn. Một cô gái “thực tế” tức là cô gái không phụ thuộc vào bạn bất cứ thứ gì. Cô gái ấy “thực tế” bằng cách nếu không có tiền thì sẽ hăng say đi làm để vui vẻ nhận về thành quả mà chính sức lao động của bản thân làm ra. Điều quan trọng là cô ấy không ỷ lại, tự lập cao, và luôn mạnh mẽ trước mọi khó khăn. Những cô gái như thế này rất đáng được trân trọng. Hơn nữa, muốn có một mối quan hệ lâu dài bền chặt thì ta nên hướng đến một cô nàng thực tế. Đôi khi những suy nghĩ chín chắn từ một cô nàng thực tế sẽ giúp bạn đàn ông và trưởng thành hơn.

Nếu cô gái bạn đang quen không hề có 5 biểu hiện như trên thì chúc mừng bạn vì bạn đã tìm được “chân ái” của cuộc đời nhé!