4 thói xấu tưởng vô hại lại khiến phụ nữ cô quả cả đời, bất hạnh triền miên

Phụ nữ yêu 28/11/2018 17:06

Nếu không bỏ ngay những thói xấu này, phụ nữ đừng trách vì sao mình lận đận trăm bề, phúc bạc như vôi.

Là phụ nữ, đừng vì ngoan cố không chịu bỏ những thói xấu này mà khiến đời mình lận đận trăm bề, cả đời khổ hạnh.

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Khẩu nghiệp tuy không bắt bạn phải trả giá ngay lập tức nhưng hành vi xấu xa này có thể khiến bạn mất đi rất nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Ưa thọc mạch chuyện người khác

Trước mỗi con người, mỗi hoàn cảnh thì mỗi cá nhân có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Thế nên, bạn đừng đứng ở lập trường của mình để phán xét người khác, cũng đừng nói những lời xuyên tạc, “thêm mắm dặm muối” khiến câu chuyện bị lái sang hướng khác, không đúng với bản chất của nó.

Khẩu nghiệp tuy không bắt bạn phải trả giá ngay lập tức nhưng hành vi xấu xa này có thể khiến bạn mất đi rất nhiều thứ. Chẳng ai muốn thân thiết với người chuyên đi nói xấu người không có mặt ở đấy, chẳng ai có thể tự hào khi người thân của mình nổi tiếng thọc mạch. Tất nhiên, chẳng đàn ông nào muốn ở cạnh người phụ nữ lắm điều như thế. Đây chính là lý do vì sao nếu không bỏ ngay thói quen tưởng chừng vô hại này bạn sẽ cô quả cả đời, bất hạnh triền miên.

4 thói xấu tưởng vô hại lại khiến phụ nữ cô quả cả đời, bất hạnh triền miên - Ảnh 2
Đàn bà đừng dại dột khoe khoang với thiên hạ tất cả những thông tin cá nhân hay đời tư của mình lên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ quá sâu chuyện đời tư lên mạng xã hội

Mạng xã hội dù có tiện ích đến mấy thì suy cho cùng, nó vẫn là thế giới ảo, với những con người mà tâm địa của họ cũng ảo không kém. Đàn bà đừng dại dột khoe khoang với thiên hạ tất cả những thông tin cá nhân hay đời tư của mình lên đây kẻo cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chưa kể, kẻ xấu có thể lợi dụng những sơ hở để trục lợi, để hãm hại mà bạn vẫn ngây ngô không biết gì vì thói khoe khoang trên thế giới ảo của mình.

4 thói xấu tưởng vô hại lại khiến phụ nữ cô quả cả đời, bất hạnh triền miên - Ảnh 3
Đừng mang mình đi so sánh với người khác rồi tự chuốc lấy những phiền muộn không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Quá tham lam

Tất nhiên, là con người, ai cũng mưu cầu cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, ai cũng mong mình sẽ có cuộc đời khiến người khác khát khao. Tuy nhiên, bạn đừng vì tham vọng của mình mà đứng núi này trông núi nọ, mang mình đi so sánh với người khác rồi tự chuốc lấy những phiền muộn không đáng có.

Cớ sao bạn phải sống khổ như thế, sao không học cách hài lòng với hiện tại, cảm ơn cuộc đời vì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Bạn có quyền có tham vọng, nhưng đừng quá tham lam kẻo không hề có thêm mà lại mất đi tất cả.

4 thói xấu tưởng vô hại lại khiến phụ nữ cô quả cả đời, bất hạnh triền miên - Ảnh 4
Đừng mang chuyện xấu đi bêu riếu khắp nơi, kể tội chồng với người ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu chồng, gia đình

Là phụ nữ, đừng bao giờ cho phép mình trở thành nhân vật chính của câu nói “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay”. Chồng hay gia đình bạn có điều gì không đúng, có chuyện gì không hay thì hãy để nó được yên ổn sau cánh cửa nhà, giải quyết nội bộ với nhau.

Đừng mang chuyện xấu đi bêu riếu khắp nơi, kể tội chồng với người ngoài. Trên đời này không bao giờ tồn tại khái niệm bí mật. Nếu bạn nói cho người thứ nhất biết và dặn họ đừng nói với ai, họ sẽ đi kể với người thứ hai và không quên dặn dò đừng nói với người thứ 3. Cứ thế, câu chuyện bị tam sao thất bản sẽ khiến nhân vật chính khi nghe được khó chịu, bực dọc vô cùng.

Khi ấy, bạn không chỉ bị ghét bỏ vì thói nhiều chuyện mà còn bị đánh giá thấp bởi sự ích kỷ, hẹp hòi của mình.

Muốn được yêu thương thật nhiều phụ nữ đừng quá dựa dẫm vào đàn ông

Muốn được yêu thương thật nhiều phụ nữ đừng quá dựa dẫm vào đàn ông

Càng lệ thuộc, càng xem đàn ông là tất cả những gì mình đang có phụ nữ càng khiến mình trở nên bất hạnh.

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