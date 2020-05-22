4 sai lầm phụ nữ tự làm khổ mình, bị chồng ruồng rẫy, chán ghét, nhất là điều số 2

Phụ nữ yêu 22/05/2020 11:43

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ phạm phải những điều đại kỵ này kẻo hôn nhân tan nát, bị chồng ruồng rẫy, ghét bỏ mà sa vào vòng tay đàn bà khác.

Nếu không muốn tự tay hủy hoại tổ ấm, phụ nữ lấy chồng đừng dại phạm phải những sai lầm tai hại này. Nếu không, đừng trách vì sao lại bị chồng chán, cặp bồ hết lần này đến lần khác.

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Phụ nữ lấy chồng, hãy cho chồng cơ hội được chia sẻ với vợ trách nhiệm vun đắp gia đình - Ảnh minh họa: Internet

1. Quá siêng năng, ôm hết việc nhà vào người

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ ôm hết việc nhà vào người, tất tả đi chợ, nấu nướng sau giờ tan tầm rồi sau bữa cơm lại lúi cúi rửa chén, giặt giũ, lau dọn chỉ vì muốn chứng minh bản thân là người vợ đảm đang.

Bạn càng chiều chồng quá mức sẽ càng khiến anh ấy trở thành gã đàn ông vô tâm, quen thói ỷ lại và lười nhác đến mức đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ. Nếu không sớm thay đổi thói quen xấu này, nếu cứ mải miết hy sinh vô điều kiện thì sẽ có ngày bạn phải ôm con mà khóc vì quá mệt mỏi, đắm đuối với những thua thiệt.

Hãy cho chồng cơ hội được chia sẻ với vợ trách nhiệm vun đắp gia đình, hãy cho anh ấy được đóng góp phần nào công sức. Hãy để chồng hiểu rằng, muốn có hôn nhân hạnh phúc cả hai cần biết cách sẻ chia, thấu hiểu.

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Họ chẳng dám mua gì cho mình, không dám mua mỹ phẩm dưỡng da, chẳng dám ăn diện vì sợ tốn tiền - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá tiết kiệm, ki bo với bản thân

Rất nhiều phụ nữ vì muốn dồn hết những điều tốt đẹp nhất cho chồng con, vì muốn gia đình được hưởng những điều sung túc nhất nên họ ra sức tiết kiệm tiền bạc. Chẳng dám mua gì cho mình, không dám mua mỹ phẩm dưỡng da, chẳng dám ăn diện vì sợ tốn tiền.

Họ muốn tích cóp, gom góp tiền bạc để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho chồng con nhưng lại đối xử bạc bẽo với bản thân. Chờ đến khi già nua xấu xí, khi nếp nhăn kéo đến chi chít trên gương mặt, chờ đến khi chồng ngoại tình, cặp kè với kẻ thứ ba tươi trẻ, thơm tho thì bạn đã chẳng thể cứu vãn tình thế.

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Chỉ khi tự chủ tài chính bạn mới được chồng tôn trọng, có tiếng nói trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Cho phép bản thân lệ thuộc vào đàn ông

Dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn, mạnh mẽ hay yếu mềm thì bạn cũng phải tự làm chủ đời mình. Đừng bao giờ lệ thuộc vào chồng, cũng đừng để chồng nuôi mà hãy có cho chình một công việc, tự kiếm ra tiền và tự chủ tài chính.

Chỉ khi có được điều ấy bạn mới được chồng tôn trọng, có tiếng nói trong gia đình. Vậy nên, nếu đang ở nhà chồng nuôi thì phụ nữ có gia đình hãy nhanh chóng thay đổi

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Vợ cuồng ghen, hành xử thái quá là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Kiểm soát chồng quá chặt

Phụ nữ đừng vì sợ mất mà giữ chồng khư khư, ra sức kiểm soát chàng. Lạt mềm buộc chặt mới là cách giữ chồng khôn ngoan, nhàn hạ nhất mà phụ nữ khôn ngoan áp dụng.

Nếu bạn cứ liên tục nhắn tin, gọi điện thoại và làm ầm lên khi anh ấy ra ngoài thì dù yêu vợ đến mấy đàn ông cũng chán ngán.

Họ mệt mỏi, áp lực mỗi khi về nhà vì bị vợ tra hỏi về lịch trình, ngột ngạt đến mức chẳng muốn nhìn thấy vợ. Vợ cuồng ghen, hành xử thái quá là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chồng ngoại tình, tìm nguồn vui mới bên người phụ nữ biết điều khác.

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