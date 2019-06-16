4 kiểu phụ nữ lấy chồng nào cũng khổ, nếu không thay đổi cả đời ắt gian truân

Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, đừng biến mình thành tảng băng chỉ có thể ngày qua ngày tan chảy vì khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Không ít phụ nữ dành toàn bộ thời gian mỗi ngày để lo cho việc lớn nhỏ trong nhà. Phụ nữ quá đảm đang thường cầu toàn, nên chỉ bản thân làm mới thấy yên tâm. Chuyện gì họ cũng muốn tự làm, không để người khác động vào. Nhưng cũng chính những người vợ thế này sẽ tạo ra những ông chồng nghĩ rằng vợ họ cái gì cũng biết, không cần giúp đỡ, quan tâm. Thế chẳng phải phụ nữ tự đánh mất quyền được giúp đỡ, quan tâm của chồng, tự làm khổ mình?

Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, đừng biến mình thành tảng băng chỉ có thể ngày qua ngày tan chảy vì khổ tâm.

Có một sự thật trong hôn nhân là phụ nữ càng đảm đang, đàn ông càng vô tâm. Bởi thế, thay vì ôm đồm mọi việc, phụ nữ nên tạo cho chồng thói quen chia sẻ và quan tâm tới vợ. Phụ nữ được chồng đỡ đần, không chỉ bớt mỏi mệt, mà cũng có thể tự tạo năng lượng tích cực, truyền lại cho mái ấm của mình.

Chuyện gì cũng biết

Phụ nữ quá hiểu biết, chuyện gì cũng biết sẽ khó hạnh phúc. Bởi họ tinh tường mọi thứ nên luôn phải nhận lời nhờ vả từ người khác. Nhưng trong hôn nhân, khi vợ quá hiểu biết và thông minh, đàn ông sẽ thấy thua kém và sợ hãi. Thay vì muốn bảo vệ, chở che, đàn ông lại thấy phụ nữ quá giỏi giang nên không cần họ. Đàn ông có chút dè chừng, sợ bị vợ dạy đời, bị mất mặt trước người khác.

Dù rằng phụ nữ không ai muốn mạnh mẽ, đều là vì từng vất vả khó khăn mà kiên cường hơn. Nhưng phụ nữ càng mạnh mẽ trong mắt đàn ông càng dễ khổ sở trong hôn nhân. Họ dễ lo lắng, tạo áp lực cho bản thân, tự gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

Phụ nữ quá hiểu biết, chuyện gì cũng biết sẽ khó hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không phải là người tỏ ra mạnh mẽ với chồng. Phụ nữ khôn ngoan là người dù biết nhiều, dù mạnh mẽ vẫn yếu đuối trước mắt chồng khi cần. Đàn ông cần là người chở che cho gia đình, đừng tước đi quyền và nhu cầu đó của họ.

Suy nghĩ nhiều

Người ta thường nói, nếu phụ nữ trên đời này nghĩ ít đi một chút, thì ai cũng sẽ hạnh phúc hơn. Phụ nữ càng suy nghĩ nhiều càng dễ buồn phiền, vì đa sầu đa cảm. Họ có thể buồn vì một lời nói vô tư của người khác, còn xem trọng cảm xúc của người khác hơn bản thân.

Nhưng người vợ thế này sẽ khiến đàn ông thấy mệt mỏi, chán nản. Vì họ suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Đàn ông dù sao vẫn thích người phụ nữ cho họ năng lượng tích cực, hơn là những cảm xúc tiêu cực không cần thiết.

Phụ nữ thay vì suy nghĩ nhiều, hãy đơn giản mọi thứ. Cuộc sống càng đơn giản, phụ nữ sẽ càng dễ hạnh phúc hơn.

Phụ nữ thay vì suy nghĩ nhiều, hãy đơn giản mọi thứ. Cuộc sống càng đơn giản, phụ nữ sẽ càng dễ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Quá chăm chỉ

Đàn ông có vợ không phải chỉ để có người lo cơm nước, việc nhà hay sinh con cho anh ấy. Đàn ông cần nhiều hơn thế, anh ấy muốn được thấu hiểu và yêu thương. Nhưng nhiều phụ nữ chỉ biết làm việc này việc kia, mà không để ý đến cảm xúc, mong muốn của chồng.

Dù rằng phụ nữ làm việc nhà vô cùng mệt mỏi nhưng đừng quá cầu toàn và siêng năng. Thay vì ngày nào cũng vất vả, sao không chia sẻ cùng chồng để có thời gian yêu thương và chăm sóc tinh thần cho chồng hơn? Hơn hết, nếu có thêm thời gian cho mình, có thể làm đẹp để chồng thấy say mê và hãnh diện hơn. Phụ nữ làm vợ trước khi chăm nhà chăm cửa thì phải biết chăm chồng trước đã. Đó không chỉ là cách giữ hạnh phúc gia đình mà còn giúp phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc hơn.