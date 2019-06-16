4 kiểu phụ nữ lấy chồng nào cũng khổ, nếu không thay đổi cả đời ắt gian truân

Phụ nữ yêu 16/06/2019 05:07

Có những kiểu phụ nữ không phải vì chọn nhầm chồng mà khổ, đúng hơn là họ lấy chồng nào cũng gian truân. Nếu không thay đổi, bỏ đi những suy nghĩ, hành động này, thì không ai có thể cứu lấy họ ngoài chính họ!

Phụ nữ quá đảm đang, có thể làm mọi việc

Không ít phụ nữ dành toàn bộ thời gian mỗi ngày để lo cho việc lớn nhỏ trong nhà. Phụ nữ quá đảm đang thường cầu toàn, nên chỉ bản thân làm mới thấy yên tâm. Chuyện gì họ cũng muốn tự làm, không để người khác động vào. Nhưng cũng chính những người vợ thế này sẽ tạo ra những ông chồng nghĩ rằng vợ họ cái gì cũng biết, không cần giúp đỡ, quan tâm. Thế chẳng phải phụ nữ tự đánh mất quyền được giúp đỡ, quan tâm của chồng, tự làm khổ mình?

4 kiểu phụ nữ lấy chồng nào cũng khổ, nếu không thay đổi cả đời ắt gian truân - Ảnh 1

Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, đừng biến mình thành tảng băng chỉ có thể ngày qua ngày tan chảy vì khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Có một sự thật trong hôn nhân là phụ nữ càng đảm đang, đàn ông càng vô tâm. Bởi thế, thay vì ôm đồm mọi việc, phụ nữ nên tạo cho chồng thói quen chia sẻ và quan tâm tới vợ. Phụ nữ được chồng đỡ đần, không chỉ bớt mỏi mệt, mà cũng có thể tự tạo năng lượng tích cực, truyền lại cho mái ấm của mình.

Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, đừng biến mình thành tảng băng chỉ có thể ngày qua ngày tan chảy vì khổ tâm.

Chuyện gì cũng biết

Phụ nữ quá hiểu biết, chuyện gì cũng biết sẽ khó hạnh phúc. Bởi họ tinh tường mọi thứ nên luôn phải nhận lời nhờ vả từ người khác. Nhưng trong hôn nhân, khi vợ quá hiểu biết và thông minh, đàn ông sẽ thấy thua kém và sợ hãi. Thay vì muốn bảo vệ, chở che, đàn ông lại thấy phụ nữ quá giỏi giang nên không cần họ. Đàn ông có chút dè chừng, sợ bị vợ dạy đời, bị mất mặt trước người khác.

Dù rằng phụ nữ không ai muốn mạnh mẽ, đều là vì từng vất vả khó khăn mà kiên cường hơn. Nhưng phụ nữ càng mạnh mẽ trong mắt đàn ông càng dễ khổ sở trong hôn nhân. Họ dễ lo lắng, tạo áp lực cho bản thân, tự gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

4 kiểu phụ nữ lấy chồng nào cũng khổ, nếu không thay đổi cả đời ắt gian truân - Ảnh 2
Phụ nữ quá hiểu biết, chuyện gì cũng biết sẽ khó hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không phải là người tỏ ra mạnh mẽ với chồng. Phụ nữ khôn ngoan là người dù biết nhiều, dù mạnh mẽ vẫn yếu đuối trước mắt chồng khi cần. Đàn ông cần là người chở che cho gia đình, đừng tước đi quyền và nhu cầu đó của họ.

Suy nghĩ nhiều

Người ta thường nói, nếu phụ nữ trên đời này nghĩ ít đi một chút, thì ai cũng sẽ hạnh phúc hơn. Phụ nữ càng suy nghĩ nhiều càng dễ buồn phiền, vì đa sầu đa cảm. Họ có thể buồn vì một lời nói vô tư của người khác, còn xem trọng cảm xúc của người khác hơn bản thân.

Nhưng người vợ thế này sẽ khiến đàn ông thấy mệt mỏi, chán nản. Vì họ suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Đàn ông dù sao vẫn thích người phụ nữ cho họ năng lượng tích cực, hơn là những cảm xúc tiêu cực không cần thiết.

Phụ nữ thay vì suy nghĩ nhiều, hãy đơn giản mọi thứ. Cuộc sống càng đơn giản, phụ nữ sẽ càng dễ hạnh phúc hơn.

4 kiểu phụ nữ lấy chồng nào cũng khổ, nếu không thay đổi cả đời ắt gian truân - Ảnh 3
Phụ nữ thay vì suy nghĩ nhiều, hãy đơn giản mọi thứ. Cuộc sống càng đơn giản, phụ nữ sẽ càng dễ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Quá chăm chỉ

Đàn ông có vợ không phải chỉ để có người lo cơm nước, việc nhà hay sinh con cho anh ấy. Đàn ông cần nhiều hơn thế, anh ấy muốn được thấu hiểu và yêu thương. Nhưng nhiều phụ nữ chỉ biết làm việc này việc kia, mà không để ý đến cảm xúc, mong muốn của chồng.

Dù rằng phụ nữ làm việc nhà vô cùng mệt mỏi nhưng đừng quá cầu toàn và siêng năng. Thay vì ngày nào cũng vất vả, sao không chia sẻ cùng chồng để có thời gian yêu thương và chăm sóc tinh thần cho chồng hơn? Hơn hết, nếu có thêm thời gian cho mình, có thể làm đẹp để chồng thấy say mê và hãnh diện hơn. Phụ nữ làm vợ trước khi chăm nhà chăm cửa thì phải biết chăm chồng trước đã. Đó không chỉ là cách giữ hạnh phúc gia đình mà còn giúp phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc hơn.

5 'môn võ' phụ nữ hiện đại nên luyện thật giỏi

5 'môn võ' phụ nữ hiện đại nên luyện thật giỏi

Thời hiện đại, cuộc sống dường như thách thức hơn đối với phụ nữ. Nếu muốn bảo vệ bản thân tốt hơn, ứng phó thông minh với những thay đổi, chúng ta cần luyện 5 loại võ mới.

Xem thêm
Từ khóa:   nỗi khổ của phụ nữ khi lấy chồng phụ nữ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này