4 khác biệt giữa đàn ông tốt và đàn ông tồi, phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết!

Một người đàn ông tốt chắc chắn sẽ luôn làm điều này với vợ con mỗi ngày, chị em hãy tự kiểm chứng để biết mình có lấy nhầm chồng hay không.

1. Không mập mờ bất cứ chuyện gì Một người đàn ông chung thủy sẽ chẳng có việc gì khuất tất phải che đậy trước bạn đời của mình. Ví như khi có điện thoại gọi đến, anh ấy sẽ chẳng chần chừ mà nhấc máy lên nghe trước mặt vợ một cách thoải mái. Không cài mật khẩu, không sợ vợ kiểm tra điện thoại, đi đâu cũng thông báo để người phụ nữ của mình không phải lo lắng là cách hành xử của đàn ông thương vợ. Nếu chồng có dấu hiệu này, chị em hãy mừng thầm vì bạn đã không lấy nhầm người.



Là đàn ông, nhất định phải là cây tùng cây bách để vợ con có thể tựa nương - Ảnh minh họa: Internet 2. Nỗ lực kiếm tiền để vợ con có cuộc sống đủ đầy Nếu đàn ông vô tâm chỉ muốn tụ tập bạn bè ăn nhậu, lười nhác và chẳng chí thú làm ăn khiến vợ con phải khổ cực thì người chồng thương vợ không như thế. Vì sống trách nhiệm nên anh ấy sẽ luôn nỗ lực không ngừng, cố gắng từng ngày để đời sống vật chất đủ đầy hơn. Chàng hiểu rằng, nếu đã có gia đình thì nhất định không được làm khổ người thân. Là đàn ông, nhất định phải là cây tùng cây bách để vợ con có thể tựa nương.

3. Luôn giữ lời hứa Với những gì mình đã nói ra, những lời đã hứa hẹn với vợ thì đàn ông chung tình sẽ thực hiện đến cùng. Họ chẳng nói suông để yên chuyện ngay lúc ấy, cũng chẳng nói cho có mà sẽ khiến vợ không phải thất vọng. Nhờ vậy, hôn nhân của họ luôn ấm êm viên mãn, vợ chồng đồng lòng vì vợ chẳng hề nghi ngờ chồng bất cứ điều gì.

Chàng chủ động giữ khoảng cách với người đối diện, thẳng thắn từ chối những lời ong bướm - Ảnh minh họa: Internet 4. Chủ động giữ khoảng cách với người khác giới Chính vì một lòng sắt son với vợ nên đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ tơ tưởng đến phụ nữ khác. Chủ động giữ khoảng cách với người đối diện, thẳng thắn từ chối những lời ong bướm bằng câu nói “tôi đã có vợ” chính là cách thể hiện tình yêu đơn giản nhất. Có được người chồng như thế, cả đời phụ nữ sẽ chẳng cần phải đi đánh ghen, cũng không phải ngờ vực bởi anh ấy luôn giữ mình để xứng đáng với hạnh phúc đang có.

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