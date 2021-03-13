Vì phụ nữ vốn bản tính suy nghĩ nhiều nên cái gì cũng có thể nhét “lọt” vào đầu. Việc luôn muốn lo toan mọi việc dẫn đến suy nghĩ không thông, khiến đầu óc của họ trở nên mụ mị, thiếu sáng suốt. Chuyện gì qua thì hãy cho qua, đôi khi nhớ mãi về chuyện cũ chính là tự mình làm khổ mình. Biết thế, nhưng hiếm có người phụ nữ nào làm được như vậy. Nhưng mà phụ nữ à, nếu giữ mãi tâm trạng này, bạn sẽ làm những người bên cạnh bạn bị ảnh hưởng, và rất khó chịu đấy. Hãy nhớ kỹ, đầu óc chất chứa càng nhiều chuyện, tâm tư càng phiền muộn thì khó mà hạnh phúc nổi. Hãy tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của bạn chính là giải pháp tốt nhất giúp bạn mau chóng quên đi những chuyện bên lề. Hạnh phúc từ đó cũng sẽ gõ cửa nhà bạn mỗi ngày.

Phụ nữ càng tự lập thì năng lực ôm đồm hết mọi việc càng cao. Phụ nữ càng có năng lực thì trách nhiệm của bạn phải gánh vác ngày càng lớn. Song song với điều này là chỉ số “áp lực” luôn ở ngưỡng báo động.



'Yếu đuối' khi cần là cách để phụ nữ được đàn ông che chở yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Việc bạn giỏi giang và cố gồng để “cân hết” tất cả mọi chuyện trong nhà sẽ khiến đàn ông có tính ỷ lại. Hãy nhường chỗ, tạo cơ hội để người đàn ông duy nhất trong nhà đóng góp và xây dựng tổ ấm. Đừng cố giải quyết hết tất cả, chuyện gì cũng cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ mà quên mất bản thân. Thực ra bạn cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng cần được yêu thương chăm sóc.

Ngoài loại việc không nên trở thành "siêu nhân" trong nhà thì việc bạn quá cầu toàn trong mọi việc cũng làm vấn đề trầm trọng. Nếu như chuyện gì bạn cũng muốn làm theo ý mình, vô hình chung sẽ khiến người đàn ông trong gia đình mất đi tiếng nói. Lâu dần, việc này rất dễ sẽ xảy ra mâu thuẫn, việc hợp tan khó mà nói trước. Đôi khi phụ nữ “yếu đuối” một chút cũng là cái hay.

3. Người quá trọng tình cảm

Tình cảm chính là yếu điểm của rất nhiều người, không chỉ riêng phái nữ. Nhưng đàn ông xem trọng tình cảm là tốt, còn phụ nữ thì không hẳn. Xác suất phụ lòng và thất hứa của một người đàn ông khi yêu rất cao. Vì thế nếu người phụ nữ lúc nào cũng xem trọng từng câu từng chữ người đàn ông nói ra thì không ổn chút nào. Một người quá trọng tình cảm thì sớm muộn cũng có ngày bị phụ lòng, khó tránh khỏi đau khổ. Vì thế, thay vì mong đợi đàn ông tốt hơn rồi đau khổ, phụ nữ hãy ích kỷ một chút, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn có thể. Việc yêu quý bản thân mỗi ngày chính là điều mà bạn nên làm để cuộc sống ý nghĩa hơn. Khi làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ tự khắc an yên.



Đừng trông chờ 'vitamin' từ lời hứa của đàn ông, 'thuốc bổ' trong hôn nhân chính là đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

4. Người quá biết điều

Biết điều trong hôn nhân đồng nghĩa với việc biết nghĩ cho người khác. Nhìn qua thì chả có gì để nói, thế nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ vì bạn quá biết điều nên cũng dễ thông cảm và bỏ qua lỗi lầm của người khác. Đừng nghĩ bản thân cao thượng trong trường hợp này. Trong hôn nhân, việc nhẫn nhịn và cho qua lỗi lầm của đối phương hết lần này đến lần khác được gọi là nhu nhược. Sẽ chẳng ai để tâm đến những cảm xúc “hỷ, nộ, ái, ố” của bạn cả. Đơn giản vì họ biết nếu họ mắc lỗi thì bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Và cho qua cũng đồng nghĩa với việc bạn cho phép đối phương xem nhẹ bạn. Từ đó xác suất mắc lỗi của anh ta sẽ “tăng dần đều”, sự ỷ lại càng lớn.

Để bản thân được người khác xem trọng trước tiên bạn nên yêu bản thân mình trước. Một khi yêu bản thân thực sự thì bạn sẽ không cho phép bất cứ ai phạm lỗi với mình. Sự tha thứ chỉ dành cho những kẻ thật sự biết lỗi mà thôi.

Tha thứ không làm ta cao thượng, yêu quý bản thân mới tạo nên giá trị đích thực của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thoát khỏi 4 điều ngu ngốc nhất của phụ nữ này chắc chắn chị em chúng ta sẽ rất nhẹ nhõm. Triệu đóa hồng luôn dành riêng cho người phụ nữ xứng đáng có được hạnh phúc. Hãy sống đặc biệt mỗi ngày để tặng cho bản thân những đóa hồng tươi thắm bạn nhé!