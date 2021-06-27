4 điều đàn bà khôn thường làm sau chia tay khiến đàn ông từ ngạc nhiên đến... tiếc ngẩn ngơ

Phụ nữ yêu 27/06/2021 06:30

Một thời gian sau chia tay, đàn ông thường nhớ về những kỉ niệm cũ đã từng có với bạn, còn phụ nữ thì dần cân bằng cảm xúc và sống cho bản thân hơn.

Thường sau chi tay, hầu hết đàn ông sẽ cảm thấy như được giải phóng, anh ta sẽ làm mọi thứ mà anh ta thích, đi với bất cứ ai anh ta muốn. Còn đàn bà thường chỉ nhốt mình trong một không gian, ngồi ngẫm lại những chuyện xưa cũ. Tuy nhiên, đó chính là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Một thời gian sau chia tay, đàn ông thường nhớ về những kỉ niệm cũ đã từng có với bạn, còn phụ nữ thì dần cân bằng cảm xúc và sống cho bản thân hơn.

Vậy phụ nữ nên làm gì để đàn ông sẽ hối hận với quyết định chia tay?

Làm ngơ, không cần hủy kết bạn, không cần chặn facebook

Việc bạn hủy kết bạn, chặn anh ta ở mọi “mặt trận” chứng tỏ bạn còn yêu anh ta rất sâu đậm. Dẫu biết sự thật phũ phàng rằng hai người đã đi hai con đường riêng, bạn càng không thể để những tấm hình của anh ta xuất hiện trước mặt bạn, vì bạn biết rằng mình sẽ “sợ”.

Sợ một ngày nọ, người anh ta chụp hình lên sẽ là một cô gái khác, sợ nhìn thấy hình bóng anh ta mọi lúc mọi nơi, sợ khi cả hai nick đều sáng những chả ai nói với ai câu nào. Bạn nghĩ chặn sẽ giúp bạn giải quyết hết tất cả các vấn đề đó? Nhưng không, tôi có một cô bạn, lúc trước khi chia tay người yêu cũ, cô ấy chặn anh ta, những tưởng hành động đó là “quyết liệt” lắm, nhưng vài hôm cô ấy lại mở chặn hoặc dùng một nick khác để xem anh ấy hôm nay như thế nào. Vậy thì chặn làm gì?

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Làm đẹp, yêu thương bản thân mình hơn mỗi ngày. (Ảnh minh họa: Internet)

Làm đẹp, yêu thương bản thân mình hơn mỗi ngày

Mỗi ngày qua đi đều là một ngày mới mẻ, vậy thì thay vì ủ dột sau những chuyện cũ, cớ gì bạn không làm đẹp cho bản thân mình. Hãy bước ra khỏi căn phòng đó, cùng đám bạn thân đi shoping, vào một tiệm salon để thay đổi kiểu tóc, chăm chỉ học cách trang điểm và đọc sách. Thay vì lúc trước bạn phải lo lắng cho đến hai người thì giờ đây bạn chỉ nên lo cho một mình bạn, vậy thì bạn cần phải yêu thương bản thân gấp đôi.

Đẹp hơn mỗi ngày chính là vũ khí lợi hại của phụ nữ sau chia tay. Có nhiều thứ để làm hơn là đau buồn trong thanh xuân này, một trong số chúng chính là làm đẹp và yêu thương bản thân. Tin tôi đi, khi bạn đẹp hơn, bạn sẽ thấy cuộc đời này tốt biết bao.

Làm ra tiền, đàn bà phải có sự nghiệp

Đừng trông chờ làm bà nội trợ đảm đang trong căn bếp của anh ta, bạn nên tạo cho mình một sự nghiệp ổn định. Không có tình bạn không thể chết, nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ “toang”.

Thay vì giam mình trong những ngày ủ dột, nếu bạn không muốn đi đâu, chí ít hãy đọc một cuốn sách bổ ích để tăng thêm kiến thức và giúp não của bạn trở nên bận rộn hơn, không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Sau này, bạn sẽ thấy sự nghiệp và tiền bạc chính là thứ giúp tiếng nói của bạn có giá trị.

4 điều đàn bà khôn thường làm sau chia tay khiến đàn ông từ ngạc nhiên đến... tiếc ngẩn ngơ - Ảnh 2

Làm ra tiền, đàn bà phải có sự nghiệp. (Ảnh minh họa: Internet)

Làm bạn – Đó là điều khiến đàn ông phải day dứt nhất

Khi bạn xác định được ranh giới giữa hai người chỉ là bạn bè như bao người khác và cư xử với anh ấy có chừng mực hơn, anh ta sẽ cảm thấy không quen và có phần thất vọng. Quan trọng hơn, bạn nên kết thêm nhiều bạn mới, điều đó sẽ giúp bạn có thêm sự tự tin và mạnh mẽ, đồng thời giúp bản thân có cơ hội thay đổi và phát triển. Khi chứng kiến việc bạn chẳng tỏ ra đau khổ, ngược lại còn hết sức bình thản và sống tốt khi không có anh ta, họ sẽ cảm thấy buồn bực, thất vọng, thậm chí là ghen tuông.

Hãy sống cho bản thân mình hơn, đi những nơi mình thích, làm những gì mình muốn để thấy được cuộc sống này bao điều tươi đẹp hơn là ủ dột trong góc tối. Là phụ nữ, quan trọng nhất chính là yêu mình rồi mới yêu người.

4 bước rủ người ấy đi chơi khi đối phương mới chia tay

4 bước rủ người ấy đi chơi khi đối phương mới chia tay

Người bạn thích vừa trải qua cuộc chia tay tồi tệ thời gian gần đây nhưng bạn rất muốn rủ đối phương đi chơi. Dưới đây là cách làm điều này mà không khiến đối phương tổn thương.

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