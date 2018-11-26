Dù có chối đằng trời nhưng một khi đã để lộ những điều này chứng tỏ anh ấy đã không còn yêu thương bạn nữa.

Ngược lại, khi đã thay lòng đổi dạ, khi tình yêu đã nhạt phai đàn ông sẽ không quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa. Thậm chí, anh ấy không kiêng dè mà nói ra những điều khiến bạn thương tổn, tủi thân rồi khoái chí trong lòng. Sự cộc cằn, thô lỗ và mang bạn ra để trút giận chính là cách đàn ông thầm nói với bạn rằng chàng đã chán lắm rồi. Chỉ là anh ta chưa tìm được người thay thế nên mới nán lại bên bạn mà thôi.

Khi yêu, đàn ông có thể vì bạn mà nhún nhường, mà bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, mà nhận lấy thua thiệt về mình. Họ làm thế vì mong người mình yêu hạnh phúc, không làm bạn buồn hay phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Đây chính là lý do vì sao dù khi nóng giận bạn nặng lời quát mắng, đòi chia tay nhưng chàng vẫn ôm lấy bạn thật chặt.

Chỉ khi cạn tình cạn nghĩa đàn ông mới trở nên vô lý - Ảnh minh họa: Internet

Trút mọi tội lỗi lên đầu bạn

Khi muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt, khăng khít, khi trân quý người bạn đồng hành trên đường yêu của mình đàn ông luôn biết cách lắng nghe. Họ không tùy tiện kết tội người yêu, cũng không vì lợi ích của mình mà khiến đối phương thua thiệt. Sự thẳng thắn, hiểu chuyện ở họ giúp một nửa có được sự an tâm, tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông tử tế mình đang gắn bó.

Vậy nên, nếu gần đây anh ấy thường trút hết lỗi lầm lên đầu bạn, luôn cho rằng mình đúng bạn sai trong mọi hoàn cảnh thì thật đáng quan ngại. Bởi lẽ, chỉ khi cạn tình cạn nghĩa đàn ông mới trở nên vô lý như thế.

Nếu gần đây anh ấy thường chê bai ngoại hình của bạn thì lúc đấy, anh ấy đã không còn muốn ở lại trong cuộc đời bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Không ngừng chê bai bạn

Người xưa có câu “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” hay “vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Một khi đã yêu, đã thương thì đối phương luôn là số một, luôn khiến ta cảm thấy bình yên, hạnh phúc và hãnh diện khi kề cận.

Nếu gần đây anh ấy thường nhìn bạn bằng đôi mắt hững hờ, lúc nào cũng xem bạn như cái gai cần nhổ đi hay chê bai ngoại hình của bạn thì lúc đấy, anh ấy đã không còn muốn ở lại trong cuộc đời bạn nữa.

Những kế hoạch tưởng chừng viễn vông ấy là cách đàn ông vô thức đặt để bạn vào tương lai của họ - Ảnh minh họa: Internet

Các kế hoạch tương lai không có sự xuất hiện của bạn

Một người đàn ông tử tế, yêu chân thành sẽ luôn có những kế hoạch tương lai với một nửa của mình. Họ sẽ bàn bạc với bạn về kế hoạch cưới xin, về việc đưa bạn về ra mắt gia đình, rằng tiệc cưới sẽ được diễn ra vào mùa hè hay mùa thu, sẽ sinh mấy đứa con. Những kế hoạch tưởng chừng viễn vông ấy là cách đàn ông vô thức đặt để bạn vào tương lai của họ.

Một khi họ đã có những dự tính cho riêng mình, không hề có sự xuất hiện của bạn trong đấy thì chứng tỏ, anh ấy bên bạn chỉ là bến đỗ tạm bợ mà thôi.