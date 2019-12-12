4 dấu hiệu đàn ông tốt với cả thiên hạ chỉ trừ vợ mình ra

Phụ nữ yêu 12/12/2019 12:50

Tốt với cả thế gian, chỉ trừ vợ mình là mẫu đàn ông gây nhiều tổn thương cho vợ nhất. Phụ nữ chẳng may lấy phải người đàn ông tệ này ắt chịu ấm ức cả đời.

Đàn bà, cả đời chỉ mong lấy được người chồng tốt, cho mình chỗ dựa, sự tin cậy và hạnh phúc. Đáng tiếc cho chị em nào lấy phải người đàn ông tệ, không chỉ vô tâm với vợ mà còn coi vợ không bằng người dưng.

Thiết nghĩ chị em nên tự trang bị cho mình vài "mánh" nhận biết mẫu đàn ông tốt với cả thiên hạ, chỉ trừ vợ mình để khỏi phải mang tiếng lấy chồng cũng như không. Dưới đây là 4 dấu hiệu cho chị em tham khảo.

Thích thể hiện trước mặt mọi người

Chị em thường hay nhầm tưởng sự "thích thể hiện" của anh ta là sự nhiệt tình, hết mình vì tập thể. Kỳ thực không phải như thế. Người đàn ông nhiệt tình sẵn lòng giúp đỡ người khác không vì mục đích gì cả. Còn người đàn ông thích thể hiện thì chỉ muốn đẹp mặt mình mà thôi.

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Vô cùng mệt mỏi khi phải sống cùng những gã đàn ông thích thể hiện - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông tệ như vậy, ra ngoài giúp người lạ không quản công nhưng về nhà thì lại lười biếng, không bao giờ đụng tay giúp đỡ vợ. Vợ mà phàn nàn vài lời thôi là anh ta sẽ nổi giận, thậm chí không tiếc lời mắng chửi vợ.

Thêm nữa, vì trót mang danh "nhiệt tình" nên những người chồng như vậy sẽ thường đẩy vợ vào những tình huống khó xử. Chẳng hạn có ai đó vay tiền anh ta, tất nhiên anh ta sẽ cho vay ngay nhưng nếu người đó trì hoãn mãi không trả, chắc chắn anh ta sẽ đẩy vợ ra mặt đòi hộ.

Càng giúp được nhiều người, càng được cảm ơn thì anh ta lại càng thích thể hiện. Cuối cùng, bạn sẽ phải sống trong cảnh trớ trêu, phải chạy theo người chồng của mình để giải quyết những hậu quả "từ trên trời rơi xuống". Sự tồn tại của anh ta sẽ biến thành "cục nợ" của đời bạn.

Dễ bị tác động bởi người ngoài

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Họ không có chính kiến, càng không biết thấu hiểu, cảm thông với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông tệ, đối tốt với thiên hạ trừ vợ mình thường sẽ rất dễ bị tác động bởi người ngoài. Chỉ cần một ý kiến vô thưởng vô phạt của người dưng nước lã cũng khiến anh ta sửng cồ lên với bạn.

Đàn ông như vậy không phải chỗ dựa an toàn cho phụ nữ. Vì họ không có chính kiến, càng không biết thấu hiểu, cảm thông với vợ. Ở cùng người đàn ông này phụ nữ sẽ như bị cô lập trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Giỏi nói chứ không giỏi làm

Có câu "phụ nữ yêu bằng tai", đàn ông tệ nhưng lại có khiếu ăn nói khiến rất nhiều phụ nữ say mê, tin vào những lời viễn vông của anh ta. Đáng tiếc là những người như vậy chỉ giỏi nói còn làm thì hoàn toàn không hay.

Phụ nữ cần cẩn thận khi lấy phải những anh chồng này vì bạn sẽ chẳng thể dựa dẫm vào anh ta hay trông chờ anh ta giúp đỡ.

Ngoài ra, vì khả năng ăn nói giỏi, anh ta sẽ thường xuyên tán tỉnh những cô gái khác ngay cả khi đã lấy vợ. Anh ta coi việc chinh phục phụ nữ bằng lời nói là tài năng của mình. Không dễ gì có thể khiến những người đàn ông này chung thủy với mình bạn.

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Phụ nữ cần cẩn thận khi lấy phải những anh chồng này vì bạn sẽ chẳng thể dựa dẫm vào anh ta hay trông chờ anh ta giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nhu nhược, không có ý chí

Đừng nhầm lẫn giữa đàn ông hiền lành và đàn ông nhu nhược, không có ý chí. Đàn ông hiền lành sống biết điều, giỏi kiềm chế, không muốn gây phiền phức cho bất kỳ ai. Ở bên họ, phụ nữ mới cảm thấy được thấu hiểu và che chở.

Còn người đàn ông nhu nhược sẽ chỉ biết nép sau lưng người khác, tấn công vợ mình. Họ chỉ cần bảo vệ lợi ích của bản thân còn vợ thế nào thì không quan tâm. Lấy phải người đàn ông này, phụ nữ sẽ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

Hôn nhân là một bài toán cần tính toán cẩn thận và kĩ lưỡng. Phụ nữ đừng vội vàng đưa ra quyết định nếu chưa hiểu rõ bản chất của người mình muốn lấy làm chồng. Đôi khi, chỉ một phút bồng bột mà cả đời bạn sẽ phải sống trong cảnh nuốt nước mắt ngược vào trong.

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