4 'CÓ' làm nên mẫu phụ nữ lý tưởng khiến đàn ông khát khao chinh phục

Đàn ông yêu kiểu người phụ nữ như thế nào? Có khiếu hài hước, quyến rũ hay bản lĩnh? Bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ khi biết được mẫu phụ nữ lý tưởng khiến đàn ông si mê.

Có khiếu hài hước Khiếu hài hước nghe có vẻ đơn giản nhưng rất khó để có thể bắt chước. Một người phụ nữ hài hước không thể thiếu đi đầu óc thông minh và nhạy bén. Nếu phụ nữ hội tụ được những yếu tố này sẽ là điểm quyến rũ tuyệt vời khiến đàn ông mê mẩn hơn cả sức hút về nhan sắc. Không phải những câu chuyện lố lăng, mà sự hài hước ở đây chính là những câu nói trí tuệ len lõi trong đó là sự dí dỏm tạo nên sức hút đặc biệt. Điều này sẽ khiến đàn ông luôn muốn ở cạnh bạn để khám phá ra những điều mới mẻ. Vì thế, bên cạnh việc chăm sóc bản thân, ăn diện thật đẹp thì phụ nữ đừng quên thăng hạng bản thân bằng việc trao dồi kiến thức về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Phụ nữ có khiếu hài hước luôn tạo nên một sự thu hút đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet Có nguyên tắc “thứ gì càng quý giá càng khó đạt được” Đôi khi tình yêu giống như một cuộc săn bắt mà trong đó đàn ông chính là kẻ đi săn. Vì thế một nguyên tắc phụ nữ cần nằm lòng chính là hãy để cuộc săn bắt này trở nên thú vị. Bạn đừng làm “con mồi” nằm bất động khiến đàn ông dễ dàng hạ gục, hãy cho anh ấy một chút cảm giác nóng ruột đến mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi, một chút bực dọc vì tưởng chừng như cơ hội nắm chắc trong tay lại bị vụt mất để khơi dậy sự khao khát mãnh liệt cố chinh phục bạn cho bằng được. Phụ nữ hãy khéo léo trong việc khơi dậy khát khao chinh phục của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Có lối sống lành mạnh nhưng không bao giờ cứng nhắc Mẫu phụ nữ lý tưởng khiến đàn ông cảm thấy thích thú là gì? Có lẽ rất nhiều người không nhận ra điều này, đàn ông rất thích phụ nữ tự xây dựng cho mình chế độ sống lành mạnh, chẳng hạn như nấu những món ăn tốt cho sức khoẻ, dành thời gian đến phòng gym mỗi ngày thay vì suốt ngày ám ảnh về chuyện ngoại hình, son phấn, quần áo...

Tuy nhiên, một điều phụ nữ cần phải khắc cốt ghi tâm rằng, họ sẽ chẳng bao giờ thích một người vô tâm, ép bản thân vào khuôn khổ mà thiếu đi sự linh hoạt, không bao giờ dành thời gian cho anh ấy với lý do quá bận rộn. Phụ nữ đừng bao giờ quá cứng nhắc chỉ khiến đàn ông thêm xa cách bạn - Ảnh minh họa: Internet Có bạn bè tâm giao Có một câu nói rất hay: “Hay cho tôi biết bạn bè của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Điều này có nghĩa là rất nhiều người sẽ nhìn vào mối quan hệ bạn bè của một người nào đó để đánh giá về họ. Một người phụ nữ cơi mở thay vì sống khép kín cô độc sẽ khiến đàn ông cảm thấy thích thú - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi yêu cũng vậy, họ thường dành thời gian tìm hiểu mối quan hệ xung quanh của đối tượng mình thích để có sự nhìn nhận về nhiều mặt. Hơn nữa, so với nỗi sợ khi phải tiếp xúc với một đám bạn náo nhiệt của cô gái mình thích họ càng sợ hơn việc phải đối diện với một cô gái cô độc tự thu mình vào một góc.

Những điều ‘ngu ngốc’ phụ nữ dễ phạm phải, đàn ông dù thương vợ đến đâu cũng có ngày ghét bỏ Muốn giữ chân chồng không phải là điều quá xa vời, chỉ cần phụ nữ nằm lòng những điều ‘cấm kỵ’ này, đừng bao giờ phạm phải trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-co-lam-nen-mau-phu-nu-ly-tuong-khien-dan-ong-khat-khao-chinh-phuc-402999.html