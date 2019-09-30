4 chiêu ‘nắm thóp’ đàn ông, vợ cao tay nhất định phải thuộc lòng

Chẳng cần học cách giữ chồng làm gì, chỉ cần khắc cốt ghi tâm những tuyệt chiêu “nắm thóp” đàn ông này chị em sẽ trói chồng cả đời, khiến anh ấy mê vợ không thôi.

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, một trong những cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả nhất chính là khiến bản thân trở nên hấp dẫn, tinh tế để chồng phải quay sang giữ mình chỉ với 4 tuyệt chiêu dưới đây. Có chính kiến, có sự nghiệp riêng chính là cách giữ chồng khôn ngoan nhất - Ảnh minh họa: Internet 1. Có chính kiến Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ ngoan ngoãn làm chiếc bóng sau lưng chồng hay gạt bỏ ước mơ để lui về hậu phương. Dù làm vợ, làm mẹ phụ nữ hiện đại vẫn sẽ theo đuổi đam mê, cống hiến cho sự nghiệp và không ngừng khát khao vươn lên.

Họ có chính kiến, tự hoạch định đời mình và không cho phép bất cứ ai sống thay. Nhờ thế, đàn ông nào cũng vừa kiêng nể, vừa trân trọng người phụ nữ cuốn hút, giỏi giang này. Đây cũng là một trong những bí quyết giữ chồng mà mọi chị em cần nhớ thật kỹ. Đàn ông nào cũng cần một người phụ nữ thẳng thắn, chân thật nói ra những suy nghĩ, chỉ ra những lỗi lầm, thiếu sót để anh ấy sửa đổi từng ngày - Ảnh minh họa: Internet 2. Chân thật Đàn ông sợ nhất là kiểu phụ nữ “hai mặt”, trước mặt họ thì “thơn thớt nói cười” nhưng sau lưng lại “nham hiểm, giết người không dao”. Tất nhiên, đàn ông nào cũng thích được người phụ nữ của mình khen ngợi, động viên. Nhưng thứ họ cần hơn ở người phụ nữ là sự thẳng thắn, chân thật nói ra những suy nghĩ, chỉ ra những lỗi lầm, thiếu sót để anh ấy sửa đổi từng ngày.

Nếu cứ “cố đấm ăn xôi”, giả lả cho qua nhưng lại âm thầm tích tụ những hằn học, trách hờn trong lòng thì bạn sẽ vô tình khiến cuộc sống lứa đôi thêm nhàm chán, mệt mỏi. Phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn chính là ở cách cô ấy kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình - Ảnh minh họa: Internet 3. Kiệm lời Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi cô ấy biết nói đúng lúc, im lặng đúng thời điểm. Đàn ông chúa ghét phụ nữ lắm lời, bởi sau những bộn bề cuộc sống, sau những lo loan bạc tiền, trở về nhà họ chỉ muốn được nghe những lời tâm sự hỏi han. Nếu chàng có làm điều gì khiến bạn phật lòng, hãy cứ góp ý thẳng thắn một lần rồi thôi. Đừng cằn nhằn mãi về chuyện đã qua, đừng ra rả bên tai anh ấy cả ngày. Phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn chính là ở cách cô ấy kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình. Bạn càng mềm mỏng, dịu dàng và biết cách làm nũng sẽ càng khiến chàng muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet 4. Biết làm nũng Phụ nữ muốn giữ chồng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cướp mất cơ hội được bảo bọc, chở che cho vợ của anh ấy. Hãy nhớ, đàn ông luôn có tâm lý muốn yêu thương, nuông chiều phái yếu. Bạn càng mềm mỏng, dịu dàng và biết cách làm nũng sẽ càng khiến chàng muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Đây không chỉ là cách giúp chồng một lòng một dạ với vợ, mà còn là chiêu thức để bạn nắm thóp đàn ông tinh vi nhất.

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