Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, vì thế họ thường không ưa những người phụ nữ hay cằn nhằn và thích xỉa xói. Họ luôn mong muốn được vợ đánh giá cao và coi trọng. Vì thế để chồng mình lúc nào cũng vui vẻ khi về nhà thì hãy thường xuyên khen ngợi anh ấy.

Vì thế người ta mới có câu đằng sau người đàn ông thành công là người phụ nữ tuyệt vời.

Những việc anh ấy làm tốt, đương nhiên phải khen ngợi, thậm chí còn thưởng nóng bằng 1 nụ hôn hoặc “chuyện ấy” chẳng hạn. Nhưng những việc chồng làm chưa tốt, chị em đừng vội chỉ trích sẽ khiến anh chán nản, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở và tinh tế nói cho anh hiểu.

Phụ nữ khôn ngoan cần là tay hòm chìa khóa trong gia đình - Ảnh Internet

Luôn giữ tiền và làm ra tiền

Phụ nữ khôn ngoan cần là tay hòm chìa khóa trong gia đình, nếu dại dột để chồng giữ tiền thì coi như tiếp tay cho anh ta dễ dàng ngoại tình hơn.

Nếu không có tiền, anh sẽ về nhà đúng giờ, cũng không 1 cô gái nào muốn theo 1 kẻ rỗng túi cả. Vì thế hãy là người kiểm soát chi tiêu.

Nhưng phụ nữ luôn nhớ cần 1 từ “khéo”, kiểm soát không có nghĩa là bạn sẽ thắt chặt mà phải chi tiêu hợp lý, đồng thời theo dõi những bước hành tung của chồng, nếu phát hiện dạo này chồng bạn tiêu tiền nhiều hơn bình thường thì có thể anh ta đang cặp kè gái lạ rồi.

Bên cạnh việc giữ tiền, phụ nữ vẫn cần tự mình làm ra tiền để không phụ thuộc quá vào chồng khiến anh chán ghét và khinh thường. Có tự lập tài chính, bạn sẽ có tự tin hơn và có đường lui mọi lúc mọi nơi.

Bắt chồng "trả bài" đều đặn mỗi khi có thể

Chuyện ấy của vợ chồng là chuyện vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân. Chỉ cần khi có cảm giác tình cảm hơi nhàn nhạt và nguội lạnh thì nhất thiết phải tìm cách hâm nóng ngay lập tức.

Vợ nào cũng sợ mất chồng, nhất là những bà vợ có chồng giàu có đẹp trai - Ảnh Internet

Thỉnh thoảng vợ nên chủ động làm những điều lãng mạn khiến chồng bất ngờ, không những thế phải biết tự chăm lo bản thân mình để mỗi khi làm chuyện đó chồng đều cảm thấy hứng thú.

Tuyên bố chủ quyền ở chốn đông người

Vợ nào cũng sợ mất chồng, nhất là những bà vợ có chồng giàu có đẹp trai. Nhưng nhiều ông chồng thường thì ra ngoài tán gái sẽ giả vờ như mình còn độc thân. Vậy nên hãy cùng chồng đi tới mọi bữa tiệc của anh nếu có thể. Hơn nữa phải ăn mặc thật xinh đẹp và tuyên bố với thiên hạ rằng vợ chồng mình đang vô cùng hạnh phúc.

Có thể, cách làm đó sẽ khiến nhiều cô gái đang có ý định tán tỉnh chồng bạn sẽ phải quay đầu lại.

Tóm lại, về mọi phương diện, người vợ phải tinh ý, đừng quá vô tâm để chồng phải tìm nơi khác để trút bầu tâm sự. Người xưa nói “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, nếu muốn chồng không đi ngoại tình, trước tiên phụ nữ phải thấu hiểu những tuyệt chiêu trên đây để không hối hận khi chồng lỡ có kẻ tiểu tam bên ngoài.