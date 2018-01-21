Phụ nữ ngoài 30 chưa lấy chồng, là tự tại hay cô đơn?

Thế nhưng, việc kiếm tiền vẫn phải làm và lấy chồng thì cũng quan trọng không kém đâu các cô gái ạ. Đặc biệt là khi bạn đã qua 30 tuổi thì nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện chồng con được rồi.

Đương nhiên không ai phủ nhận tầm quan trọng của đồng tiền. Huống hồ là phụ nữ , càng phải tự lập về tài chính để không bị ai coi thường và có thể làm đẹp cho chính bản thân mình như 1 nữ hoàng.

Thanh xuân của người con gái hữu hạn, chúng ta nếu cứ chỉ tập trung kiếm tiền mà không biết rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh, chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi nhưng tiền lại không thể mua lại được thanh xuân.

Hơn nữa, sứ mệnh của người phụ nữ còn là sinh con đẻ cái, khi bạn lấy chồng quá muộn thì việc sinh con trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Như vậy, người thiệt thòi sẽ chính là bạn và đứa con của bạn.

Thứ 2, thật lòng xem nhiều lúc bạn cảm thấy rất cần 1 người bên cạnh đúng không?

Mà đó lại không phải bố mẹ, anh em hay bạn bè. Bố mẹ rồi cũng già và qua đời, anh em hoặc bạn bè đều có công việc của họ, họ không thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc, động viên yêu thương hay thậm chí chỉ cần ăn 1 bữa cơm cùng ta thôi cũng là rất khó rồi.

Bạn đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? - Ảnh Internet

Bởi vậy, không có ai bằng người bạn đời thấu hiểu bên cạnh hết. Khi bạn chẳng may đau ốm, người có thể ngày đêm bên bạn chẳng phải chỉ còn mỗi người chồng thôi sao?

Thứ 3, phụ nữ dù ngoài 30 hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, ai mà không ao ước có 1 tổ ẩm?

Bạn đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? Đương nhiên là có rồi, cuộc sống 1 mình nhiều lúc tự tại thật nhưng cứ hằng đêm 1 mình ngồi với bóng tối, bạn có thấy mình cô độc không? Có thể bạn chịu được cô đơn, nhưng giới hạn của nó không thể quá dài.

Phụ nữ mà, mạnh mẽ, giỏi giang đến đâu cũng luôn cần 1 người đàn ông bên cạnh, cần 1 tổ ấm gia đình để những lúc vui buồn đều có thể chia sẻ cùng nhau. Không ai có thể sống được 1 mình, vì thế đừng biến mình thành kẻ cô đơn như vậy.

Các cô gái ngày nay vẫn nói 30 tuổi còn trẻ chán, còn phải tung tẩy khắp nơi để biết đây biết đó, tội gì phải giam cầm mình với 1 người xa lạ gọi là chồng? Lúc đó, từ chuyện mẹ chồng, gia đình nhà chồng rồi bếp núc con cái, người phụ nữ sẽ chẳng còn thời gian chăm lo cho bản thân mình. Như thế sẽ là thiệt thòi.

Có thể đúng là như vậy, nhưng trong cái thiệt thòi vẫn có những món hời mà ta vô tình bỏ qua. Lấy chồng, ta có thêm 1 gia đình mới, có những đứa con đáng yêu, có 1 cuộc sống dù hi sinh vất vả thì nó vẫn vô cùng ý nghĩa đấy chứ.

Nếu ta cứ sống ích kỷ 1 mình, sợ lấy chồng sẽ gặp chuyện này chuyện khác, cho rằng mình cứ sống cô đơn là sung sướng thì cuộc sống đâu còn chút thi vị nào. Lấy chồng, dù hên hay xui dù vui hay buồn thì cũng là 1 trong những câu chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Vì thế khi bị ai đó giục cưới, đừng vội cau có khó chịu nhé những cô nàng 30.