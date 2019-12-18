4 cảnh giới đời người khó đạt, đã đạt rồi thì ắt an yên tự tại

Phụ nữ yêu 18/12/2019 05:12

Quả thật, đời người bình thản nhất chính là khi nhân sinh chỉ gói gọn trong dòng chảy thời gian. Nước chảy qua đâu cũng trong vắt, luôn hướng về phía trước, không ngừng tiến lên...

Hãy nhớ, đời người bình thản nhất chính là khi đạt được 4 cảnh giới này.

Đau mà không than: Kiên cường trong nội tâm

Con người sống suốt cuộc đời không thể tránh khỏi những vết thương, đau càng nhiều lại càng trưởng thành. Nhưng không phải cứ đau là than thở, không thể chỉ nghĩ tới cảm giác đớn đau mà quên cách bước về phía trước. Con người càng mạnh mẽ từ đau đớn, chính là bài học cuộc sống dạy chúng ta.

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Đứng dậy, đối mặt và tiến về phía trước, mới là cách giải quyết những cơn đau nhanh chóng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Không có nỗi đau nào là dễ dàng, không có vết thương nào là dễ chấp nhận. Nhưng có dám đối mặt với tổn thương, với những nỗi buồn, thất vọng hay không lại là can đảm của bạn. Bạn có quyền kêu than về nỗi đau của mình, nhưng như thế không làm chúng ta bớt đau đi. Nỗi đau vẫn ở đó, chỉ có chúng ta phải tự chữa lành mình bằng những thành công kế tiếp. Đứng dậy, đối mặt và tiến về phía trước, mới là cách giải quyết những cơn đau nhanh chóng nhất.

Cười mà không nói : Khoáng đạt, tự tại trong tâm hồn

Sẽ có lúc bạn phải đối mặt với những lời khó nghe của người khác, phải bất lực vì bị hiểu lầm. Và nếu bạn dốc sức thanh minh, nhiều lời giải thích thì chỉ càng làm họ khẳng định rằng họ đúng. Bạn không chứng minh được mình đúng, tâm can lại bị lay động. Cách tốt nhất để đối phó với thị phi chính là giữ một nụ cười nhẹ nhàng, để mặc lời của người khác.

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Người có thể mỉm cười trước mọi tai họa thị phi là người có sức mạnh nội tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người có thể mỉm cười trước mọi tai họa thị phi là người có sức mạnh nội tâm. Một nụ cười nhẹ nhàng đôi khi lại thắng hết lời thiên hạ chẳng ai ngăn nổi. Người xưa thường nói, quân tử thì phong thái đường hoàng, còn tiểu nhân thì lo sợ. Một nụ cười thể hiện khí chất của mỗi người. Người càng trầm tĩnh thì nụ cười càng an nhiên, từ nội tâm vững vàng, từ sức mạnh của trí óc và lương tri. Sức mạnh từ nội tâm được hun đúc từ trí tuệ và trải nghiệm, từ đó mà tỏa sáng đến dung mạo, ngoại hình.

Bởi thế, nếu có thể học cách mỉm cười trước điều bất bình, ung dung trước thị phi nháo nhào, con người ắt trở nên an nhiên, tự tại.

Mê mà không mờ: Trí tuệ làm người

Chỉ có sự mạnh mẽ mới giúp bạn không bị mê hoặc bởi chuyện ở thế gian này. Buồn đau là cảm xúc tự nhiên, nhưng dù có thế nào cũng hãy nhớ chuyện ở đời vốn đã được trời cao an bài. Đứng trước mất mát, cũng đừng để lòng bị cuốn trôi. Cách cuộc đời này chuyển xoay có khi quá mạnh mẽ khiến bạn khó chấp nhận mà bị cuốn vào những cảm xúc không có lối thoát. Nhưng bạn buộc phải học được cách cân bằng. Sinh ly tử biệt, hỷ nộ ái ố ở đời, là những thứ bên ngoài sinh mệnh của bạn.

Hãy nhớ rằng tâm hồn của con người luôn có thể chữa lành mọi vết thương. Con người đứng trước cuộc đời thăng trầm mà không bị mê muội lung lay, chính là đạt được cảnh giới cao khi làm người.

Hoảng mà không loạn: Tĩnh tại nhờ tu dưỡng

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Đời người bình thản nhất chính là khi nhân sinh chỉ gói gọn trong dòng chảy thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Vinh nhục ở đời khiến con người khó tránh thảng thốt, bàng hoàng. Nhưng tâm hoảng mà không loạn mới là nét đẹp riêng biệt.

Đời người khó tránh oan khuất. Nhưng chân lý sống chính là đứng trước sóng lớn mà bình tâm, gặp chuyện đại sự mà không hoảng loạn mới là tâm thế của người ung dung tự tại. Nếu có thể làm được thế thì dù gặp chuyện lớn thế nào thì vẫn bình tĩnh mà xử lý. Tâm càng vững thì hành động càng chắc chắn, chính xác.

Quả thật, đời người bình thản nhất chính là khi nhân sinh chỉ gói gọn trong dòng chảy thời gian. Nước chảy qua đâu cũng trong vắt, luôn hướng về phía trước, không ngừng tiến lên. Để có một ngày, trong buổi hoàng hôn của đời người, lục mở ký ức xưa, tâm tưởng của bạn chẳng còn đớn đau, hiểu lầm, chỉ còn nụ cười bình yên nhẹ nhàng.

Là đàn ông thắng ai cũng được nhưng đừng sống chết hơn thua với vợ mình

Là đàn ông thắng ai cũng được nhưng đừng sống chết hơn thua với vợ mình

Người đàn ông biết cách lấy lòng và yêu chiều vợ mới là người khôn ngoan. Vợ là người vì yêu thương chồng mà hy sinh mọi thứ, đừng xem vợ là kẻ thù, là đối tượng để nhất định phải chiến thắng, hơn thua.

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