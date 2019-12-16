Đây là việc nghe qua thì không khó, nhưng khi yêu rồi thì chẳng mấy ai làm được. Thường thì phụ nữ chúng ta chỉ cảm thấy an toàn với những gì mình biết rõ hoàn toàn. Vì thế, khi yêu thương và đặt niềm tin vào một người, bạn cũng đòi hỏi cảm giác an toàn như thế từ họ.

Một người phụ nữ khôn ngoan không để mình trở thành kẻ thua cuộc, tự tổn thương bản thân trong tình yêu. Nằm lòng những quy tắc quý giá này, họ luôn là người ngẩng cao đầu dù phải rời đi khỏi một cuộc yêu đương nào đó…

Kỳ thực, việc bạn chiếm giữ thời gian của đàn ông chỉ thể hiện một điều rằng bạn yếu đuối trong tình cảm. Thay vì lúc nào cũng hỏi anh ấy đang ở đâu, làm gì, hãy cho anh ấy cảm giác muốn về nhà, hay có một người đang đợi anh ấy về.

Nhưng đàn ông vốn là sinh vật ham tự do, thích được bay nhảy. Dù có yêu bạn thế nào, họ cũng không chịu được việc bị quản lý giám sát liên tục. Họ cần không gian để duy trì các mối quan hệ khác. Và họ cũng cần bạn tập trung vào cuộc sống của bản thân, hơn là “dính” lấy họ mọi lúc mọi nơi.

Dũng cảm đối diện sự thật

Quá khứ của mỗi người không phải lúc nào cũng hoàn hảo không tì vết. Ai cũng từng có sai lầm, nhưng quan trọng là không thể lặp lại một lỗi sai nhiều lần. Nhiều phụ nữ vì yêu quá nhiều mà để mặc đối phương hết lần này đến lần khác làm điều sai trái với họ. Phụ nữ tha thứ quá nhiều lần thì khó hạnh phúc. Bởi đàn ông phạm sai quá nhiều lần sẽ không còn đáng tin tưởng.

Một người đàn bà thông minh sẽ không chọn cách tha thứ chỉ để lấp liếm lỗi sai của đàn ông. Họ sẽ nhìn thẳng vào vấn đề để tìm hướng giải quyết cho bản thân. Đừng níu kéo, bởi đàn ông tổn thương bạn đã không còn xứng đáng với tình yêu của bạn.

Độc lập tài chính

Phụ nữ không làm chủ được tài chính thì dù trong tình yêu hay hôn nhân cũng đều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập tài chính không chỉ cho phụ nữ niềm tin vào bản thân, mà còn giúp phụ nữ không phải dựa dẫm vào đàn ông. Trong đời, ngoài cha mẹ thì không có tán cây vào đủ vĩ đại để che chở cho bạn cả đời. Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, nhưng nếu để họ nuôi bạn, bạn sẽ dần đánh mất giá trị của mình trong mắt họ.

Phụ nữ không làm chủ được tài chính thì dù trong tình yêu hay hôn nhân cũng đều trắc trở. Khi không độc lập tài chính trong tình yêu, bạn sẽ không được đối phương tôn trọng. Khi không làm chủ tài chính trong gia đình, bạn sẽ không có tiếng nói với bạn đời. Nếu bạn muốn công bằng trong bất kì mối quan hệ nào thì nhất định phải có tài chính riêng.

Không che giấu cảm xúc

Nếu không hài lòng điều gì, người đàn bà khôn ngoan sẽ bày tỏ thẳng thắn với đối phương. Nếu luôn che giấu cảm xúc hay mong muốn của bản thân, đàn ông sẽ dần xem thường những gì bạn đang cảm nhận. Bên cạnh đó, nếu có mâu thuẫn, cả hai cũng không dễ dàng tìm ra hướng giải quyết. Sự thật là đàn ông không giỏi đọc tâm lý của phụ nữ, họ muốn bạn bày tỏ chân thành và rõ ràng với họ hơn.

Có nhiều mối quan hệ xã hội

Hãy nhớ rằng, nếu bạn xem đàn ông là mối bận tâm duy nhất, họ sẽ càng có nhiều mối quan tâm khác ngoài bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ thất bại trong tình yêu là vì họ chỉ có duy nhất một mối quan hệ tình yêu để làm điểm tựa. Họ dành quá nhiều thời gian, tâm sức để vun đắp mối quan hệ đó. Nhưng một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không làm thế. Bởi cuộc sống này cần nhiều mối quan hệ, nhiều mối bận tâm để cân bằng. Sức hút của phụ nữ đến từ những mối quan hệ bên ngoài, cùng khả năng theo đuổi đam mê không ngừng.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn xem đàn ông là mối bận tâm duy nhất, họ sẽ càng có nhiều mối quan tâm khác ngoài bạn. Đừng quá tập trung vào đàn ông nếu bạn không muốn có một ngày anh ta chán bạn.