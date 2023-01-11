4 cái dại của phụ nữ sau khi kết hôn khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuộc sống hôn nhân ngày càng nhạt nhẽo

Phụ nữ yêu 11/01/2023 12:29

Người phụ nữ sau khi kết hôn thường sẽ muốn hy sinh tất cả cho gia đình. Điều đó dễ khiến họ dần đánh mất chính mình, quên đi những hoài bão và khát vọng thời tuổi trẻ.

Phụ nữ ôm đồm hết mọi việc

Sau khi kết hôn, phụ nữ sẽ từ bỏ cuộc sống độc thân, trở thành một người vợ đảm đang của gia đình. Có thể dễ dàng nhìn thấy ở các gia đình Việt Nam, phụ nữ gần như phải đảm đương hết mọi công việc trong nhà. Từ nấu ăn, rửa chén, lau dọn, chăm chồng chăm con rồi lại chăm cả hai họ. Vào những lúc này, họ cứ như mọc ra "3 đầu 6 tay" vậy. 

Tuy nhiên, đây là cái dại thứ nhất của phụ nữ. Phụ nữ đừng dại ôm đồm hết mọi việc mà hãy chia sẻ với chồng. Hãy để đàn ông đỡ đần phần nào, để họ hiểu và thêm trân trọng người bạn đời của mình.

4 cái dại của phụ nữ sau khi kết hôn khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuộc sống hôn nhân ngày càng nhạt nhẽo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiết kiệm tiền bạc thái quá

Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng đừng tiết kiệm đến mức một chiếc áo mới cũng không nỡ mua. Cả một ngày dài phụ nữ đã phải làm việc vất vả rồi, đêm xuống hãy tự thưởng cho mình một buổi chăm sóc da mặt, hoặc một cuộc hẹn hò dạo phố cùng chồng. Tiền bạc làm ra là để phục vụ cho cuộc sống, không có gì tội lỗi khi bạn sử dụng mồ hôi công sức của mình cả. 

Lo lắng quá nhiều

Phụ nữ rất đa sầu đa cảm, đặc biệt là sau khi có gia đình. Nào là lo tiền lo bạc, lo chồng lo con rồi lại lo không biết ngày mai phải nấu món gì. Đừng để những lo lắng đang chầu chực trong đầu khiến bản thân mệt mỏi. Hãy tâm sự khó khăn của mình với chồng, để anh ấy cùng bạn san sẻ những gánh nặng trong cuộc sống.

4 cái dại của phụ nữ sau khi kết hôn khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuộc sống hôn nhân ngày càng nhạt nhẽo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá phụ thuộc vào chồng

Phụ nữ có thể yêu nhưng đừng trở nên phụ thuộc. Không có bất kỳ một ai có thể ở bên cạnh bạn đến suốt đời ngoại trừ bản thân cả. Hãy trở thành một người mạnh mẽ và độc lập, dù gặp phải khó khăn cũng có thể tự mình vượt qua. Một người phụ nữ có chính kiến sẽ quyến rũ gấp trăm lần một cô nàng yếu đuối. 

3 lý do đàn ông ngoại tình dù biết sai trái nhưng không dứt được với bồ, dây dưa làm khổ vợ con

3 lý do đàn ông ngoại tình dù biết sai trái nhưng không dứt được với bồ, dây dưa làm khổ vợ con

Nhân tình gọn gàng, trẻ đẹp, không đầu bù tóc rối, lúc nào cũng thơm tho chăm chút cho bản thân. Nhân tình ít thở than, không mặt mày khó chịu, chỉ nói những gì đàn ông muốn nghe. Phụ nữ trước khi lấy chồng, có con cũng từng có dáng vẻ như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 3 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận