Ở trên giường, đàn ông yêu thật lòng hay không, nhiều hay ít sẽ thể hiện qua 5 biểu hiện “lạ” này

Đàn ông càng yêu bạn nhiều sẽ càng để ý đến bạn trong mọi khoảnh khắc, đặc biệt là khi cả hai gần gũi. Anh ấy muốn biết bạn có thích hay không, muốn nghe bạn chia sẻ, muốn biết phải làm thế nào để bạn thấy thoải mái vá dễ chịu hơn.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn đề cao cảm giác và mong muốn của bạn. Ngược lại, đàn ông không yêu bạn sẽ ích kỷ trong chuyện gần gũi. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu của bản thân, không để tâm đến cảm xúc của bạn. Người có mục đích lợi ích, đầy mùi “nhục dục” sẽ không muốn lâu dài với bạn, thậm chí là chỉ yêu qua đường.

Khi đàn ông yêu nhiều thì sau khi yêu họ sẽ muốn ở bên bạn, cùng bạn trò chuyện, thậm chí là xoa bóp, vuốt ve để bạn thấy dễ chịu hơn. Vì anh ấy không muốn bạn thấy tủi thân, thất vọng, hay nghi ngờ về tình cảm của mình.

Nếu sau khi gần gũi, đàn ông quay lưng ngủ hoặc rời đi bỏ mặc bạn một mình thì hãy cẩn thận. Đây là dấu hiệu anh ta chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục, không hề có tình cảm nhiều dành cho bạn.

Ép bạn “yêu”

Tình yêu là sự tình nguyện, nâng niu và yêu chiều, ngay cả trong tình dục. Nếu bạn phải “yêu” khi mình không thích, không tự nguyện thì chính là vì đối phương không yêu bạn nhiều.

Đàn ông luôn có nhu cầu tình dục cao hơn phụ nữ, nhưng khi họ yêu thật lòng thì sẽ nghĩ cho đối phương nhiều hơn bản thân. Họ không nỡ làm bạn đau, không muốn khiến bạn cảm thấy tình dục là sự miễn cưỡng nặng nề. Họ kiên nhẫn với bạn, đợi bạn đồng ý, từng chút một tiến gần đến bạn. Đàn ông càng yêu bạn nhiều thì càng nhẫn nhịn với bạn.

Đàn ông khi yêu bạn sẽ luôn hỏi bạn: “Em có muốn không?”, “Em thích không”. Ngược lại, một người chỉ thích ép bạn “yêu” để thỏa mãn bản thân, không màng bạn có khó chịu, thậm chí là đau đớn thế nào, vậy thì hãy từ bỏ anh ta trước khi quá muộn. Vì người này chắc chắn không hề yêu bạn thật lòng.



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Không thích tiếp xúc ánh mắt hay trò chuyện với bạn khi “yêu”

Nếu anh ta cứ im lặng trong suốt quá trình yêu, thậm chí không hề nhìn vào mắt bạn, thì hãy xem xét lại đoạn tình cảm này.

Đàn ông khi thật lòng yêu ai luôn muốn nhìn biểu hiện khuôn mặt, giao tiếp ánh mắt của đối phương khi gần gũi. Vì đơn giản anh ấy muốn biết bạn có thoải mái không, muốn thấy bộ dạng của bạn khi cả hai thân mật. Còn đàn ông khi yêu bạn thì chỉ muốn làm cho xong chuyện, thỏa mãn nhu cầu bản thân là được.

Không hôn bạn khi gần gũi

Dù yêu nhau bao lâu, đàn ông thật lòng đều thích hôn người phụ nữ của mình, ngay cả khi làm chuyện ấy. Vì nụ hôn có tính kích thích đàn ông cực mạnh, nhưng chỉ với người có cảm xúc thật với bạn. Nếu đàn ông không yêu bạn, anh ta sẽ lảng tránh những nụ hôn. Khi gần gũi, anh ta không bao giờ hôn bạn.