90% phụ nữ bị đàn ông lừa dối chuyện tình cảm, dụ dỗ để lợi dụng đều có những đặc điểm này, chị em nhất định phải cẩn thận!

Những người phụ nữ thế này thường có gia cảnh trung bình nhưng lại muốn thể hiện bản thân sang chảnh, ở tầng lớp thượng lưu. Họ muốn nhắm đến những người đàn ông ăn mặc sành điệu, có xe đẹp, lẫy lừng đi bar, ăn chơi… Họ không để ý đến phẩm chất, nhân cách của những người đàn ông này. Điều họ muốn chỉ là cái danh cưa cẩm được một anh chàng thu hút nhiều cô nàng khác.

Phụ nữ thường có nỗi sợ lớn với cô đơn, đặc biệt là những phụ nữ đơn thân sống một mình trong thời gian dài. Cảm giác cô đơn trong thời gian dài khiến phụ nữ dễ trở nên mềm lòng với những cử chỉ ngọt ngào của đàn ông. Và đàn ông tệ lại càng biết đâu là điểm yếu của kiểu phụ nữ này.

Nhưng đàn ông chẳng phải là kẻ ngu dốt, anh ta biết ai đến với mình vì điều gì. Đàn ông đôi khi tốt với nhiều người chân thành với họ, nhưng sẽ tệ bạc với người chỉ thích lợi dụng họ.

Ham mê vật chất

Kiểu phụ nữ mê vật chất dễ bị thu hút bởi những thứ xa xỉ đắt tiền. Vì thế họ dễ động lòng trước những người đàn ông giàu có. Đây thường là những người phụ nữ chỉ thích hưởng thụ, lười lao động. Mà đàn ông lại cực kì xem thường kiểu phụ nữ này.

Trả đũa chồng ngoại tình

Người phụ nữ này tìm đến người đàn ông khác như một cách để trả thù chồng ngoại tình. Nhưng họ cũng không biết rằng đàn ông tệ thường tìm đến mình để chơi đùa.

Phụ nữ tự phụ

Đừng nghĩ phụ nữ tài giỏi, thông minh thì không bị đàn ông lừa dối. Thực tế, đây là kiểu phụ nữ đàn ông muốn chinh phục nhất. Nhưng đàn ông không tốt thì chỉ chinh phục cho vui chứ không nghĩ chuyện lâu dài.

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Phụ nữ quá nghèo

Phụ nữ không kiếm ra tiền thì ngay cả lòng tự trọng, sĩ diện cũng không có tư cách để bảo toàn. Phụ nữ nghèo không phải là cái tội, nhưng không dám cố gắng, nỗ lực để kiếm tiền bằng sức lực của mình thì rất dễ rơi vào cám dỗ. Vì vậy, nhất định phải cố gắng hơn, có như thế bạn mới bảo vệ bản thân thật tốt.

Có nhiều kinh nghiệm về “chuyện ấy”

Phụ nữ có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu dễ hấp dẫn bản năng tình dục của đàn ông. Đàn ông tệ thường chỉ muốn lên giường cho vui với những người phụ nữ này, lợi dụng để thỏa mãn bản thân, hơn là có tình cảm chân thành.