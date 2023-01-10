90% phụ nữ bị đàn ông lừa dối chuyện tình cảm, dụ dỗ để lợi dụng đều có những đặc điểm này, chị em nhất định phải cẩn thận!

Phụ nữ yêu 10/01/2023 16:59

Kỳ thực, đàn ông tốt không “tuyệt chủng”, chỉ là phụ nữ chúng ta quá ngây thơ để đàn ông tệ tìm đến. Đây là những đặc điểm của phụ nữ dễ bị đàn ông lừa dối, chị em cần lưu lý để tự bảo vệ chính mình.

Cô đơn quá lâu

Phụ nữ thường có nỗi sợ lớn với cô đơn, đặc biệt là những phụ nữ đơn thân sống một mình trong thời gian dài. Cảm giác cô đơn trong thời gian dài khiến phụ nữ dễ trở nên mềm lòng với những cử chỉ ngọt ngào của đàn ông. Và đàn ông tệ lại càng biết đâu là điểm yếu của kiểu phụ nữ này.

Thích làm “dân chơi”

Những người phụ nữ thế này thường có gia cảnh trung bình nhưng lại muốn thể hiện bản thân sang chảnh, ở tầng lớp thượng lưu. Họ muốn nhắm đến những người đàn ông ăn mặc sành điệu, có xe đẹp, lẫy lừng đi bar, ăn chơi… Họ không để ý đến phẩm chất, nhân cách của những người đàn ông này. Điều họ muốn chỉ là cái danh cưa cẩm được một anh chàng thu hút nhiều cô nàng khác.

Nhưng đàn ông chẳng phải là kẻ ngu dốt, anh ta biết ai đến với mình vì điều gì. Đàn ông đôi khi tốt với nhiều người chân thành với họ, nhưng sẽ tệ bạc với người chỉ thích lợi dụng họ.

90% phụ nữ bị đàn ông lừa dối chuyện tình cảm, dụ dỗ để lợi dụng đều có những đặc điểm này, chị em nhất định phải cẩn thận! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ham mê vật chất

Kiểu phụ nữ mê vật chất dễ bị thu hút bởi những thứ xa xỉ đắt tiền. Vì thế họ dễ động lòng trước những người đàn ông giàu có. Đây thường là những người phụ nữ chỉ thích hưởng thụ, lười lao động. Mà đàn ông lại cực kì xem thường kiểu phụ nữ này.

Trả đũa chồng ngoại tình

Người phụ nữ này tìm đến người đàn ông khác như một cách để trả thù chồng ngoại tình. Nhưng họ cũng không biết rằng đàn ông tệ thường tìm đến mình để chơi đùa.

Phụ nữ tự phụ

Đừng nghĩ phụ nữ tài giỏi, thông minh thì không bị đàn ông lừa dối. Thực tế, đây là kiểu phụ nữ đàn ông muốn chinh phục nhất. Nhưng đàn ông không tốt thì chỉ chinh phục cho vui chứ không nghĩ chuyện lâu dài.

90% phụ nữ bị đàn ông lừa dối chuyện tình cảm, dụ dỗ để lợi dụng đều có những đặc điểm này, chị em nhất định phải cẩn thận! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá nghèo

Phụ nữ không kiếm ra tiền thì ngay cả lòng tự trọng, sĩ diện cũng không có tư cách để bảo toàn. Phụ nữ nghèo không phải là cái tội, nhưng không dám cố gắng, nỗ lực để kiếm tiền bằng sức lực của mình thì rất dễ rơi vào cám dỗ. Vì vậy, nhất định phải cố gắng hơn, có như thế bạn mới bảo vệ bản thân thật tốt.

Có nhiều kinh nghiệm về “chuyện ấy”

Phụ nữ có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu dễ hấp dẫn bản năng tình dục của đàn ông. Đàn ông tệ thường chỉ muốn lên giường cho vui với những người phụ nữ này, lợi dụng để thỏa mãn bản thân, hơn là có tình cảm chân thành.

Ở trên giường, đàn ông yêu thật lòng hay không, nhiều hay ít sẽ thể hiện qua 5 biểu hiện “lạ” này

Ở trên giường, đàn ông yêu thật lòng hay không, nhiều hay ít sẽ thể hiện qua 5 biểu hiện “lạ” này

Tình yêu là sự tình nguyện, nâng niu và yêu chiều, ngay cả trong "chuyện ấy".

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 3 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận