4 cách nói chuyện khi đàn ông không còn hứng thú với bạn

Phụ nữ yêu 31/10/2018 05:30

Khi yêu, dù là vượt núi băng sông, chuyện gì khó khăn mấy đàn ông cũng có thể làm được. Nhưng khi đã hết hứng thú, một lời ngọt ngào cũng khó. Dù có tổn thương mấy thì bạn cũng nên chấp nhận đã đến lúc mình phải buông tay…

Đàn ông thường chần chừ nói lời chia tay, nhưng dù có cố che giấu thế nào thì hành động của họ đều thể hiện rất rõ điều này. Phụ nữ dù còn tình cảm cũng nên nhận ra điều này càng sớm để không phải đau lòng về sau.

Một người đàn ông cạn tình thường sẽ nói chuyện với bạn bằng những cách này.

Luôn là người cúp máy trước khi gọi điện cho bạn

Khi còn yêu, đàn ông có thể nói chuyện điện thoại thâu đêm với bạn mà không hề thấy chán. Anh ấy sẽ luôn chúc bạn ngủ ngon, dặn dò vài điều, rồi đợi bạn tắt máy trước. Nhưng khi đã chán, đàn ông sẽ như không có gì muốn nói với bạn, miễn cưỡng nói vài câu, rồi sẽ vội vã cúp máy trước.

Và càng tệ hơn nếu những cuộc gọi của bạn anh ta đã không còn muốn nghe. Bạn sẽ nghe anh ấy viện nhiều lý do, là bận rộn, là tắt chuông không biết… Nhưng thật ra chỉ có một lý do duy nhất mà anh ta chưa muốn nói với bạn, là anh ta đã không còn tình cảm với bạn.

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Thật ra chỉ có một lý do duy nhất mà anh ta chưa muốn nói với bạn, là anh ta đã không còn tình cảm với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn trả lời ngắn đến khó chịu

Khi còn yêu nhau, bạn có còn nhớ những tin nhắn mỗi ngày đều dài và đầy đủ câu từ không? Đến khi đã không còn yêu, tin nhắn giờ lại ngắn đến khó chịu, không đầu không cuối. Đôi khi anh ta còn không thèm trả lời tin nhắn của bạn.

Thật ra, khi đã quá gần gũi nhau, lời lẽ có khi sẽ thoải mái hơn. Nhưng bạn đừng cố lừa dối mình, lời thoải mái hoàn toàn khác với câu từ cạn tình. Hãy nhớ, sẽ không ai còn yêu bạn lại chỉ muốn trả lời một từ ngắn gọn để kết thúc cuộc nói chuyện với bạn.

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Hãy nhớ, sẽ không ai còn yêu bạn lại chỉ muốn trả lời một từ ngắn gọn để kết thúc cuộc nói chuyện với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không chia sẻ, kể chuyện nữa

Ngày trước, anh ấy luôn muốn nói với bạn mọi điều, dù là buồn hay vui. Vì khi ấy, bạn là người duy nhất anh ấy muốn chia sẻ mọi điều cùng. Nhưng giờ lại khác. Thay vì nói những câu tâm tình, kể chuyện, anh ấy sẽ chỉ than thở mỏi mệt và muốn kết thúc cuộc đối thoại. Và lúc này bạn nên hiểu, chỉ vì chán mà anh ta mới thế, chứ hoàn toàn chẳng phải vì bận rộn hay mỏi mệt. Không ai bận rộn tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu, chỉ có người lấy cớ bận để trốn tránh mà thôi.

Luôn muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể

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Với họ thì cũng không cần phải giải quyết, vì chuyện kết thúc với bạn chỉ là sớm hay muộn - Ảnh minh họa: Internet

Khi cả hai xảy ra chuyện gì, mâu thuẫn hay vấn đề trong cuộc sống cần phải nói chuyện để giải quyết, anh ấy chỉ gạt ngang và không muốn tiếp tục. “Thôi không nói nữa” sẽ là câu cửa miệng của người đàn ông cạn tình. Anh ấy chỉ muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất, dù chưa tìm ra hướng giải quyết.

Đàn ông còn hứng thú với bạn sẽ tìm cho bằng được hướng giải quyết giúp bạn, hay cho mối quan hệ của hai người. Ngược lại, đàn ông đã chán rồi thì họ chỉ cảm thấy những chuyện này thật phiền phức. Với họ thì cũng không cần phải giải quyết, vì chuyện kết thúc với bạn chỉ là sớm hay muộn.

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