Khi đàn ông nói câu này thì rõ ràng anh ta thấy bạn thật sự phiền phức và khó chịu khi ở cạnh bạn. Và không phải vì bạn nói hay làm gì chưa đúng, mà là dù bạn có nói hay làm gì đều không vừa mắt anh ta. Có thể hiểu là vì là bạn nên anh ta không còn hứng thú, cũng không muốn ở cạnh hay giao tiếp thêm.

Nếu người đàn ông của bạn có từng nói những lời này thì dù có yêu sâu đậm cỡ nào cũng hãy nghĩ đến việc buông tay trước khi quá muộn.

Đây là câu nói thể hiện thái độ không tôn trọng đối phương. Khi đàn ông nói câu này thì có nghĩa là anh ta quá đề cao chính mình, và xem thường bạn. Anh ta không muốn bạn đưa ra bất kì ý kiến, hay quyết định gì. Đây có thể bắt nguồn từ thói gia trưởng, và càng tệ hơn khi đàn ông không còn tình cảm.

Với đàn ông, nếu họ yêu đủ chân thành, không khi nào họ thấy người phụ nữ của mình phiền phức. Và nếu đến lúc họ thấy phiền thì chính là tình cảm cũng đã dần không còn.

Đàn ông khi yêu luôn tôn trọng bạn, dù là trong chuyện nhỏ nhất họ cũng muốn bạn đưa ý kiến. Đơn giản vì họ muốn tạo cho bạn cảm giác an toàn và được trân trọng. Nhưng nếu họ không cho bạn có tiếng nói, thì chính là đã không còn coi trọng bạn và mối quan hệ của hai người.

“Mẹ anh nói chúng ta phải…”

Người đàn ông thường xuyên nói câu này sẽ là một người chồng làm khổ vợ con. Vì anh ta đích thị là anh chàng “bám váy mẹ”, chuyện gì cũng phải để mẹ quyết, mẹ là “ông tướng” trong đời anh ta. Thế thì vợ sẽ ở đâu, tất nhiên sẽ chỉ sau mẹ và những quyết định của mẹ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chịu thiệt thòi không ít khi làm vợ anh ta, nhất là khi mâu thuẫn xảy ra, sẽ không ai đứng ra bảo vệ bạn.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ chịu thiệt thòi không ít khi làm vợ anh ta, nhất là khi mâu thuẫn xảy ra, sẽ không ai đứng ra bảo vệ bạn - Ảnh minh họa: Internet

“Em chỉ toàn ở nhà, anh mới phải cực khổ ra ngoài làm”

Khi yêu, có phải anh ấy từng hứa bạn chỉ cần yêu anh ấy, còn lại cứ để anh ấy lo? Nhưng khi đã lấy nhau rồi, bạn ở nhà chăm con lại phải nghe câu nói đó của chồng? Thật sự, đây là một người đàn ông tệ với gia đình. Vì không đủ yêu thương và cảm thông nên mới không hiểu vợ ở nhà làm những gì cho chồng con.

Nhưng dù sao thì phụ nữ lấy chồng sang nghèo thế nào cũng nên có một công việc riêng, tự kiếm tiền. Phụ nữ khi có tiền sẽ có tiếng nói trong gia đình, cũng không bị xem thường. Hơn hết, chuyện ở đời không lường hết được, phải tự có một đường lui an toàn cho mình.

Phụ nữ khi có tiền sẽ có tiếng nói trong gia đình, cũng không bị xem thường - Ảnh minh họa: Internet

“Việc nhà là việc của phụ nữ”

Đây rõ ràng là một người đàn ông cổ hủ và gia trưởng. Nếu bạn lấy người chồng này thì cả đời đều phải một mình gánh vác hết chuyện trong nhà. Thua thiệt, buồn tủi, thậm chí là ấm ức sẽ không thiếu. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì nên chọn người đủ cảm thông và cùng mình san sẻ chuyện nhà.

“Không thích thì ly hôn!”

Đàn ông tệ không bao giờ tìm lý do để rời đi, họ sẽ tìm cách để ở lại chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cạn tình tệ bạc thường nói câu này. Dù là chuyện nhỏ không đáng họ vẫn có thể đem chuyện ly hôn ra để hù dọa và để mặc vợ. Anh ta không muốn vun vén giữ gìn gia đình, ngược lại chỉ muốn tìm cớ để rời đi. Đây sẽ là người chồng sẵn sàng ruồng bỏ vợ con khi có cơ hội. Cũng có thể, kiểu đàn ông này nghĩ rằng vợ sẽ không dám bỏ mình, nên mặc nhiên “lộng hành”.

Phụ nữ nên biết đúng giá trị của mình, đừng bị động để đàn ông xem thường mình. Đàn ông tệ không bao giờ tìm lý do để rời đi, họ sẽ tìm cách để ở lại chân thành nhất.