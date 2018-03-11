4 bí kíp để chồng không mê người phụ nữ khác

Muốn chồng không mê người phụ nữ khác cũng không khác gì khiến chồng chết mê chết mệt mình.

Ngược lại, nếu làm như vậy thì tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ, điều cốt yếu là các bà vợ phải biết những chiêu tinh tế để giữ mà như không.

Phụ nữ thông minh đánh phấn, không đánh ghen. Đúng là như vậy, phàm là đàn ông thì anh nào cũng mê cái đẹp, hãy khiến bạn đẹp nhất có thể trong mắt chồng. Dù là ở nhà, các bà vợ cũng đừng bao giờ tỏ ra quá bê bối sẽ khiến các anh rất nhanh chán.

Nói gì thì nói, ngoại hình vẫn là điều tiên quyết, ngoại hình có đẹp thì mọi vấn đề khác sẽ rất dễ giải quyết. Và đương nhiên, khi bà vợ ở nhà lúc nào cũng xinh đẹp, tươi trẻ thì các ông chồng sẽ muốn về nhà hơn, mà ít khi ra ngoài thì cơ hội ngoại tình sẽ giảm đi.

Nói gì thì nói, ngoại hình vẫn là điều tiên quyết - Ảnh Internet

Học nấu ăn và làm việc nhà

Là người phụ nữ vẹn toàn không thể nào không biết nấu nướng được. Dù là nấu chưa ngon nhưng nếu bạn sẵn sàng nấu cơm nóng canh sốt chờ chồng thì anh đương nhiên sẽ muốn về nhà ăn cơm, vì chẳng ai có thể ăn cơm hàng cháo chợ mãi được.

Do dó, nếu không muốn mất chồng hay khiến anh ta tìm đến người khác chăm sóc thay thì phụ nữ phải cố gắng nấu những món ăn thật ngon, con đường đến trái tim đàn ông là qua dạ dày cũng không sai.

Có công việc ổn định

Khi vợ có 1 công việc kiếm ra tiền, dù nhiều dù ít nó cũng khiến bạn được tôn trọng hơn trong mắt chồng và tất cả mọi người. Khi bạn có công việc ổn định, tài chính cũng không phải dựa dẫm vào chồng thì bạn sẽ trở nên tự tin hơn, cũng không khiến chồng cảm thấy phiền toái hay khó chịu nữa.

Khi vợ có 1 công việc kiếm ra tiền, dù nhiều dù ít nó cũng khiến bạn được tôn trọng hơn - Ảnh Internet

Hơn nữa, thời hiện đại, không có người phụ nữ nào chịu ngồi không ỷ lại vào chồng nữa rồi. Kiểu phụ nữ đó sẽ khiến đàn ông rất nhanh chán và muốn tìm ngay 1 người khác thay thế.

Phải biết cách “chiều chồng”

Đàn ông rất cần được đáp ứng đầy đủ về mặt sinh lý. Chuyện sinh lý cũng là chuyện hết sức bình thường trong đời sống vợ chồng. Nhưng nó lại là 1 chuyện vô cùng quan trọng để hâm nóng tình cảm và quyết định hạnh phúc giữa 2 người.

Đàn ông luôn mong muốn người vợ sẽ biết cách chiều mình trong chuyện chăn gối, và đương nhiên nếu vợ không làm được thì sớm muộn gì họ sẽ tìm tới người khác để đáp ứng nhu cầu. Ngoài kia sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chờ làm việc đó cho chồng bạn. Vì thế, phụ nữ nên hết sức tỉnh táo.