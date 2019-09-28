Nhiều người chồng ngoại tình đắc chí vì vợ không hay biết họ phản bội. Nhưng thật ra, đàn ông làm sao qua được giác quan thứ 6 của phụ nữ. Vợ của họ khi đó không phải là không biết mà là im lìm để tính toán chuyện sau này. Kiểu phụ nữ này, nhìn thì chẳng có gì khiến đàn ông phải sợ, nhưng những gì họ âm thầm làm có khi sẽ khiến đàn ông một đời khó quên.

Kiểu vợ này cũng chính là như thế. Họ sẽ không vạch mặt chồng ngay, nhưng sẽ im lìm tạo một đường lùi cho mình. Có người vẫn tỏ ra yêu chiều chồng phản bội, nhưng lại lẳng lặng chuyển tiền bạc, của cải qua tài khoản của mình. Có người chẳng nói chẳng rằng, chuẩn bị tương lai cho mình và con.

Không người phụ nữ bị phản bội nào là mạnh mẽ ngay được. Chỉ có người gặp tổn thương quá lớn mà dần biến thành sức mạnh, khiến họ tỉnh táo và khôn ngoan hơn. Khi họ thấu đáo xem xét sự phản bội của chồng, quyết định nghĩ cho bản thân và con nhiều hơn, sẽ là lúc họ bình tĩnh đến mức tàn nhẫn nhất với chồng.

Thật ra, sự im lặng của kiểu phụ nữ này ban đầu là để cho chồng một cơ hội. Nhưng thay vì hối lỗi, chồng lại càng đi xa hơn. Nên việc họ tuyệt tình cũng là chuyện đương nhiên.

Người vợ tuyệt tình dứt khoát

Đây là kiểu vợ khiến đàn ông ngoại tình phải day dứt nhiều nhất. Vì nhiều người chồng khi ngoại tình không nghĩ rằng vợ sẽ bỏ mình. Họ xem ngoại tình là muốn có thêm, chứ không muốn mất gia đình. Bởi thế, khi vợ tuyệt tình, dứt khoát, họ sẽ không thể ngờ.

Đàn ông phản bội sai lầm khi nghĩ vợ không dám bỏ mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những người vợ không thể tha thứ cho chồng ngoại tình. Dù trước đó, họ đã rất yêu thương chồng, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có thể bao dung cho sự phản bội của chồng. Đàn ông lại luôn có một suy nghĩ sai lầm rằng người vợ nào cũng không dám bỏ chồng. Nhưng sự thật là người vợ nào cũng có thể bỏ chồng, nếu họ tổn thương quá nhiều và không thể tha thứ.

Người vợ cho chồng bài học lớn

Không ít ông chồng chỉ ngoại tình duy nhất một lần và… sợ đến già. Vì để được vợ tha thứ, họ đã phải trả một cái giá không hề rẻ. Đó là những người vợ không ly hôn, nhưng vẫn cho chồng một bài học lớn.

Có người vợ chọn ly thân với chồng, mỗi ngày đều xinh đẹp và hạnh phúc bên con. Chồng hối lỗi quay về cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn con mỗi ngày. Có người vợ ôm con về nhà ba mẹ chồng, làm mẹ hiền dâu thảo, chồng có đến cũng xem như người dưng… Họ tha thứ cho chồng nhưng vẫn muốn “hành hạ” chồng, để chồng hiểu rằng cái giá khi tái phạm lần nữa sẽ còn đắt đỏ hơn thế nhiều.

Không ít ông chồng phản bội duy nhất một lần và… sợ đến già - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói, phụ nữ là thiên thần hay ác quỷ, đều là do người đàn ông bên cạnh. Đàn ông nên hiểu rằng người vợ bên cạnh mình có khi sẽ hoàn toàn biến thành một “diện mạo” mới nếu họ bị phản bội. Một người vợ hiền lành, ít nói cũng có lúc trở nên đáng sợ. Và khi tuyệt tình, tàn nhẫn, cũng sẽ không ai bằng một người phụ nữ bị bội tình.

Đàn ông phản bội nên hiểu điều đó, trước khi “chọc” vào những gì lạnh lùng nhất trong lòng vợ!