3 kiểu vợ ‘ghê gớm’ khiến đàn ông phản bội ‘tởn tới già’

Phụ nữ yêu 28/09/2019 05:27

Người ta hay nói, phụ nữ là thiên thần hay ác quỷ đều là do người đàn ông bên cạnh. Đàn ông phản bội nên hiểu điều đó, trước khi “chọc” vào những gì lạnh lùng nhất trong lòng vợ!

Có 3 kiểu vợ khiến đàn ông phản bội sợ đến già!

Người vợ im lìm nhưng bình tĩnh

Nhiều người chồng ngoại tình đắc chí vì vợ không hay biết họ phản bội. Nhưng thật ra, đàn ông làm sao qua được giác quan thứ 6 của phụ nữ. Vợ của họ khi đó không phải là không biết mà là im lìm để tính toán chuyện sau này. Kiểu phụ nữ này, nhìn thì chẳng có gì khiến đàn ông phải sợ, nhưng những gì họ âm thầm làm có khi sẽ khiến đàn ông một đời khó quên.

Không người phụ nữ bị phản bội nào là mạnh mẽ ngay được. Chỉ có người gặp tổn thương quá lớn mà dần biến thành sức mạnh, khiến họ tỉnh táo và khôn ngoan hơn. Khi họ thấu đáo xem xét sự phản bội của chồng, quyết định nghĩ cho bản thân và con nhiều hơn, sẽ là lúc họ bình tĩnh đến mức tàn nhẫn nhất với chồng.

dan ong phan boi 1
Đàn bà im lặng khi chồng phản bội là nguy hiểm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu vợ này cũng chính là như thế. Họ sẽ không vạch mặt chồng ngay, nhưng sẽ im lìm tạo một đường lùi cho mình. Có người vẫn tỏ ra yêu chiều chồng phản bội, nhưng lại lẳng lặng chuyển tiền bạc, của cải qua tài khoản của mình. Có người chẳng nói chẳng rằng, chuẩn bị tương lai cho mình và con.

Thật ra, sự im lặng của kiểu phụ nữ này ban đầu là để cho chồng một cơ hội. Nhưng thay vì hối lỗi, chồng lại càng đi xa hơn. Nên việc họ tuyệt tình cũng là chuyện đương nhiên.

Người vợ tuyệt tình dứt khoát

Đây là kiểu vợ khiến đàn ông ngoại tình phải day dứt nhiều nhất. Vì nhiều người chồng khi ngoại tình không nghĩ rằng vợ sẽ bỏ mình. Họ xem ngoại tình là muốn có thêm, chứ không muốn mất gia đình. Bởi thế, khi vợ tuyệt tình, dứt khoát, họ sẽ không thể ngờ.

dan ong phan boi 2
Đàn ông phản bội sai lầm khi nghĩ vợ không dám bỏ mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những người vợ không thể tha thứ cho chồng ngoại tình. Dù trước đó, họ đã rất yêu thương chồng, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có thể bao dung cho sự phản bội của chồng. Đàn ông lại luôn có một suy nghĩ sai lầm rằng người vợ nào cũng không dám bỏ chồng. Nhưng sự thật là người vợ nào cũng có thể bỏ chồng, nếu họ tổn thương quá nhiều và không thể tha thứ.

Người vợ cho chồng bài học lớn

Không ít ông chồng chỉ ngoại tình duy nhất một lần và… sợ đến già. Vì để được vợ tha thứ, họ đã phải trả một cái giá không hề rẻ. Đó là những người vợ không ly hôn, nhưng vẫn cho chồng một bài học lớn.

Có người vợ chọn ly thân với chồng, mỗi ngày đều xinh đẹp và hạnh phúc bên con. Chồng hối lỗi quay về cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn con mỗi ngày. Có người vợ ôm con về nhà ba mẹ chồng, làm mẹ hiền dâu thảo, chồng có đến cũng xem như người dưng… Họ tha thứ cho chồng nhưng vẫn muốn “hành hạ” chồng, để chồng hiểu rằng cái giá khi tái phạm lần nữa sẽ còn đắt đỏ hơn thế nhiều.

dan ong phan boi 3
Không ít ông chồng phản bội duy nhất một lần và… sợ đến già - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói, phụ nữ là thiên thần hay ác quỷ, đều là do người đàn ông bên cạnh. Đàn ông nên hiểu rằng người vợ bên cạnh mình có khi sẽ hoàn toàn biến thành một “diện mạo” mới nếu họ bị phản bội. Một người vợ hiền lành, ít nói cũng có lúc trở nên đáng sợ. Và khi tuyệt tình, tàn nhẫn, cũng sẽ không ai bằng một người phụ nữ bị bội tình.

Đàn ông phản bội nên hiểu điều đó, trước khi “chọc” vào những gì lạnh lùng nhất trong lòng vợ!

Đàn ông ngoại tình luôn có 2 suy nghĩ sai lầm nhất về vợ

Đàn ông ngoại tình luôn có 2 suy nghĩ sai lầm nhất về vợ

Đàn ông ngoại tình thường có 2 suy nghĩ thường trực này về vợ. Nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra đây là một sai lầm cực kì lớn, sau này sẽ phải hối hận…

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình vợ cao tay

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 0 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này