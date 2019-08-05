3 kiểu đàn ông phụ nữ một lần lấy nhầm, cả đời sóng gió không yên

Phụ nữ yêu 05/08/2019 05:22

Không phải tự dưng người ta hay nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy được chồng tử tế, phụ nữ cả đời ấm êm. Lấy phải kẻ tệ bạc, phụ nữ một đời sóng gió. Đây là những kiểu đàn ông phụ nữ không nên lấy làm chồng nhất.

Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi mới phát hiện mình thà không lấy thì tốt hơn, thà không bước vào hôn nhân thì ít ra sẽ ổn yên. Nhưng thật ra đều là vì họ đã chọn nhầm người để trao thân cả đời.

Cuộc sống này khó khăn, mệt mỏi là điều ai cũng phải đối mặt mỗi ngày. Quan trọng là chúng ta có thể chọn được một người đàn ông thật sự yêu mình, xem mình có mệt không, có sống tốt không để họ cùng san sẻ, cho mình chỗ dựa.

Đây là 3 kiểu đàn ông phụ nữ không nên lấy, nếu không muốn một đời về sau sóng gió.

Đàn ông ích kỷ, chỉ biết đến bản thân

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3 kiểu đàn ông phụ nữ không nên lấy, nếu không muốn một đời về sau sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tử tế với bạn hay không, ban đầu cứ nhìn vào tính cách của anh ấy. Nếu bạn cả đời chung sống với người đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân anh ta thì sẽ không thể hạnh phúc. Bởi dù trong hoàn cảnh nào, anh ta đều chỉ nghĩ cho bản thân trước. Người như thế không bao giờ để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của bạn.

Nếu có lúc không chịu đựng được, bạn có thể nói với anh ta thì anh ta lại cho rằng bạn không tôn trọng anh ta. Khi lòng tự trọng của người đàn ông này bị tổn thương, anh ta sẽ thấy bạn phiền phức, không đáng để tin cậy. Bởi với kiểu đàn ông này, chỉ có bản thân anh ta là quan trọng nhất và anh ta không để ai đụng đến cái tôi của mình.

Người đàn ông không quan tâm đến gia đình

Sau khi kết hôn, vợ chồng bạn mỗi ngày đều sẽ đối mặt với cơm áo gạo tiền, gia đình con cái. Nếu người đàn ông bạn chọn không để tâm đến gia đình, ngày ngày đều ở bên ngoài thì mọi thứ trong nhà đều chỉ một mình bạn làm.

Một người phụ nữ dù giỏi giang đến mấy cũng không bao giờ đủ sức lực và tinh thần để lo hết chuyện công việc, gia đình, con cái mà không ai gánh vác cùng. Lúc đó, bạn ắt sẽ tủi thân khi thấy vợ người ta còn thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân, còn bạn chỉ cắm mặt lo cơm nước, nhà cửa, cha mẹ chồng đến không còn sức để thở.

Lâu dần, bạn sẽ chỉ thấy mệt mỏi, ngoại hình cũng sẽ xuống sắc, già nua đi.

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Người ích kỷ là kiểu đàn ông phụ nữ không nên lấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu bạn lấy được một người chồng thương vợ, biết lo toan cho gia đình thì sẽ khác. Anh ấy sẽ không để bạn làm mọi việc một mình, cũng không chỉ biết kiếm tiền mà né tránh việc nhà. Anh ấy sẽ thấy sự mỏi mệt của bạn và sẵn sàng phụ giúp bạn. Phụ nữ kết hôn để có người đồng hành cùng, bạn dù vất vả cũng cảm thấy hạnh phúc xứng đáng.

Người đàn ông không có chí cầu tiến

Phụ nữ chọn chồng đừng chỉ xem anh ta có giàu không, mà phải xem anh ta có chí cầu tiến không. Phụ nữ lấy chồng rồi đều sẽ không sợ khổ mà chỉ sợ người đàn ông bên cạnh không biết cố gắng. Đàn ông thật sự thương bạn sẽ luôn có mong ước mang đến cuộc sống đủ đầy nhất cho bạn. Chỉ cần nhìn vào trong mắt anh ấy, bạn chắc chắn sẽ thấy một tương tốt đẹp hơn.

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Phụ nữ chọn chồng đừng chỉ xem anh ta có giàu không, mà phải xem anh ta có chí cầu tiến không - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông không có chí cầu tiền thì dù có nhiều tiền thì cũng chưa chắc sau này người phụ nữ của anh ta sẽ hạnh phúc. Cuộc đời lắm chuyện không ngờ, một khi thất bại, người đàn ông này sẽ không thể đứng dậy, dễ dàng sa vào cám dỗ làm khổ vợ con. Phụ nữ khi ấy không chỉ khổ vì vật chất mà còn khổ tâm.

Có những kiểu đàn ông phụ nữ không nên lấy, dẫu có cố gắng thế nào cũng không thể hạnh phúc về sau.

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