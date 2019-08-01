Phụ nữ ôn nhu như nước khiến đàn ông đắm say khó quên

Phụ nữ yêu 01/08/2019 05:14

Phụ nữ quyến rũ ôn nhu như nước, im lìm tĩnh lặng, trong vắt thanh thuần nhưng chưa từng khuất phục dừng lại. Đàn ông một lần gặp qua, cả đời khó có thể quên…

Nước lúc êm đềm không gợn, lúc nổi sóng không sợ mây mưa

Nước là biểu tượng cho những gì mềm mại, tinh tế nhưng cũng mạnh mẽ và dữ dội nhất. Cũng như một dòng nước, phụ nữ càng biết mềm mỏng càng là nền tảng vững chắc cho ấm êm gia đình.

Phụ nữ dẫu có mạnh mẽ mấy, cũng đừng quên đặc trưng mềm mại của mình. Phụ nữ quyến rũ nhất là dẫu kiên cường đến đâu vẫn giữ được nét tinh tế, yếu đuối riêng biệt. Như một dòng nước, lúc cần êm đềm thì không gợn sóng, lúc nổi bão giông cũng không ngại gió mưa. Phụ nữ dù khi dịu dàng hay lúc dữ dội đều có cá tính riêng như thế đàn ông khó có thể quên được.

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Phụ nữ quyến rũ nhất là dẫu kiên cường đến đâu vẫn giữ được nét tinh tế, yếu đuối riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Nước không dừng lại, luôn chảy không ngừng

Phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông khi kiên cường và không khuất phục. Như dòng nước có thể luồn lách qua mọi ngõ ngách, không dừng lại, chỉ cần còn lối để đi ắt sẽ không bỏ cuộc. Phụ nữ khi ấy phải biết mình muốn gì, cần làm gì và kiên trì theo đuổi những gì bản thân muốn đến cùng. Không phải là cố chấp, mà là không khuất phục.

Nhiều người đàn ông cho rằng họ khó rời mắt khỏi người phụ nữ kiên định như thế. Họ cho rằng phụ nữ vốn dĩ đã yếu đuối, càng không khuất phục chính là vì càng có nội hàm và ý chí vững chắc. Đó là điều đàn ông có thể làm dễ dàng nhưng với phụ nữ thì phải cần sự bền bỉ mạnh mẽ lâu dài.

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Phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông khi kiên cường và không khuất phục - Ảnh minh họa: Internet

Nước phải có bình yên dưới đáy hồ

Mọi dòng nước đều có khoảng bình yên thật sâu. Dẫu có chảy đi đâu, ra khơi hay về bờ, bề mặt có nổi giông bão thì trong lòng cũng vẫn giữ cho mình chút ít bình yên. Với phụ nữ, càng biết giữ đủ bình yên cho bản thân, càng trở nên thu hút và mạnh mẽ. Vì dẫu họ có trải qua những gì, chỉ cần lòng có bình yên, thì ắt không bao giờ có thể gục ngã được.

Đàn ông càng thành đạt lại càng thích kiểu phụ nữ biết giữ bình yên cho mình. Như giữa cuộc sống chuyển động không ngừng, họ vẫn tìm thấy ở người phụ nữ đó sự yên bình nhẹ nhàng. Như trông thì thâm trầm mà lòng thì trong vắt, như nhìn thì sành sỏi mà vẫn hồn nhiên tưởng tin. Phụ nữ khiến đàn ông khó quên nhất khi luôn giữ được bản chất nguyên sơ của mình.

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Phụ nữ khiến đàn ông khó quên nhất khi luôn giữ được bản chất nguyên sơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi nước gặp chướng ngại vật, sẽ tìm cách rẽ lối

Phụ nữ quyến rũ nhất khi có cách ứng xử cương nhu với người xung quanh. Họ không quá háo thắng, nhưng luôn biết đâu là chiến thắng bản thân cần theo đuổi. Họ không quá tham vọng, nhưng luôn có một đích đến rất rõ ràng cho mình. Họ không so đo, vì họ chỉ tập trung vào con đường của mình. Phụ nữ càng tinh tế, ứng xử khôn khéo càng biết rõ mình muốn gì. Không phải là họ quá cả nể, mà là biết đâu là điều không cần phải hơn thua, tranh luận.

Kiểu phụ nữ này đàn ông luôn cảm thấy rất hứng thú. Vì ở cạnh họ, đàn ông luôn có cảm giác theo đuổi, để biết họ muốn gì, cần gì. Càng theo đuổi, đàn ông lại càng khám phá ra những đích đến của họ, bởi thế lại càng vừa nể trọng, vừa hết mực trân trọng.

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