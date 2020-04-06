3 điều đàn bà dại thường làm khiến chồng con đang vui vẻ bỗng mất hứng

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt, chồng con muốn đi không muốn về nhà.

Người phụ nữ khôn ngoan hãy biết dùng sức lực vào những việc bổ ích. Đừng tốn công tốn sức quát chồng, chửi con khiến gia đình không vui. Hãy dành thời gian làm đẹp , kiếm tiền. Nên nhớ con người sống ở đời để tạo ra hạnh phúc, chứ đừng tạo ra niềm đau để tổn thương nhau.

Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ quát tháo, chửi bới chồng con khi tức giận, bực bội. Còn phụ nữ dại thường vô tư làm điều này chẳng biết hậu quả khôn lường như thế nào. Họ chỉ nghĩ cho những cơn bực dọc của bản thân mà ít khi quan tâm đến chồng con. Điều này khiến hôn nhân đổ vỡ, chồng con cảm thấy chán nản không muốn ở gần người mẹ, người vợ của mình.

So sánh

Việc so sánh chồng con nhà mình với chồng con nhà người ta luôn xuất hiện trong những câu chuyện của đàn bà dại. Họ khao khát có được người con hoàn hảo, giỏi giang như con của người ta. Họ mong muốn có người chồng giúp đỡ việc nhà, biết suy nghĩ thấu đáo như chồng của người ta. Nhưng họ lại không hiểu được “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Phụ nữ so sánh chồng con mình với người khác là dại - Ảnh minh họa: Internet

Không ai hoàn hảo tuyệt đối. Không ai chuyện gì cũng biết, cần phải dành thời gian trau dồi, bổ dưỡng mới tinh thông được. Chồng con của bạn cũng vậy, tuy họ không giỏi giang nhưng cũng sẽ không tệ đến mức không chấp nhận được. Hãy bao dung để không khí gia đình luôn thoải mái.

Càm ràm

Người phụ nữ càm ràm luôn khiến chồng con chịu nhiều uất ức. Đôi khi muốn nói chuyện hay tâm sự điều gì đó cũng khó lòng mà thổ lộ hết được. Vì nói quá nhiều nên bạn thường xuyên tạo áp lực khiến chồng con cảm thấy bản thân vô dụng hay không được xem trọng. Nếu điều này kéo dài, hôn nhân của bạn sẽ trục trặc, mối quan hệ vợ chồng con cái dễ rạn nứt.

Phụ nữ đừng càm ràm chuyện không đâu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, phụ nữ hãy bớt tính càm ràm lại, đàn ông cũng nên biết quan tâm vợ con hơn. Hãy cùng nhau cố gắng để cuộc hôn nhân này có kết thúc viên mãn nhất.