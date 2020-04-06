Đây là những điều khiến đàn ông trăn trở, bạc đầu nhanh nhất nhưng ít người phụ nữ nào thấu hiểu

Người đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ ngoài gai góc, cứng rắn của họ. Đôi khi họ cũng dễ bị tổn thương và khó xử với những điều này trong hôn nhân.

Người phụ nữ khôn ngoan không nên làm những chuyện trái với lương tâm và đạo đức trong hôn nhân. Tuyệt đối đừng có suy nghĩ “ông ăn chả, bà ăn nem” để trả thù và cho chồng biết nỗi đau bị phản bội lớn như thế nào.

Không chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng cảm thấy lo lắng việc vợ ngoại tình , phản bội. Đôi khi sự lo lắng này còn nhiều hơn phụ nữ nhưng ít người nói ra.

Đàn ông thường sợ vợ phản bội mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì khi làm vậy, bạn không chỉ mất đi một gia đình mà còn đánh mất lòng tự tôn của một người phụ nữ. Thiên hạ sẽ nhìn vào và nghĩ bạn là một kẻ lẳng lơ. Thế nên trước khi dấn thân vào con đường ngoại tình vì chán chồng hay muốn trả thù, hãy nghĩ đến danh dự của bản thân.

Lo vợ không hài lòng trong “chuyện ấy”

Đây là một trong những điều khiến nhiều người đàn ông luôn trăn trở. Họ thường lo lắng không biết được vợ mình có thỏa mãn hay hài lòng về “chuyện ấy” hay không.

Có nhiều người còn cảm thấy tự ti, mặc cảm vì bản lĩnh đàn ông của mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan phải cư xử khéo léo trong chuyện này.

Đàn ông lo lắng vợ không hài lòng trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, quan trọng nhất là sự thấu hiểu. Mà muốn thấu hiểu, bạn phải cho đối phương biết rõ về những gì mình mong muốn. Nếu bạn không thích tư thế nào, hãy nói với chồng để anh ấy thay đổi. Đừng im lặng khiến chồng lo lắng không biết vợ có hài lòng hay không.

Lo vợ nghi ngờ lung tung

Đàn ông sợ nhất việc vợ nghi ngờ lung tung rồi ghen bóng ghen gió. Điều này khiến họ cảm giác như giữ quả bom nổ chậm bên người.

Thế nên phụ nữ hãy hỏi thẳng chồng khi có điều gì đó hoài nghi. Đừng giữ mãi trong lòng để rồi suy diễn lung tung, ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

Phụ nữ đừng nghi ngờ lung tung mà đánh mất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn vợ chồng hạnh phúc, hôn nhân viên mãn, cả hai phải cùng nhau cố gắng. Đàn ông hay phụ nữ đều có những nỗi niềm khác nhau, hãy học cách lắng nghe để hiểu nhau hơn.