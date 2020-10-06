Thuở mới yêu cả hai luôn muốn được ở bên nhau càng nhiều càng tốt, bởi cảm giác nhớ nhung sẽ hành hạ họ đến mức mệt nhoài. Vậy nhưng, sau khi đã kết hôn, đã chung chăn chung gối các cặp đôi cần cho nhau không gian riêng.

Muốn trở nên đắt giá trong mắt bạn đời, khiến anh ấy phải kiêng nể mình phụ nữ khôn ngoan nhất định không được làm những điều dưới đây cùng chồng.

Hãy nhớ, có rất nhiều cách giữ chồng , nhưng nếu phụ nữ dùng cách cực đoan này thì đồng nghĩa với việc bạn đang tự tay bóp nát cuộc hôn nhân của mình.

Việc cố gắng kết bạn với chồng trên mạng xã hội để dễ bề quản lý chồng, sợ chồng nói xấu sau lưng mình là điều rất dại dột. Bởi càng bị vợ dò xét đàn ông càng giấu chặt những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Họ sợ vợ sẽ vào trang cá nhân của mình để theo dõi, rình rập và suy diễn lung tung nên luôn phải cân nhắc trước mỗi trạng thái đăng tải.

Nếu cứ dung túng, đồng lõa với những điều tồi tệ mà chồng gây ra thì bạn đang tự giam cầm bản thân trong vỏ bọc của một cuộc hôn nhân mục ruỗng - Ảnh minh họa: Internet

Dễ dàng bỏ qua cho tất cả lỗi lầm của chồng

Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng chung sống càng không thể tránh được những bất hòa, xung đột. Dù yêu vợ đến mấy, thương con đến đâu thì lắm khi đàn ông vẫn ham chơi, vẫn vô tâm với gia đình khiến phụ nữ buồn lòng.

Những lúc như thế, thay vì im lặng nhẫn nhịn và ngầm bênh vực chồng bằng câu nói muôn thuở “đàn ông mà” thì chị em hãy thẳng thắn với bạn đời.

Hãy đòi hỏi anh ấy phải thay đổi, phải dũng cảm đối diện với sai lầm của mình và đưa ra lời xin lỗi. Nếu cứ dung túng, đồng lõa với những điều tồi tệ mà chồng gây ra thì bạn đang tự giam cầm bản thân trong vỏ bọc của một cuộc hôn nhân mục ruỗng.

Hãy có đủ lý trí, sự tỉnh táo để có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn thay vì té nước theo mưa - Ảnh minh họa: Internet

Cùng nói xấu người khác với chồng

Mỗi người đều có một cuộc đời của riêng mình, nếu đối phương khác biệt, có quan điểm sống trái ngược với mình thì tốt nhất phụ nữ nên học cách tôn trọng tính cách của người khác. Việc kể về người thứ ba khi họ không ở đấy, dùng những lời lẽ khó nghe để nói về họ sẽ khiến chồng có cái nhìn khác hẳn về bạn.

Anh ấy sẽ nghĩ vợ là người phụ nữ nông cạn, nhỏ nhen và không tử tế. Bạn càng xấu tính, càng ra sức chê bai, mắng chửi người kia thì chồng càng chán ngán người vợ lắm lời, nhỏ mọn của mình.

Với những mâu thuẫn, xung đột tốt nhất phụ nữ nên tự mình giải quyết, đừng lôi bạn đời vào. Cũng vậy, nếu chồng kể xấu người khác bạn cũng đừng dại hùa theo. Hãy có đủ lý trí, sự tỉnh táo để có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn thay vì té nước theo mưa.