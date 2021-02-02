3 dấu hiệu đàn ông hết yêu nhưng không nói ra, chị em nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 02/02/2021 15:29

Khi đàn ông hết yêu, thay vì chủ động nói lời chia tay họ sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu này, phụ nữ tinh ý sẽ nhận ra ngay, cực chính xác.

Nếu chàng có những dấu hiệu đàn ông hết yêu dưới đây, bạn đừng “cố đấm ăn xôi”, cũng đừng ra sức níu kéo mà hãy nhanh chóng chia tay để cho chính bản thân cơ hội tìm được hạnh phúc mới. 

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Khi lảng tránh, xa cách và ít liên lạc hẳn đồng nghĩa với việc chàng đã thay lòng đổi dạ, đã đem lòng yêu thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Chàng né tránh gặp mặt bạn

Phụ nữ thông minh đừng bao giờ tin vào lý do “Anh bận” để lý giải cho việc gần đây đối phương ít dành thời gian cho bạn. Hãy nhớ, chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian cho người phụ nữ mình yêu, chỉ là anh ấy muốn hay không mà thôi.

Khi đàn ông yêu thật lòng, chàng sẽ luôn muốn được gặp gỡ, được ôm bạn vào lòng và cùng nhau trải qua những phút giây ngọt ngào. Thế nên, khi lảng tránh, xa cách và ít liên lạc hẳn đồng nghĩa với việc chàng đã thay lòng đổi dạ, đã đem lòng yêu thương người khác. 

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Anh ấy hạn chế đụng chạm cơ thể, không còn những cái nắm tay thật chặt, nụ hôn sâu và lời yêu cũng không - Ảnh minh họa: Internet

2. Chàng không còn nói “Anh yêu em”

“Anh yêu em” chính là câu nói đàn ông yêu chân thành sẽ dành cho người phụ nữ của mình. Câu nói ấy không chỉ để bộc bạch tình yêu chàng dành cho bạn mà còn thể hiện mong muốn gắn bó dài lâu, rằng chàng là hoa đã có chủ, là người đàn ông đã tìm được ý trung nhân.

Tất nhiên, khi đàn ông phản bội họ sẽ rất “ngượng miệng” nếu thốt ra câu nói tình cảm này. Anh ấy hạn chế đụng chạm cơ thể, không còn những cái nắm tay thật chặt, nụ hôn sâu và lời yêu cũng không. 

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Nếu biết chắc đối phương đã lén lút qua lại với người phụ nữ khác sau lưng mình thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

3. Chàng ít trò chuyện với bạn

Những cuộc hẹn chìm trong im lặng, không còn đùa giỡn, cố ý chọc cho bạn cười hay chia sẻ về công việc, cuộc sống chính là dấu hiệu đàn ông thay lòng. Chính vì đã tìm thấy người phụ nữ khác khiến con tim mình rung động nên khi ở cạnh bạn chàng rất chán nản, mệt mỏi và căng thẳng.

Thế nên, nếu cảm thấy chàng không thoải mái, khó chịu và gắt gỏng khi ở cạnh mình phụ nữ cần tinh tế tìm hiểu nguyên do. Nếu biết chắc đối phương đã lén lút qua lại với người phụ nữ khác sau lưng mình thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc.

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