3 chữ ‘tùy’ phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm để tránh họa lớn, thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ

Phụ nữ yêu 04/10/2020 05:00

Người đàn bà khôn ngoan nên khắc cốt ghi tâm những điều này để tránh họa, dễ dàng thoát khỏi thị phi.

Dưới đây là những chữ “tùy” đàn bà khôn ngoan phải khắc cốt ghi tâm để lòng bình yên, thanh thản, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể kiêu ngạo mà sống tốt.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan đừng nói năng tùy tiện - Ảnh minh họa: Internet

Nói năng không tùy tiện

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách nói chuyện khôn khéo, đừng tùy tiện mở miệng nói lời khiến người khác tổn thương. Muốn nói gì cũng nên uốn lưỡi bảy lần, hoặc suy nghĩ kỹ rồi hãy thốt ra. Hành động chỉ khiến người khác tổn thương thể xác, còn lời nói sẽ khiến họ ám ảnh về mặt tinh thần. Mà tinh thần thì khó lòng chữa lành trong một sớm một chiều được.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ nên cân nhắc trước khi nói điều gì đó - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy biết cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình, đừng gây ra những vết thương lòng cho nhau bằng những lời nói đùa vô duyên. Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy duyên dáng trong hành động cũng như cách giao tiếp. Có vậy, bạn mới được người khác yêu thương, tôn trọng.

Làm việc không thể tùy hứng

Nếu đã làm việc gì thì hãy tập trung hết mình, đừng tùy hứng. Vì sự ngẫu hứng của bạn sẽ dần trở thành thói quen khiến bản thân lười nhác, không có chí tiến thủ. Bạn sẽ mang trong đầu tư tưởng có cũng được, không có cũng không sao. Muốn thì làm, không muốn thì không làm. Điều này khiến bạn có thói quen sống tùy tiện, không có mục đích rõ ràng cho cuộc đời của mình.

dan ba khon ngoan 3
Phụ nữ làm việc đừng nên quá tùy hứng - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, thái độ này còn khiến công việc của bạn giậm chân tại chỗ, không thể thăng tiến. Cách làm việc tùy hứng của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Họ không chấp nhận làm việc với một người không đặt tâm sức vào công việc.

Làm người không được tùy ý

Hãy sống có cá tính, sở thích riêng. Đừng tùy tiện trở thành bản sao của người khác mà không làm chủ được bản thân. 

dan ba khon ngoan 4
Đừng làm những việc trái với lương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bạn trẻ thích giống ngôi sao này, diễn viên kia. Nhưng thực tế điều hạnh phúc nhất đó chính là sống thật với con người của mình. Không đánh mất bản chất, bạn sẽ có được những điều bản thân mong muốn.

Đôi khi sự thèm khát hạnh phúc và mong mỏi có cuộc sống giống như người khác sẽ khiến bạn mệt mỏi. Thế nên hãy biết chấp nhận, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy không quá giàu sang nhưng chỉ cần có công việc để làm mỗi ngày, có người để thương, có nơi để về, vậy là bạn đã hạnh phúc rồi.

Không muốn bất hạnh, phụ nữ phải nắm trong tay những thứ này đừng dại buông

Không muốn bất hạnh, phụ nữ phải nắm trong tay những thứ này đừng dại buông

Người đàn bà khôn ngoan không muốn bất hạnh trong hôn nhân, hãy nắm thật chặt những thứ này trong tay, tuyệt đối đừng buông ra dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ muốn hạnh phúc những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này