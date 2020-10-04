3 chữ ‘tùy’ phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm để tránh họa lớn, thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ

Dưới đây là những chữ “tùy” đàn bà khôn ngoan phải khắc cốt ghi tâm để lòng bình yên, thanh thản, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể kiêu ngạo mà sống tốt.

Thế nên hãy biết cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình, đừng gây ra những vết thương lòng cho nhau bằng những lời nói đùa vô duyên. Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy duyên dáng trong hành động cũng như cách giao tiếp. Có vậy, bạn mới được người khác yêu thương, tôn trọng.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách nói chuyện khôn khéo, đừng tùy tiện mở miệng nói lời khiến người khác tổn thương. Muốn nói gì cũng nên uốn lưỡi bảy lần, hoặc suy nghĩ kỹ rồi hãy thốt ra. Hành động chỉ khiến người khác tổn thương thể xác, còn lời nói sẽ khiến họ ám ảnh về mặt tinh thần. Mà tinh thần thì khó lòng chữa lành trong một sớm một chiều được.

Làm việc không thể tùy hứng

Nếu đã làm việc gì thì hãy tập trung hết mình, đừng tùy hứng. Vì sự ngẫu hứng của bạn sẽ dần trở thành thói quen khiến bản thân lười nhác, không có chí tiến thủ. Bạn sẽ mang trong đầu tư tưởng có cũng được, không có cũng không sao. Muốn thì làm, không muốn thì không làm. Điều này khiến bạn có thói quen sống tùy tiện, không có mục đích rõ ràng cho cuộc đời của mình.

Phụ nữ làm việc đừng nên quá tùy hứng - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, thái độ này còn khiến công việc của bạn giậm chân tại chỗ, không thể thăng tiến. Cách làm việc tùy hứng của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Họ không chấp nhận làm việc với một người không đặt tâm sức vào công việc.

Làm người không được tùy ý

Hãy sống có cá tính, sở thích riêng. Đừng tùy tiện trở thành bản sao của người khác mà không làm chủ được bản thân.

Đừng làm những việc trái với lương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bạn trẻ thích giống ngôi sao này, diễn viên kia. Nhưng thực tế điều hạnh phúc nhất đó chính là sống thật với con người của mình. Không đánh mất bản chất, bạn sẽ có được những điều bản thân mong muốn.

Đôi khi sự thèm khát hạnh phúc và mong mỏi có cuộc sống giống như người khác sẽ khiến bạn mệt mỏi. Thế nên hãy biết chấp nhận, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy không quá giàu sang nhưng chỉ cần có công việc để làm mỗi ngày, có người để thương, có nơi để về, vậy là bạn đã hạnh phúc rồi.