3 ‘chỗ hiểm’ đàn bà khôn luôn che chắn cẩn thận, chồng muốn cũng không được sờ vào

Phụ nữ lấy chồng, dù yêu chồng chiều con đến mấy cũng đừng dốc hết ruột gan chăm lo cho nhà chồng mà bỏ rơi cha mẹ ruột của mình. Bởi lẽ, cha mẹ bạn đã vất vả chăm sóc, nuôi dưỡng bạn, đã dành cho bạn tình yêu thương vô điều kiện, thương yêu bạn hết lòng thì khi đã lớn khôn con cái không được quên việc báo hiếu mẹ cha.

Chỉ cần cấm chồng sờ vào 3 chỗ hiểm này thì đàn bà khôn sẽ có cuộc sống an yên viên mãn, càng về hậu vận càng hạnh phúc ấm êm, sung túc đủ đầy.

Nhờ thế, đàn ông dù khó tính, gia trưởng đến mấy cũng không dám hó hé nửa lời, càng không dám làm điều gì quá đáng với nhà vợ.

Đàn bà thông minh sẽ không bao giờ cho phép chồng động đến người nhà của mình, càng không chấp nhận quan niệm “lấy chồng theo chồng”, nhất bên trọng, nhất bên khinh, chỉ được chăm lo cho nhà chồng sau khi kết hôn. Nàng sòng phẳng, rõ ràng và chẳng ngần ngại đòi hỏi sự công bằng trong việc đối xử với nhà nội, nhà ngoại ngay từ ngày mới cưới.

Việc từ bỏ ước mơ, đam mê và cả tham vọng của bản thân để trở thành người đàn bà nội trợ sẽ tước đi tiếng nói của bạn trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Vợ chồng chung sống tất nhiên sẽ có quỹ tài chính chung của cả gia đình. Đấy chính là số tiền vợ chồng tích cóp mỗi tháng để dành cho tương lai, thực hiện những dự định, ấp ủ vẫn còn dang dở. Thế nên, dù chồng có giàu đến mấy thì đàn bà khôn ngoan cũng đừng dại nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình.

Dẫu bạn kiếm không được nhiều tiền thì đấy vẫn là tiền mà bạn tự làm ra, dẫu sự nghiệp của bạn chẳng có gì nổi bật so với chồng nhưng đấy chính là thành quả mà bạn gặt hái được trong cuộc sống của mình.

Việc từ bỏ ước mơ, đam mê và cả tham vọng của bản thân để trở thành người đàn bà nội trợ sẽ tước đi tiếng nói của bạn trong gia đình. Đàn ông dù yêu đến mấy thì cũng sẽ nảy sinh tâm lý so sánh vợ với đàn bà khác, từ đấy mà chồng chán vợ, ra ngoài ngoại tình.

Nếu vợ cứ bỏ bê chính mình, ăn mặc luộm thuộm, mình mẩy hôi hám thì đàn ông sẽ chẳng thèm động đến - Ảnh minh họa: Internet

Nhan sắc

Rất nhiều đàn bà khờ dại nghĩ rằng “lấy chồng rồi làm đẹp cho ai xem”, họ cứ mặc định rằng đã là vợ chồng thì không cần phải giữ gìn nhan sắc, chỉ cần cùng nhau cố gắng kiếm tiền là đủ. Thế nhưng, đàn ông lại không hề nghĩ như thế.

Chung sống với nhau càng lâu đàn ông càng dễ chán, càng muốn vợ không ngừng làm đẹp để luôn hấp dẫn, quyến rũ. Nếu vợ cứ bỏ bê chính mình, ăn mặc luộm thuộm, mình mẩy hôi hám thì đàn ông sẽ chẳng thèm động đến.

Đàn bà đừng dại đánh mất đi sức hấp dẫn của mình chỉ vì đã lấy chồng. Hãy nhớ, bạn xinh đẹp không phải là để giữ chồng, mà để luôn tự tin, vui vẻ và hạnh phúc khi sống cuộc đời của chính mình.