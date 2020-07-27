Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả phụ nữ lẫn đàn ông phải minh bạch tài chính với nhau. Những khoản chi tiêu trong sinh hoạt phí, thu nhập là những gì vợ chồng luôn công khai với nhau để có thể sắp xếp cuộc sống, đầu tư cho tương lai.

Muốn lật mặt chồng ngoại tình chị em chỉ cần để ý những biểu hiện khác lạ này nơi bạn đời là đủ, không hơn không kém.

Bởi rất có thể, chồng trăng hoa đang nuôi bồ nhí bên ngoài. Anh ấy bớt xén tiền để có thể mua quà, đi du lịch hay hẹn hò với nhân tình mà vợ không hề hay biết.

Thế nên, nếu đột nhiên chồng chi tiêu nhiều hơn bình thường, đưa cho vợ ít tiền hơn so với những tháng trước hay nói rằng lương bị giảm thì chị em cần tỉnh táo. Đừng vội tin những gì chồng nói mà hãy âm thầm điều tra cụ thể.

Họ để tâm đến chuyện ăn mặc, tóc tai và cả việc xịt nước hoa khi rời khỏi nhà dù trước đây chẳng bao giờ quan tâm đến - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút ngoại hình

Khi yêu, dù là tình yêu vụng trộm thì đàn ông vẫn thích thú vô cùng, vẫn đắm chìm trong miền hạnh phúc của riêng mình. Vậy nên, dù ra sức che giấu việc ngoại tình, dù cố gắng hết mức để vợ không “ngửi được mùi” phản bội thì đàn ông vẫn không thể tự bảo chính mình ngừng chăm chút ngoại hình.

Chính vì muốn gây ấn tượng với kẻ thứ ba, chính vì muốn được chú ý và chứng minh sức hấp dẫn của mình nên đàn ông ra sức chăm chút ngoại hình.

Họ để tâm đến chuyện ăn mặc, tóc tai và cả việc xịt nước hoa khi rời khỏi nhà dù trước đây chẳng bao giờ quan tâm đến.

Nếu thấy chồng bỗng cuồng nhiệt chuyện ái ân, ham muốn mạnh mẽ thì chị em đừng vội mừng bởi rất có thể bạn đang bị cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện những khác lạ trong chuyện ái ân

Nếu nghĩ đàn ông phản bội khi về nhà sẽ chẳng thèm động đến vợ thì chị em đã nhầm. Thực chất, chính vì đang qua lại với hai người phụ nữ cùng lúc, chính vì được nếm “phở” nên khi về “ăn cơm” đàn ông sẽ càng cuồng nhiệt chuyện ái ân.

Họ áp dụng những chiêu thức mà bồ nhí áp dụng để chiều chuộng vợ, để khiến đời sống tình dục thăng hoa và để vợ tưởng rằng mình đang hết lòng hết dạ vì bạn đời.

Vậy nên, nếu thấy chồng bỗng cuồng nhiệt chuyện ái ân, ham muốn mạnh mẽ thì chị em đừng vội mừng bởi rất có thể bạn đang bị cắm sừng.