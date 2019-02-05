3 ‘chiêu kín’ của đàn bà quyến rũ khiến đàn ông tan chảy

Phụ nữ muốn có bề ngoài đẹp không khó, chỉ cần bỏ tiền bỏ công. Nhưng để trở thành một người phụ nữ quyến rũ trong thần thái và nội hàm thì hoàn toàn không dễ. Một người đàn bà quyến rũ luôn có 3 “chiêu kín” chẳng cần hở hang da thịt này vẫn khiến trái tim vạn đàn ông tan chảy.

Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, nhan sắc từng mặn mà thế nào cũng có lúc mai một theo tháng năm. Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở dung nhan trời ban, mà còn là ở cách chăm chút, giữ gìn cả bề ngoài và tâm hồn bên trong. Phụ nữ càng quyến rũ sẽ càng có thần thái với 3 điều này. Luôn hiểu rõ mình là ai Phụ nữ khi đôi mươi sẽ hoàn toàn khác phụ nữ khi bước vào 30, từ dung mao đến nội hàm. Khi 20, phụ nữ có nét xuân thì tươi trẻ nhưng tâm hồn lại non nớt. Theo tháng năm, xuân thì có thể vơi đi nhưng tâm hồn và tri thức luôn có thể dồi dào nếu phụ nữ biết trau dồi và cố gắng. Một người phụ nữ đẹp bất chấp thời gian là người quyến rũ với sự tự tin với những gì mình có. Không có thứ trang sức nào sáng giá với phụ nữ bằng sự tự tin khi biết mình là ai và dám lựa chọn những gì mình muốn.

Một người phụ nữ đẹp bất chấp thời gian là người quyến rũ với sự tự tin với những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi 20 có thể nghĩ rằng vẻ đẹp của mỹ nhân là nằm ở da thịt tươi trẻ phơi bày. Nhưng khi phụ nữ có được độ chín muồi quyến rũ, họ sẽ biết đẹp nhất ở phụ nữ là khi ăn mặc phù hợp để bản thân tự tin nhất. Trang phục của một người phụ nữ quyến rũ dù kín đáo vẫn phơi bày được hết những nét đẹp trên hình thể. Và với đàn ông, sự kín đáo trở nên thu hút sẽ là sự quyến rũ “chết người” nhất. Phụ nữ một khi đủ tầm nhìn và hiểu rõ bản thân sẽ biết cách làm tôn nét đẹp và hương vị riêng của bản thân. Bởi thế, đôi khi một người đàn bà 40 biết ăn mặc và tự tin lại hơn hẳn một cô nàng 20 chỉ biết khoe hình thể trong mắt đàn ông.

Suy nghĩ tích cực Sức hút của một người phụ nữ không chỉ nằm ở cách ăn mặc mà còn ở lời nói, cách hành xử, lối suy nghĩ luôn theo hướng tích cực. Cuộc đời thì đầy rẫy biến động nên không phải lúc nào phụ nữ cũng có thể tỏ ra mình lạc quan yêu đời. Nhưng hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong suy nghĩ, luôn hướng bản thân đến những gì tích cực nhất. Hãy tập luyện cho mình một tâm thế luôn bình thản, vững vàng trước mọi biến cố trong đời. Một người phụ nữ bản lĩnh như thế không bao giờ mất sức hút trong mắt đàn ông. Sức hút của một người phụ nữ không chỉ nằm ở cách ăn mặc mà còn ở lời nói, cách hành xử, lối suy nghĩ luôn theo hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet Nếu có những lúc mỏi mệt hay buồn phiền, phụ nữ nên chủ động tìm kiếm niềm vui hơn là đợi chờ đàn ông đến giúp mình. Sự chủ động tìm đến nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp phụ nữ đẹp từ nội hàm đến dung mạo. Mang một tâm hồn thư thái vui tươi, phụ nữ chẳng bao giờ xấu xí được. Và đương nhiên, đàn ông luôn thích một người phụ nữ vui vẻ, lạc quan. Họ xem nguồn năng lượng tích cực ở phụ nữ là một nét thu hút. Họ thích nét tinh nghịch vui tươi, cả nụ cười hơn vạn nét đẹp của phụ nữ. Hơn hết, họ cũng muốn được truyền nguồn năng lượng tích cực. Đây là sự quyến rũ còn hơn nét đẹp dung mạo. Nét duyên bí ẩn Đôi khi phụ nữ chẳng cần phải đẹp lộng lẫy hơn ai, chỉ cần có nét duyên bí ẩn khiến đàn ông khó quên. Phụ nữ đẹp mà không có duyên thì chẳng tới đâu, còn phụ nữ không đẹp nhưng duyên ngầm thu hút thì chắc chắn quyến rũ trong mắt đàn ông. Đôi khi phụ nữ chẳng cần phải đẹp lộng lẫy hơn ai, chỉ cần có nét duyên bí ẩn khiến đàn ông khó quên - Ảnh minh họa: Internet Nét duyên ngầm của phụ nữ tụ họp nhiều yếu tố. Đó là cách phụ nữ cười tinh tế ý nhị trước những câu chuyện của đàn ông. Hay chỉ đơn giản là cách vén tóc, giữ váy thật nhẹ nhàng nữ tính. Là một trái tim đơn thuần đầy thấu hiểu và giàu bao dung. Là cách đối nhân xử thế khéo léo, lời nói ra đều khiến người đối diện muốn nghe mãi. Nét duyên ngầm như thế thì phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi vẫn khiến đàn ông theo đuổi không thôi.

Những thói quen của người đàn bà quyến rũ Nếu bạn từng cho rằng sức hút của mỗi người là không thể thay đổi thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Sau đây là 6 thói quen có thể giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt mọi người.

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