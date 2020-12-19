3 câu cửa miệng của một người đàn ông giả tạo, đàn bà chớ dại tin tưởng

Phụ nữ yêu 19/12/2020 14:47

Lời ngon tiếng ngọt là điều đàn ông giỏi nhất, nhưng chưa chắc câu nào anh ta nói cũng là thật lòng. Đàn ông giả tạo sẽ thường xuyên nói 3 câu này, đàn bà chớ vội tin lời.

Trong tình yêu, thứ phụ nữ sợ nhất chính là gặp phải người đàn ông chỉ biết yêu bằng miệng. Vì vậy, nếu thường xuyên nghe thấy người yêu nói 3 câu này, có khả năng bạn đã yêu nhầm một người đàn ông giả tạo.

"Anh bận"

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Nếu đàn ông yêu thật lòng thì sẽ tìm mọi cách gặp được người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông chỉ nghĩ đến bạn khi cô đơn có nghĩa là trong mắt anh ta, sự tồn tại của bạn có cũng được mà không có cũng không sao. 

Phụ nữ đừng bao giờ tin vào câu "Anh bận" của đàn ông. Đối với đàn ông, khi đã yêu thật lòng, không có gì trên đời này quan trọng hơn bạn. Nếu anh ta nhớ thì nhất định sẽ tìm mọi cách đến gặp bạn, chứ không phải lâu thật lâu mới xuất hiện, gửi đi một tin nhắn rồi thôi.

"Anh quên mất"

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Những hành động nhỏ nhặt cũng có thể cho biết tình cảm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, càng là những điều nhỏ nhặt thì càng có sức nặng. Phụ nữ không cần đàn ông làm những điều lớn lao để chứng minh tình yêu, đôi khi chỉ là một câu chúc ngủ ngon mỗi đêm cũng đủ khiến các nàng cảm động.

Khi đàn ông yêu thật lòng, dù chỉ là một chuyện nhỏ bạn vô tình nhắc đến, anh ấy cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn nếu không quan tâm đến bạn, dù có nhắc đi nhắc lại cả trăm lần cũng như nước đổ lá khoai.

"Anh hứa"

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Đàn ông yêu thật lòng sẽ không dễ dàng hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Cách đơn giản nhất để nhận ra một người đàn ông có thật lòng hay không chính là nhìn vào hành động của anh ta. 

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ hứa hẹn một cách dễ dàng. Bởi vì anh ta sợ mình không thể thực hiện được, cuối cùng khiến bạn thất vọng. Hơn hết, chàng càng sợ sẽ phá vỡ lòng tin của bạn, từ đó hủy hoại mối liên kết giữa hai người. Nếu thực sự yêu bạn, chỉ cần anh ấy đã hứa, thì dù khó khăn thế nào cũng sẽ nỗ lực hoàn thành.

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Hoa tươi và những tràng pháo tay trước giờ không dành cho những người chỉ biết ôm cây đợi thỏ, thay vào đó, nó được để dành cho những người dũng cảm, không ngại khó khăn vất vả luôn tiến về phía trước. Chỉ nói mà không làm sẽ không bao giờ có thể biến ước mơ thành hiện thực, muốn làm người chiến thắng, không phải bạn có thể hay không, mà là bạn có muốn hay không, chỉ cần bạn muốn, bạn nhất định sẽ thành công.

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