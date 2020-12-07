3 ‘cấm địa’ của phụ nữ, đàn ông tuyệt đối không được chạm vào

Phụ nữ yêu 07/12/2020 07:00

Phụ nữ có những “cấm địa” này, đàn ông khôn ngoan tuyệt đối không được chạm vào kẻo đánh mất cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của mình.

Dưới đây là những điều cấm kỵ của phụ nữ, đàn ông khôn ngoan nên biết tránh càng xa càng tốt.

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Đàn ông khôn ngoan đừng đụng vào điều này - Ảnh minh họa: Internet

Bạo lực

Đây là cấm địa của phụ nữ, đàn ông nên tránh càng xa càng tốt. Phụ nữ có thể chịu được cảnh nghèo khổ nhưng sẽ không bao giờ để người đàn ông dùng bạo lực với cơ thể của mình. Họ không bao giờ chấp nhận việc chồng đánh vợ. Vì với phụ nữ, đây là hành động tàn nhẫn còn đáng sợ hơn cả việc đàn ông ngoại tình. Không ai có thể chịu đựng sống bên người chồng vũ phu, chuyên dùng nắm đấm để nói chuyện với vợ.

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Đàn ông khôn không dùng bạo lực với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông muốn giữ hôn nhân hạnh phúc đừng bao giờ dùng bạo lực với vợ. Vợ chồng có thể cãi vã nhưng tuyệt đối không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đừng bao giờ khiến người phụ nữ của mình phải chịu nhiều tổn thương thể xác lẫn tâm hồn.

Lòng tự trọng

Một khi đã đụng chạm đến lòng tự trọng, phụ nữ sẽ chẳng bao giờ để yên. Họ không chấp nhận được việc đàn ông xem thường giá trị của mình. Cũng không bao giờ chịu nhường nhịn khi chồng nói những lời đụng chạm đến lòng tự tôn của bản thân. Thậm chí họ còn sẵn sàng trừng trị kẻ nào dám xem thường, hạ thấp danh dự của mình.

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Đừng đụng chạm đến lòng tự trọng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, lòng tự trọng quý giá hơn cả tài sản lớn. Họ có thể đánh mất tiền, nhưng không bao giờ để đánh mất lòng tự tôn. Thế nên đàn ông khi yêu đừng bao giờ có ý nghĩ xem thường người đàn bà của mình. Đừng nghĩ phụ nữ chân yếu tay mềm chẳng làm được gì nên hồn. Bạn hãy nhớ một điều phụ nữ bản lĩnh chẳng thua gì đàn ông, chẳng qua họ chỉ lùi về sau để nhường hào quang cho chồng tỏa sáng mà thôi.

Con cái

Đây là vùng cấm địa của phụ nữ, đàn ông dại đụng vào sẽ “chết không toàn thây”. Không có người phụ nữ nào chịu để yên cho người làm tổn thương đến con cái của mình. Họ có thể ăn không no mặc không ấm nhưng sẽ không bao giờ để con phải chịu thiệt thòi. Không bao giờ để con phải sống thiếu thốn.

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Đừng bao giờ đụng đến con cái của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, con cái là món quà lớn mà ông trời ban tặng. Dù có chết cũng sẽ bảo vệ đến cùng chứ không bao giờ nhìn con mình bị người khác làm tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần.

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