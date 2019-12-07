Một khi đã ngoại tình, đàn bà luôn có lựa chọn tiến về phía trước. Chính là hoàn toàn từ bỏ gia đình để quang minh chính đại đến với nhân tình.

Đàn ông khi ngoại tình với một người đàn bà có chồng lại không hẳn là vì tình yêu. Khi chứng kiến bạn từng bước rời bỏ gia đình, phản bội chồng con, lòng tin của anh ta với đức hạnh và sự chung thủy của bạn được mấy phần? Hay điều anh ta muốn chỉ là một trò giành giật lấy bạn - người phụ nữ của một gã đàn ông khác?

Nhưng hãy nhớ, đàn bà và đàn ông với thứ tình cảm vụng trộm này không giống nhau. Đàn bà khi ngoại tình thường chân thành trong tình cảm hơn đàn ông. Đàn ông có thể xuất hiện trong cuộc đời một người đàn bà có gia đình chỉ vì hai lý do. Một là vì người đàn bà ấy đã quá cô đơn, và hai là vì cô ấy muốn được yêu thương.

Bước tiến này của đàn bà là dễ đi nhất, mà cũng nguy hiểm nhất. Dễ đi nhất vì nếu dứt khoát đúng lúc, bạn sẽ không phải chịu những hệ lụy khi ngoại tình bị phát hiện. Nhưng nguy hiểm nhất chính là sau đó liệu bạn có chắc mình sẽ hạnh phúc? Khi rời đi và không giành được quyền nuôi con, hay rời đi và sau đó bị nhân tình phản bội?

Lùi

Kỳ thực, đàn bà ngoại tình nào cũng luôn có sẵn một bước lùi an toàn. Chỉ là liệu đó có phải là bước đi họ muốn, hay họ có đủ tỉnh táo để trở về hay không. Trở về nhà chưa chắc là điều đàn bà khi ngoại tình mong muốn. Bởi có thể trong ngôi nhà ấy có những điều làm đàn bà đau lòng tới mức không còn muốn ở lại. Nhưng nếu không trở về, đàn bà cũng sẽ đánh mất đi nhiều thứ. Đầu tiên là một gia đình, là lòng thủy chung đảm bảo cho nhân phẩm, là những đứa trẻ chưa kịp lớn để hiểu hết nỗi đau của mẹ.

Kỳ thực, đàn bà ngoại tình nào cũng luôn có sẵn một bước lùi an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng với những người đàn bà lầm đường thì bước lùi này sẽ là con đường quay về duy nhất. Vì những phút yếu lòng sai trái sẽ không cho đàn bà hạnh phúc sau này. Vì chỉ cần cố gắng thoát ra từ cái bẫy ngoại tình, đàn bà sẽ biết đâu mới là nơi thuộc về mình. Còn nếu không, sai sẽ càng thêm sai, đến cùng đàn bà tổn thương là điều tất yếu.

Đứng yên

Trạng thái này là trạng thái nguy hiểm nhất với đàn bà ngoại tình. Là không biết tiến hay lùi, đành ở vị trí người đàn bà có gia đình mà vẫn có nhân tình. Nếu không tiến hay lùi, đàn bà sẽ bị phát hiện, bị bêu rếu, bị mất con khi không còn tư cách làm vợ làm mẹ. Nếu dây dưa không biết mình muốn gì, đàn bà có thể đánh mất tất cả những gì mình có.

Nếu là đàn bà ngoại tình thì phải nhớ, tiến thì không thể lùi, đã đứng yên thì phải làm sao để không đớn đau nhất. Hãy lựa chọn trước khi để người khác chọn giúp bạn. Hãy truy hỏi bản thân để biết mình muốn gì, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Và dù bạn chọn điều gì thì cũng đừng bao giờ quên hỏi bản thân, con mình rồi sẽ như thế nào?

Con chính là điều níu giữ đúng sai, con đường trở về bên con là con đường đẹp nhất với đàn bà ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, nếu con lớn lên biết bạn ngoại tình, có ngần nào hổ thẹn? Nếu bạn không giữ được con thì liệu sau này có hối hận không? Hay nếu ly hôn và con phải nếm qua cảnh con chung con riêng thì có dễ dàng không?

Con chính là điều níu giữ đúng sai, con đường trở về bên con là con đường đẹp nhất với đàn bà. Nếu bạn không biết mình phải đi thế nào, hãy để con làm la bàn chỉ hướng cuộc đời bạn. Chỉ cần ở đâu có con, nơi đó sẽ là con đường đàn bà phải đi. Hoặc nếu bạn đã biết con đường mình phải đi thì hãy nghĩ cách để con có thể bên bạn. Vì nếu mất con, cuộc đời đàn bà về sau khó mà bình yên.