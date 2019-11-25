2 điểm đặc biệt thể hiện một người phụ nữ dồi dào phúc khí

Phụ nữ yêu 25/11/2019 05:27

Phụ nữ không sắc nước hương trời, không dung mạo bất phàm nhưng vẫn thu hút nhờ phúc khí nổi bật. Phụ nữ phúc khí dồi dào cốt nằm ở 2 điều đặc biệt này.

Phụ nữ phúc khí nhiều hay ít thể hiện qua cách ăn nói và "trang phục" khoác trên người.

Phụ nữ nói năng càng dịu dàng càng có phúc phận

Ở đời, có một kiểu phụ nữ luôn gặp may mắn hơn người khác, đó là người biết nói năng dịu dàng. Dù là trong trường hợp nào, người phụ nữ này cũng khôn khéo hành xử, hào sảng nói năng. Chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng, họ có thể làm dịu lòng người khác, còn tạo ấn tượng thông minh, nhanh nhẹn.

Người phụ nữ khéo léo biết lúc nào cần nhẹ nhàng ngọt ngào, khi nào cần thẳng thắn kiên định với đối phương. Chỉ cần đúng lúc, họ có thể biến những lời nói như dao nhọn sắt bén thành những những cơn gió nhẹ nhàng, xoa dịu không khí nặng nề. Đây là kiểu phụ nữ không cần sắc nước hương trời, mà vẫn trở nên tươi mát, dịu ngọt trong mắt đối phương.

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Phụ nữ phúc khí nhiều hay ít thể hiện qua cách ăn nói và "trang phục" khoác trên người - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết nói chuyện có sức hấp dẫn lớn với đàn ông. Đây là kiểu đàn bà thông minh, sắc sảo có nhiều người yêu quý, nể trọng. Vì thế, họ thường thu hút vận may và những niềm vui vẻ, hạnh phúc xung quanh.

Ngược lại, cái miệng cũng có thể làm tổn hại phúc báo của phụ nữ. Trong gia đình, nếu phụ nữ không biết giữ gìn lời nói thì gia đình rất khó mà sung túc, thịnh vượng. Phụ nữ biết giữ khẩu đức, mới mong ổn yên gia đình. Tệ hơn, khẩu nghiệp, phạm phải những điều không nên nói có thể khiến phụ nữ đánh mất phúc khí của mình và con cháu sau này.

Phụ nữ phúc khí không, cứ nhìn vào cách “ăn mặc”

Phụ nữ có phúc khí luôn biết khoác lên người những gì.

Điểm nổi bật ở người có phúc khí lớn chính là thiền định. Họ có nội tâm vững vàng, không dễ bị lung lay, căng thẳng. Họ luôn giữ thái độ bình tĩnh, không bị điều gì ảnh hưởng. Đứng trước bất kì chuyện gì khó khăn, họ đều điềm tĩnh giải quyết. Ngược lại, người không có phúc khí sẽ luôn không yên. Một người tâm đã không tịnh thì trí tuệ cũng khó tỏa sáng.

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Phụ nữ có phúc khí luôn có một cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là phong thái, mà còn là cách ăn mặc để thể hiện giá trị của bản thân. Phụ nữ biết ăn mặc thanh lịch, duyên dáng, không lộ liễu, gợi tình luôn thể hiện giá trị trong mắt người khác. Đó cũng là cách họ thể hiện bản thân, giữ gìn phúc khí cho chính mình.

Phụ nữ có phúc khí luôn có một cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Họ yêu thương cơ thể, quý trọng sức khỏe của bản thân. Bởi họ hiểu, mọi vận may trên đời này đều chỉ tụ họp khi họ cố gắng và không ngừng phấn đấu. Và chỉ khi có một thân thể khỏe mạnh, họ mới có khả năng nỗ lực không mệt mỏi.

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Phụ nữ phúc khí nhờ người chồng giàu có hay bạc tiền vật chất? Đều không phải, phúc khí đến từ chính bản thân mình. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phúc khí nhờ người chồng giàu có hay bạc tiền vật chất? Đều không phải, phúc khí đến từ chính bản thân mình. Phúc báo của phụ nữ đều là do bản thân tích góp, từ tâm hồn thiện lương, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Vận may chỉ xuất hiện khi chúng ta cố gắng mỗi ngày. Phúc khí chỉ dồi dào khi bạn biết rèn luyện bản thân.  

7 tâm thái quý phái tạo nên người phụ nữ tao nhã

7 tâm thái quý phái tạo nên người phụ nữ tao nhã

Phụ nữ dù có ngoại hình đẹp mà không có khí chất cũng trở nên mờ nhạt, tầm thường. Phụ nữ khí chất từ tâm thái, nội hàm mới là rực rỡ bất chấp tháng năm.

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