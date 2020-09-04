15 điều đàn bà khôn thường làm, đàn bà dại lại bỏ qua

Không chỉ vậy, đàn bà thông minh còn thấu đáo nguyên lý vận hành của cuộc sống này chính là thứ gì là của mình thì sớm muộn cũng vào tay mình, còn những thứ phải đi tranh giành với người khác thì trước sau gì cũng tổn thương mình.

Người đàn bà khôn ngoan thực tế nắm rõ những gì mình đang có. Họ giỏi kiểm soát bản thân, biết mình cần gì và phải làm gì, cũng như biết mình phải tránh những gì để không gây thương tổn cho bản thân và người xung quanh.

Phụ nữ khôn ngoan không sống máu lạnh, thiếu tình người, họ chỉ lạnh lùng khi cần thiết, tuyệt tình vào đúng lúc, đúng người. Nếu bạn đối xử tốt với họ, bạn sẽ thấy sự dịu dàng ấm áp đặc biệt. Nếu bạn đối xử tệ với họ thì cũng đừng trách khi thấy họ cạn tình, sắt đá.

Đây là 15 điều đàn bà khôn thường làm, còn đàn bà dại lại bỏ qua.

Biết phũ đúng lúc

Đàn bà sống ở đời nhất định phải học cách phũ tình. Điều gì xứng đáng thì phải giữ thật chặt, thứ gì cần phải bỏ thì nhất định phải bỏ. Người nào nên quên thì cũng phải tuyệt tình quên đi. Phụ nữ không biết phũ phàng thì sẽ thường bị tổn thương vì người khác.

Học cách tàn nhẫn

Người đàn bà thông minh giàu lòng bao dung, đối xử dịu dàng chân thành với người quý trọng mình. Nhưng đàn bà khôn ngoan cũng tàn nhẫn không ai bằng với kẻ bạc tình, phản bội. Bởi đàn bà khi yêu chân thành sâu đậm chẳng ai bằng, khi bị tổn thương cũng phải đòi lại những gì mình đã bỏ ra cho bằng được.

Luôn phấn đấu nỗ lực

Với đàn bà, hơn nhau không ở tấm chồng giàu có mà là số dư trong tài khoản ngân hàng, ở nỗ lực không ngừng thể hiện năng lực và khẳng định mình. Đàn bà cố gắng kiếm tiền không phải vì yêu tiền, mà là không muốn vì thiếu tiền mà sống thiếu tự trọng, bị người khác xem thường. Đàn bà nỗ lực là để chính mình tự tin, những người bên cạnh mình không có ngày thiếu thốn khổ cực.

Không lụy tình

Đàn bà yêu sâu thương đậm nhưng tuyệt nhiên không lụy tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà yêu sâu thương đậm nhưng tuyệt nhiên không lụy tình. Đàn bà yêu phải người tệ bạc là chuyện thường tình, đàn bà dám buông bỏ dứt khoát mới là bản lĩnh hơn người.

Biết ngu ngơ khi cần

Là đàn bà thì dại dột nhất là cố tỏ ra mình quá thông minh. Kỳ thực, có những chuyện giả khờ một chút ắt sẽ yên bình dễ sống. Phụ nữ khôn ngoan thì mở một mắt, nhắm một mắt mới là khôn ngoan đối mặt với đời.

Có cho có nhận

Của nhận là của nợ, đàn bà đừng nhận không của ai bất cứ thứ gì. Người khác cho bạn một thứ là vì muốn nhận một thứ khác từ bạn. Vì thế hãy chỉ nhận khi có đủ sức đáp lại, và đừng nhận không để mang nợ vào người.

Giữ đúng chuẩn mực, quy tắc riêng

Phụ nữ sống có giá trị trong mắt người khác là nhờ những quy tắc bất di bất dịch để bảo vệ bản thân. Cư xử đúng mực, giữ ranh giới với người xung quanh, vui vẻ với người nhiệt thành và lạnh lùng với người xem thường mình.

Kiên cường

Đàn bà sinh ra có yếu đuối mấy thì cũng phải học cách sống kiên cường. Vì dù có bao nhiêu người bên cạnh thì bạn vẫn phải đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Biết tự hài lòng

Phụ nữ học cách hài lòng với bản thân chính là biết mình có gì, cần gì và đang ở đâu. Sống hài lòng với những gì mình có thì phụ nữ hạnh phúc cũng dễ dàng hơn.

Làm đẹp

Phụ nữ làm đẹp không phải để người khác khen ngợi, để đàn ông tán tỉnh mà là để bản thân tự tin và vui vẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phụ nữ thì phải biết làm đẹp, đó là đặc quyền cũng là việc không thể chậm trễ. Phụ nữ làm đẹp không phải để người khác khen ngợi, để đàn ông tán tỉnh mà là để bản thân tự tin và vui vẻ hơn.

Có một người bạn thật sự

Phụ nữ có bao nhiêu người đưa đón theo đuổi cũng không thể thiếu một người bạn đúng nghĩa. Đàn ông chân tình có thể chưa tìm được nhưng bạn tri kỷ nhất định phải có một người.

Học cách quên

Bài học khó nhất là quên đi những chuyện không vui, để chừa chỗ cho niềm vui đến lấp đầy.

Học cách từ bỏ

Phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì phải chấp nhận rằng có những thứ vĩnh viễn không thuộc về mình. Cố chấp chỉ khiến bản thân sống khổ tâm, buông bỏ sẽ cho mình nhiều cơ hội tốt đẹp hơn.

Sống vì bản thân

Người đàn bà khôn ngoan có thể buồn vui khóc cười vì người khác nhưng không bao giờ quên sống cho bản thân. Chỉ khi thật sự sống cho mình, tự mình hạnh phúc thì đàn bà mới có thể khiến người bên cạnh hạnh phúc.