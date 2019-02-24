11 câu nói đắt giá làm thay đổi cuộc đời phụ nữ, ai cũng nên đọc

Phụ nữ yêu 24/02/2019 10:30

Đây là 11 điều phụ nữ thông minh luôn nhắc nhở phụ nữ khờ dại, vì không tin, không làm theo nên chị em mới nghèo hèn, khổ cực.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 11 bài học xương máu này, bạn chắc chắn sẽ có một cuộc đời như ý nguyện, từng giây từng phút đều an yên, hạnh phúc.

11 câu nói đắt giá làm thay đổi cuộc đời phụ nữ, ai cũng nên đọc - Ảnh 1
Cái gì xứng đáng thì giữ lại, thứ gì như rác thì hãy tống ra đường ngay. Nếu không chọn lọc, không tỉnh táo bạn sẽ bị sự nhu nhược làm khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Đời phụ nữ, đừng ra sức hài lòng tất cả mọi người mà quên mất rằng người bạn cần làm hài lòng nhất chính là bản thân mình. Lấy lòng người này, sợ người kia phật ý để làm gì khi bạn chẳng hề thoải mái, vui vẻ. Hãy sống cho mình, trước khi suy tính nhiều hơn.

2. Là phụ nữ, dù khôn hay dại cũng hãy học cách buông bỏ. Cái gì xứng đáng thì giữ lại, thứ gì như rác thì hãy tống ra đường ngay. Nếu không chọn lọc, không tỉnh táo bạn sẽ bị sự nhu nhược làm khổ cả đời.

3. Đừng vì cô đơn mà yêu bừa, cưới đại. Hãy chắc rằng mình hạnh phúc khi bên cạnh đối phương, chắc rằng anh ta xứng đáng có được bạn.

4. Hãy mạnh mẽ khi cần, yếu đuối khi muốn, đừng bắt bản thân phải đóng vai người hùng khi lòng chằng chịt vết thương. Sau nước mắt sẽ là nụ cười, buồn đau sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp ập xuống đời bạn.

11 câu nói đắt giá làm thay đổi cuộc đời phụ nữ, ai cũng nên đọc - Ảnh 2
Người thân, gia đình, bạn bè chính là những mối quan hệ bạn nên trân trọng hơn cả đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

5. Là phụ nữ, đừng vì có đàn ông mà quên mất những mối quan hệ khác. Hãy xem đàn ông chỉ là một phần trong đời mình. Người thân, gia đình, bạn bè chính là những mối quan hệ bạn nên trân trọng để khi anh ta không kề bên bạn sẽ có ngay bờ vai để được ủi an.

6. Đừng quá chấp nhặt, cũng đừng để bụng những điều khiến bạn ghê tởm. Bạn có quyền bày tỏ chính kiến, có quyền làm những điều mình muốn nhưng đừng tự rước phiền muộn vào người chỉ vì sự tồi tệ của kẻ khác.

7. Phụ nữ đừng đua đòi, đừng đố kỵ, cũng đừng ganh ghét nhau. Nếu không hợp thì đừng cố làm bạn, nếu chẳng ưa thì hãy tránh xa đối phương. Đều là phái yếu, đừng ghét bỏ nhau làm gì.

8. Bạn chỉ nên dùng quyền nhờ vả khi thật sự cần thiết, nếu không đừng làm phiền người khác. Họ có thể nể tình để bạn làm phiền lần đầu, nhưng nếu có lần thứ hai đừng trách vì sao mình bị xa lánh.

11 câu nói đắt giá làm thay đổi cuộc đời phụ nữ, ai cũng nên đọc - Ảnh 3
Phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải yêu thương chính mình nhất - Ảnh minh họa: Internet

9. Phụ nữ khi yêu nên tin tưởng đối phương nhưng đừng dại tin tuyệt đối. Hãy đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nhận ra mình đang bị cắm sừng thay vì tự ru ngủ bản thân “đấy không phải sự thật, anh ấy chỉ có mỗi mình”.

10. Chấp nhận sự thật là bài học phụ nữ nào cũng nên thuộc lòng. Bạn không tài giỏi bằng người này, không xinh đẹp bằng người kia hay không giàu có bằng người nọ. Đấy hoàn toàn là sự thật. Hãy chấp nhận nó, tạo động lực để vươn lên thay vì kèn cựa, tủi thân.

11. Cuối cùng, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải yêu thương chính mình nhất. Sau đấy mới đến con cái, gia đình, đàn ông. Có như thế thì dù 30, 40 hay 60 tuổi bạn cũng sẽ mãi hạnh phúc, chẳng biết khổ đau là gì.

Là chồng, đừng để 3 nỗi vất vả không tên này rút cạn tuổi trẻ của vợ, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương!

Là chồng, đừng để 3 nỗi vất vả không tên này rút cạn tuổi trẻ của vợ, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương!

Đàn ông thường than phiền rằng vợ mình quá lắm lời, hay cằn nhằn mà quên mất rằng sự im lặng của người phụ nữ là biểu hiện cho nỗi đau khổ tận cùng của cô ấy.

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