10 người đàn ông thành đạt, giỏi giang thì có đến 9 người 'để mắt' đến những kiểu phụ nữ này

Phụ nữ yêu 15/03/2021 05:12

Tại sao cô ấy may mắn có được người bạn trai tốt đến vậy? Chắc chắn nếu là phụ nữ ai cũng ít nhất một lần đã từng đặt câu hỏi này trong đầu. Đừng lầm tưởng trên đời này đàn ông tốt “chết hết rồi” mà chỉ là bạn chưa đủ tốt để lọt vào mắt những anh chàng như thế thôi. Hãy bỏ túi ngay 4 biểu hiện của người phụ nữ tốt luôn được đàn ông giỏi giang hay để mắt đến bạn nhé!

1. Phụ nữ có ánh mắt của sự tự tin

Người ta thường nói sự tự tin làm nên vẻ đẹp của một người. Không sai, một cô gái tự tin luôn khiến đàn ông không thể rời mắt. Dù ngoại hình không quá nổi bật nhưng bản lĩnh nói được, làm được của một cô gái cũng có thể khiến đàn ông thành đạt say mê. Bí kíp để duy trì sự tự tin của bản thân là không ngừng thay đổi để tốt lên mỗi ngày. Một cô gái mang năng lượng tích cực hay nói những lời vui vẻ sẽ mang lại cái nhìn thiện cảm với người khác giới.

4 bieu hien cua phu nu dan ong tot hay de mat den
"Đôi mắt" là cửa sổ tâm hồn hãy giúp nó tràn đầy năng lượng của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần nhớ là không được mất lòng tin vào bản thân, bởi ngay cả bạn cũng không tin chính bạn thì ai có thể coi trọng bạn. Hơn nữa, ấn tượng về một cô gái tự tin luôn sâu đậm và khó phai nhất.

2. Độc lập, tự chủ về kinh tế 

Đa số phụ nữ có tính cách độc lập sẽ được người đàn ông tôn trọng. Đặc biệt là người đã vượt qua thời kỳ khó khăn của bản thân để trở nên thành đạt, thì họ sẽ tìm được điểm chung đối với người phụ nữ có tính cách này. Mặt khác, một người phụ nữ lười biếng luôn muốn sống phụ thuộc vào người khác, muốn người khác phải nâng niu, cung phụng mình thì sẽ gây cho người đàn ông có chút ác cảm. Xu hướng vô tâm, tàn nhẫn của đàn ông với phụ nữ đa số đều từ nguyên nhân này. Khi đó giá trị của phụ nữ trong lòng đàn ông sẽ giảm đi rất nhiều. Càng không thể trách đàn ông sao không trân trọng phụ nữ.

4 bieu hien cua phu nu dan ong tot hay de mat den
Những người phụ nữ độc lập luôn rất cuốn hút - Ảnh minh họa: Internet

3. Nhân cách tốt  

Quan niệm của đàn ông thành đạt luôn là “Cuộc sống đã đủ bận rộn, yêu đương cần dễ dàng hơn”. Họ muốn có một chuyện tình cảm dễ dàng, không gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong các mối quan hệ, tiêu chuẩn của người đàn ông đưa ra luôn là thích phụ nữ có nhân cách, phẩm chất tốt đẹp. Nhân cách ở đây muốn nói đến là tính cách hiền lành, tốt bụng, rộng lượng và nhẫn nại. Ở bên một người phụ nữ như vậy, người đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái. Họ không muốn ở bên cạnh một người phụ nữ xấu bụng, chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng xảy ra bất hoà, cãi vã. Bên cạnh đó, đàn ông thành đạt luôn coi trọng sự nghiệp. Việc đi làm mỗi ngày, xử lý mớ hỗn độn trong công việc đã khiến họ rất mệt mỏi. Nếu khi về nhà họ lại gặp người phụ nữ hay gây chuyện thì quả là mệt mỏi.

4 bieu hien cua phu nu dan ong tot hay de mat den
Một nhân cách tốt luôn là chuẩn mực mà phái đẹp luôn hướng tới - Ảnh minh họa: Internet

4. Tích cực và lạc quan yêu đời 

Cảm xúc của con người có thể “lây lan” cho nhau. Nếu bạn có một tâm trạng tốt, luôn lạc quan thì người ở bên cạnh bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Đàn ông thành đạt và đàn ông tốt luôn muốn ở bên những cô gái như thế này vì họ rất thú vị. Gặp được những cô gái có tinh thần năng nổ, yêu đời luôn tốt hơn những cô gái suốt ngày ủ rũ. Hơn nữa, bên cạnh những cô gái có năng lượng tốt thì đàn ông sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và có động lực để tiếp tục công việc của mình. Vì vậy, trong các mối quan hệ, đàn ông có sự nghiệp thành công thường thích phụ nữ có tự tưởng tích cực, lạc quan. Người phụ nữ như vậy giống như mặt trời, liên tục cho anh ta hơi ấm và sức mạnh.

4 bieu hien cua phu nu dan ong tot hay de mat den
Ai cũng muốn ở bên cạnh một cô gái tích cực, đàn ông tốt cũng vậy - Ảnh minh họa: Internet

4 biểu hiện của phụ nữ được đàn ông tốt hay để mắt sẽ cực kỳ hữu ích cho những chị em đang muốn “thoát ế”. Đàn ông tốt, nếu bạn tìm họ mãi nhưng vẫn chưa thấy, thì hãy “tỏa sáng” để họ thấy bạn giữa biển người mênh mông. Nếu đã trang bị đầy đủ “vũ khí” rồi thì đừng ngần ngại mà mở cửa đón tình yêu khi nó đã "chạm ngõ".

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Tại sao phụ nữ thường bị đàn ông “gắn mác” với hai từ “rắc rối”? Chuyện gì cũng có hai mặt, phụ nữ hãy dừng phản bác và đối diện với những thiếu sót của bản thân để trở nên tuyệt vời hơn. Dưới đây là 4 điều tưởng chừng là đức tính tốt đẹp nhưng lại là sự “ngu ngốc” nhất của phụ nữ khi kết hôn. 

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