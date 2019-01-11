10 câu đàn ông tử tế không bao giờ thốt ra trước mặt phụ nữ

Vài lời đàn ông nói trước mặt phụ nữ cũng đủ để đánh giá đó có phải là người đàn ông tử tế hay không. Đàn ông càng đứng đắn càng không bao giờ nói những lời này với phụ nữ.

Không quá lời khi cho rằng phụ nữ là sinh vật nhạy cảm và phức tạp nhất. Nhiều khi chỉ vì một câu chẳng có ý nghĩa gì mấy của cánh mày râu cũng khiến phụ nữ có hàng trăm suy nghĩ tiêu cực.

Khi làm một điều gì đó sai, bản thân người phạm lỗi là người khó chịu nhất. Đặc biệt với phụ nữ, họ càng nhạy cảm hơn với câu nói này. Khi ấy, nếu đàn ông chưa thể ủi an động viên họ thì cũng đừng khiến họ thấy nặng nề hơn. Cứ im lặng cho phụ nữ thời gian để để cân bằng lại cảm giác của mình.

Đây rõ ràng là một lời nịnh nọt tâng bốc chính hiệu của đàn ông. Nhưng phụ nữ khi nghe qua chỉ thấy ám ảnh về chiếc mũi hay một bộ phận nào đó bị so sánh. Từ đó mà đàn ông sẽ để lại một ấn tượng chẳng mấy tốt lành trong mắt phụ nữ. Đàn ông nếu muốn lấy lòng phụ nữ bằng lời khen tốt nhất là cứ khen thật lòng, và tuyệt đối đừng so sánh.

“Anh không thích bạn của em”

Dù bạn của cô ấy có không hợp tính với bạn, có làm vài chuyện bạn không thích thì cũng đừng nói thế. Phụ nữ sẽ không thích, thậm chí là có ấn tượng xấu về bạn chỉ vì một câu nói này.

“Tùy em”

Nếu đàn ông ghét bị quản thúc soi mói, thì phụ nữ cũng không khác gì mấy - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói cũng chẳng khác gì mấy câu “sao cũng được” khi bạn hỏi cô ấy điều gì đó. Đây đều là những câu nói khiến người đối diện mất cảm tình, thậm chí là phẫn nộ trong một vài trường hợp nhạy cảm.

“Em đi đâu, đi với ai, mấy giờ về”

Nếu đàn ông ghét bị quản thúc soi mói, thì phụ nữ cũng không khác gì mấy. Trong tình yêu, cả hai cần cho nhau khoảng không vừa đủ. Đừng khiến cô ấy thấy bạn là một chàng trai quá gia trưởng.

“Thôi khỏi đi, em không làm được đâu”

Dù cô ấy có không làm được thì cô ấy vẫn có quyền cố gắng thử làm. Thay vì gạt bỏ hết nỗ lực của nàng, bạn phải tôn trọng khả năng của cô ấy. Không ai thích bị coi thường cả, phụ nữ lại càng không thích điều này.

“Em trưởng thành đi”

Phụ nữ thường có những hành động hay lời nói khiến bạn chưa hài lòng, nhưng đừng lấy đó làm lý do chê bai cô ấy trẻ con, chưa trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có những hành động hay lời nói khiến bạn chưa hài lòng, nhưng đừng lấy đó làm lý do chê bai cô ấy trẻ con, chưa trưởng thành. Đây đơn giản chỉ là điều động chạm đến tự ái của cả đàn ông và phụ nữ.

“Người cũ của anh không bao giờ làm thế”

Đây sẽ là câu nói không thể chấp nhận được. Rõ ràng bạn đang so sánh cô ấy với người cũ. Và một người đàn ông đứng đắn không bao giờ nói câu tổn thương thế này với người yêu của mình.

“Suốt ngày chỉ biết son phấn”

Phụ nữ có quyền làm đẹp, đó là nhu cầu, là đặc quyền của họ. Đàn ông muốn nhìn phụ nữ đẹp, thì đừng kêu ca phụ nữ thích làm đẹp. Họ làm đẹp cũng chỉ để đàn ông nhìn ngắm mà thôi. Thế thì đừng trở thành một gã chẳng hiểu gì về phụ nữ trong mắt các nàng.

“Anh biết rồi, em đừng nói nữa”

Phụ nữ thường nói nhiều, nhất là với người đàn ông của mình. Nhưng họ nói nhiều cũng vì muốn đàn ông nhớ và hiểu hết tâm tư tình cảm của họ. Và đàn ông càng thông minh thì càng không ngăn cản điều này. Vì đáng sợ nhất không phải là khi phụ nữ nói nhiều, mà là lúc họ chẳng thèm nói lời nào nữa!