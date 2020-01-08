10 cách ứng xử hằng ngày của người phụ nữ thông minh

2. Phụ nữ khôn ngoan biết điều chỉnh và sử dụng đúng “chất đàn bà”. Đó là đặc trưng mà tạo hóa đã trang bị cho phụ nữ, là khóc, cười, làm điệu, hờn dỗi… Người đàn bà thông minh sẽ biết lúc nào nên khóc, khi nào nên cười, và bộ dáng làm điệu dỗi hờn thế nào… để tôn nét “đàn bà”, để khắc sâu vào tâm trí của người đối diện.

1. Người phụ nữ thông minh biết cho mình đặc quyền làm đẹp và sự đặc biệt của sắc đẹp. Họ tận dụng vừa phải, để không thua thiệt, để lại dư vị khó quên với đối phương. Không phải “tôi đẹp tôi có quyền”, mà là “tôi đẹp để bảo vệ bản thân”.

4. Phụ nữ khôn ngoan thấu hiểu chân thành là chất bôi trơn hiệu quả nhất cho mọi mối quan hệ. Họ thực tế cần mối quan hệ, nhưng cũng biết dùng sự chân thành thuần thục nhất để giữ những mối quan hệ đó.

3. Phụ nữ khôn ngoan luôn đề cao việc chăm sóc vóc dáng, làn da, không để cân nặng leo thang, cũng không để sức khỏe cảnh báo. Đàn bà thông minh quá hiểu rằng một làn da sáng mịn, một nụ cười xinh đẹp, một vóc dáng gọn gàng luôn là lợi thế của phụ nữ.

5. Phụ nữ khôn ngoan luôn là người tạo việc làm bận rộn cho bản thân. Dù mỗi sáng thức dậy sớm, đi làm, đi công tác họ cũng không nề hà. Điều họ mong chờ là cuối năm sẽ an nhàn nói về tiền thưởng và thành quả đạt được. Người đàn bà thông minh thấu hiểu giá trị của lao động không thể thiếu mồ hôi và nước mắt. Và hơn hết với đàn bà, lao động chỉ cho họ thêm sự an toàn, là tiền và sự độc lập.

6. Phụ nữ khôn ngoan không so sánh người đàn ông của mình với người đàn ông khác. Một là vì đó là người đàn ông họ chọn, họ tự hào với sự lựa chọn của mình. Hạ thấp đàn ông cũng là đang hạ thấp giá trị của bản thân. Và hai là đàn bà sống thì phải trọng tình trọng nghĩa, đó là điều cốt lõi cho mọi mối quan hệ.

Phụ nữ khôn ngoan không so sánh người đàn ông của mình với người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ khôn ngoan chọn cách ghen “sang” mà “tình”. Họ ghen “sang” là biết đúng lúc đúng thời điểm, đúng chừng mực. Vì họ biết đoàn ông sẽ đoán định giá trị của bản thân qua cách đàn bà ghen. Bạn càng cho đàn ông suy nghĩ họ quan trọng thì bạn càng dễ đánh mất họ. Đàn bà thông minh ghen “tình” là biết khơi gợi ham muốn sở hữu ở đàn ông. Ghen làm sao để đàn ông phải quay sang giữ lấy họ.

8. Phụ nữ khôn ngoan biết chiều chuộng đàn ông thế nào, đến đâu thì đủ. Vì đàn ông được chiều quá thì sinh hư, mà không được chiều thì lại dễ mất.

9. Phụ nữ khôn ngoan giữ đàn ông như giữ một con diều đang bay. Dây trong tay nhưng diều vẫn tự do vùng trời riêng.

Người phụ nữ thông minh luôn biết mình ở vị trí nào trong lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

10. Người phụ nữ thông minh luôn biết mình ở vị trí nào trong lòng đàn ông. Không ảo tưởng cao xa, cũng không nghĩ mình hèn mọn kém giá trị. Biết đúng giá trị của mình với bản thân, với đàn ông, phụ nữ mới dễ dàng hạnh phúc.