10 biểu hiện của người đàn ông yêu cuồng si, vì bạn mà chuyện gì cũng dám làm

Phụ nữ yêu 18/08/2020 05:14

Một người đàn ông yêu bạn cuồng si luôn có những hành động, lời nói khác biệt. Anh ấy có thể vì yêu bạn mà từ bỏ mọi thứ không tiếc gì.

1. Người đàn ông yêu bạn cuồng si sẽ không bao giờ nhìn người phụ nữ khác khi ở cạnh bạn. Vì với anh ấy bạn là người phụ nữ đẹp nhất, trong lòng anh ấy chỉ quan tâm đến bạn. Anh ấy sẽ không bao giờ so sánh bạn với bất kì người phụ nữ nào khác. Không phải vì bạn hoàn mỹ, mà vì anh ấy bao dung, tin tưởng và thấu hiểu bạn. Anh ấy không buộc bạn phải thay đổi, chỉ cần có bạn là động lực, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được.

2. Khi cãi nhau với bạn, anh ấy trước sau gì cũng muốn thỏa hiệp. Anh ấy không để bụng, cũng không giận bạn lâu. Sau khi cả hai làm hòa, anh ấy vẫn muốn dỗ dành bạn. Khi anh ấy làm sai sẽ thật lòng xin lỗi và mong bạn tha thứ.

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Không phải vì bạn hoàn mỹ, mà vì anh ấy bao dung, tin tưởng và thấu hiểu bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi bạn đến ngày “đèn đỏ”, anh ấy sẽ chăm sóc, không để bạn thấy mệt mỏi và khó chịu. Khi bạn bệnh, anh ấy sẽ thiết thực mua thuốc, nấu cháo, cho bạn nghỉ ngơi. Khi bạn gặp khó khăn, anh ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên, để đồng hành cùng bạn, tìm cách giải quyết giúp bạn.

4. Anh ấy thoải mái đưa điện thoại của mình để bạn xài. Anh ấy chẳng đặt mật khẩu, hoặc là mật khẩu đó bạn cũng biết. Anh ấy thường để ảnh của bạn hay cả hai làm hình nền. Anh ấy đăng hình của bạn lên mạng xã hội, vừa để bạn thấy yên tâm, vừa “khẳng định chủ quyền”.

5. Anh ấy luôn nắm tay bạn khi ra đường. Anh ấy luôn nhường bạn đi vào những lối an toàn, chở che bảo vệ bạn.

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Người đàn ông yêu bạn cuồng si không chỉ tặng quà vào những dịp đặc biệt mà còn tạo những bất ngờ nho nhỏ, giữ sự lãng mạn cho tình yêu của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

6. Anh ấy thường hỏi bạn thích ăn gì, hoặc luôn nhớ những món ăn bạn thích hoặc ghét. Anh ấy để bạn chọn nhà hàng, nơi hẹn hò, đi chơi. Vì chỉ cần bạn vui thì anh ấy cũng thấy vui theo.

7. Người đàn ông yêu bạn cuồng si không chỉ tặng quà vào những dịp đặc biệt mà còn tạo những bất ngờ nho nhỏ, giữ sự lãng mạn cho tình yêu của cả hai. Dù những món quà anh ấy tặng không quá lớn nhưng luôn khiến bạn vui vẻ, không thể ngừng yêu anh ấy.

8. Khi không thể liên lạc được với bạn, anh ấy sẽ lo lắng, thậm chí là hoảng lên. Anh ấy sẽ gọi những người thân quen để biết bạn đang ở đâu, chạy khắp nơi để tìm bạn. Khi đàn ông yêu thật lòng và say mê, anh ấy quan trọng sự an toàn của đối phương.

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Người đàn ông thật lòng không bao giờ dễ dàng rời bỏ bạn - Ảnh minh họa: Internet

9. Anh ấy sẵn sàng thay đổi bản thân vì bạn. Đặc điểm dễ nhận ra nhất là anh ấy sẽ cố gắng không làm những việc bạn không thích. Anh ấy sẽ sửa những tính xấu để trở nên tốt hơn.

10. Người đàn ông thật lòng không bao giờ dễ dàng rời bỏ bạn. Anh ấy luôn tìm cách ở lại, dù có gặp nhiều khó khăn thế nào. Anh ấy kiên nhẫn với bạn, cũng kiên trì giữ tình yêu của cả hai. Anh ấy không quá tài giỏi, nhưng có can đảm và hy sinh để bảo vệ bạn trước mọi sóng gió. Anh ấy không quá giàu có nhưng không bao giờ để bạn phải thiệt thòi, tủi thân.

Cuộc đời phụ nữ, gả cho người đàn ông yêu mình hết lòng, xem mình là hoa để nâng niu thì dù có giông bão cũng không sợ ướt tấm thân. Cái phúc lớn nhất của phụ nữ chính là có gả cho người đàn ông có tâm có tình như thế.

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