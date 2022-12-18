10 ‘bí thuật’ của đàn bà khôn để vợ chồng dù 50 năm hôn nhân vẫn ‘nghiện’ nhau như ngày đầu

Vợ chồng nên đặt chuông báo thức sớm hơn thời gian thức giấc quy định từ 10 đến 15 phút. Khi đó, cả hai có thể nằm ôm nhau trên giường, đọc tin tức buổi sáng, chuyện trò để bắt đầu một ngày mới. Thời gian này tuy ít ỏi nhưng lại quý giá để cho cả hai cảm giác thân mật, cùng nhau đón một ngày mới. Và cũng sẽ không khác biệt gì mấy nếu bạn dậy sớm mười mấy phút nhưng lại có một tinh thần sảng khoái, còn giữ lửa cho tình cảm vợ chồng.

Ngủ riêng là cấm kỵ trong hôn nhân. Vì nếu vợ chồng quen ngủ riêng rồi thì cứ cãi nhau là sẽ lại tìm cách rời đi, không có cơ hội làm hòa. Những cặp vợ chồng lâu năm luôn có nguyên tắc mỗi ngày đều phải ngủ chung, chỉ trừ trường hợp một trong hai bận đi xa. Ngủ chung không chỉ giúp vợ chồng duy trì cảm giác gần gũi, mà còn dễ làm hòa khi cãi nhau.

Hôn nhân càng lâu năm thì những nụ hôn lại càng bị đánh giá thấp. Vợ chồng sẽ dần dành cho nhau những nụ hôn vội vàng, phớt nhẹ, hơn là thật chậm và đắm say. Nhưng một nụ hôn dài và sâu sẽ khơi gợi nhiều cảm giác và kỷ niệm với vợ chồng hơn. Đôi khi hãy thay đổi cách hôn, sẽ khiến hôn nhân nhiều màu sắc hơn mỗi ngày.

Mỗi người nhịn một chút

Thông thường, những cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ có một sự kiên nhẫn nhất định dành cho nhau. Mỗi người sẽ nhịn đối phương một chút, bỏ qua cái tôi của mình để giữ hạnh phúc lâu dài. Và sẽ không có hơn thua trong hôn nhân, bởi có thiệt một chút vì người bạn đời của mình cũng chẳng là vấn đề. Hạnh phúc bên nhau mới là điều quan trọng nhất.

Thể hiện tình cảm nơi đông người

Cái nắm tay của cặp vợ chồng lâu năm là điều quý giá nhất. Bởi họ không ngại dành tình cảm cho nhau, càng muốn thể hiện rằng dù bao năm vẫn yêu nhau như ngày đầu.

Nếu vợ chồng đi đâu đó, làm việc gì cũng đừng quên thể hiện tình cảm, để mắt đến nhau. Một cái nắm tay, một ánh nhìn dịu dàng, một cái ôm thật nhanh cũng có thể khiến vợ chồng thấy mới mẻ, tình cảm hơn trong hôn nhân.

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Mỗi ngày một điều đặc biệt

Kết thúc một ngày, bạn hầu như đã cạn cùng năng lượng. Bạn đã dành hết sức lực cho việc chăm con, công việc, nhà cửa và chuẩn bị bữa tối. Nhưng bạn đã làm gì cho chồng mình chưa? Hãy cố gắng mỗi cuối ngày đều dành cho chồng một điều gì đó. Ví dụ như hỏi han, xoa bóp, làm cho anh ấy một ly sữa nóng buổi tối… Chồng cũng sẽ học cách dành cho bạn một điều gì đó vào cuối ngày. Đó là cách vợ chồng thể hiện tình cảm, vun đắp hôn nhân đơn giản nhưng hiệu quả nhất mỗi ngày.

Luôn tôn trọng nhau

Vợ chồng muốn hạnh phúc bên nhau không thể thiếu sự tôn trọng dành cho nhau. Đó là sự cẩn trọng trong lời nói, một tiếng chào khi về nhà, những hành động nghĩ cho đối phương… Đây sẽ là những điều giúp vợ chồng vừa gắn kết hơn, vừa tạo khoảng cách vừa đủ để cả hai thấy thoải mái, dễ chịu khi bên nhau.

Không bao giờ kể chuyện nhà

Chuyện của gia đình thì chỉ những người trong gia đình mới có thể giải quyết. Hành động mang chuyện ra ngõ chỉ khiến vợ chồng dần xa cách nhau hơn. Huống hồ, qua miệng người khác, gia đình bạn có thể là trò cười cho họ, hoặc là "món mồi ngon" với những kẻ thứ ba đang nhìn ngó.

Tắm chung

Đây là hành động tình cảm giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất. Việc này không cần quá nhiều thời gian, cũng không cần phải lên kế hoạch, nhưng lại đem lại cảm giác gần gũi, mới mẻ với vợ chồng.

Chia sẻ những sở thích với nhau

Không hẳn cặp vợ chồng nào cũng có cùng sở thích với nhau. Nếu may mắn, cả hai có một sở thích chung, hãy cùng chia sẻ thời gian để dành cho việc này. Nếu không, cả hai có thể thường xuyên trải nghiệm sở thích của nhau. Nếu dành thời gian cùng nhau làm gì đó cũng sẽ tạo nên những kỷ niệm đặc biệt.

Những cặp vợ chồng bền vững bên nhau thường có những bí quyết giữ hôn nhân đơn giản như thế. Họ sẽ thường xuyên lặp lại những việc đó, để trở thành một thói quen khó bỏ, gắn kết vợ chồng cả đời.