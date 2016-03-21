Tập phim bắt đầu với cảnh Anandi và Mahi đến chỗ Meena và nói họ đã nghĩ ra một ý kiến để làm cho trí nhớ của Anoop trở lại. Meena nói: mẹ đã cố gắng làm cho ông ấy nhớ lại. Mahi nói, ba đã từng lấy tên của những nơi ở Udaipur. Meena nói về một số nơi bà đã gặp Anoop lần đầu tiên. Anandi hỏi về hồ Pichola và hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đó? Meena nói, thím không muốn nhớ lại ngày hôm đó, thím đã rất sợ khi nhớ lại cái hồ đó. Bà nói, ba của con đã bảo mẹ đến hộ Pichola và ba mẹ đã tới đó. Bà nói gì đó mà Anandi và Mahi rất sốc.

Jagdish đang kiểm tra toàn diện cho Ganga. Bà nội tới và hỏi về cô ấy. Jagdish nói cô ấy rất khỏe. Bà nội bảo cô hãy ăn gì đó. Ganga nói, cháu không thể ăn ghee được chuẩn bị cho bữa ăn. Nó sẽ không tiêu hóa được trong điều kiện này. Bà nội bảo cô không được nói như vậy vậy và phải ăn. Ga nói, em bé có thể sẽ bị thừa cân và nó có thể cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu. Jagdish gợi ý chobà làm một số đồ bổ và đồ ăn nhẹ. Bà nội nói, bà sẽ đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ và bảo Jagdish hãy ăn hết đồ ăn trên đĩa. Jagdish ăn nó.

Thắng Xoăn - cô dâu 8 tuổi

Shiv nói với Ira rằng: Con đang bị muộn giờ tới văn phòng. Ira bảo anh hãy ăn sáng. Anoop bảo Ira hãy gói tiffin cho Shiv và anh sẽ ăn trên đường tới văn phòng. Meena nói, anh đang nói điều giống như anh đã thường làm. Shiv đồng ý với cảm giác không hài lòng của Ira. Anandi gọi tất cả mọi người. Alok gọi Mahi. Mahi đến và chào mọi người. Anh nói với Anoop rằng: ba đang rất chán ở nhà vì vậy mọi người nghĩ sẽ đưa ba đi du lịch Udaipur. Anoop nói: ba muốn đi thăm vài nơi. Shiv nói, đây là một ý kiến rất hay, con cũng muốn đi nhưng con bận mất rồi. Ông nội nói, cháu có rất nhiều trách nhiệm của một người thu thập. Anoop hỏi chúng ta sẽ đi đâu? Mahi đưa ra một vài địa danh. Anoop hỏi: hồ Pichola được không? Mahi nói dĩ nhiên là được. Ông nội bảo họ trước tiên phải ăn sáng đã.

Vimla, một người làm đến và nói, tôi muốn xin thôi việc. Basant và Bhairon hỏi lý do cho quyết định này. Vimla không nói gì. Bà nội hỏi tại sao? Bà nội nói, chúng tôi muốn đưa công việc tới những người cần nó. Basant hỏi, có phải cô nghĩ rằng số tiền lương quá ít? Vimla nói, không phải như vậy. Bà nội bảo cô hãy làm thêm 1 tuần nữa. Basant nói, quái lạ, cô ấy không muốn nói lý do. Jagdish nói, cháu sẽ tới bệnh viện. Bà nội hỏi về đồ ăn nhẹ. Jagdish nói, bất cứ thứ gì không có ghee hay dầu và những loại thuốc giúp dễ tiêu hóa đều là những thức ăn bổ dưỡng. Basant và Bhairon rời đi.

Anandi, Mahi, Meena và Anoop đi tới hồ Pichola. Họ ngồi trên thuyền. Anoop nói, anh đã từng nhớ về cái hồ này và anh thấy sợ với cái tên của nó, anh không biết tại sao anh lại cảm thấy sợ. Mahi đứng dậy và thích thời tiết này. Meena bảo anh hãy ngồi xuống vì chiếc thuyền có thể sẽ mất thăng bằng. Mahi bảo bà cứ thư giãn đi. Anoop bảo anh ngồi xuống vì điều đó tốt hơn. Anandi đánh mất thăng bằng và ngã xuống hồ. Anoop nhảy xuống để cứu Anandi. Anoop lặn dưới nước để tìm Anandi. Mahi và Meena rất căng thẳng. Anoop tìm Anandi và gọi tên Meena. Cuối cùng ông cũng tìm thấy cô. Meena nói với Mahi rằng: mẹ cảm thấy tại hồ này Anoop đã cứu mẹ. Đoạn hồi tưởng được chiếu lại khi Anoop cứu Meena.

Bà bảo Mahi hãy cứu Anoop và Anandi. Mahi định nhảy xuống nhưng ngay sau đó họ thấy Anoop và Anandi. Meena và Mahi bảo Anandi mở mắt ra. Anoop nhìn gương mặt Anandi và bảo cô ấy không phải Meena. Meena nắm tay ông và hỏi: có phải anh đã nhớ ra? Anoop nói, dĩ nhiên anh đã nhớ mình là chồng của em. Anoop nói, anh đã lấy lại được trí nhớ của mình, anh đã thực sự khỏe lại. Anandi mỉm cười nhìn họ. Anoop và Meena cùng mỉm cười. Anoop ôm Mahi. Meena khóc cùng với sự hạnh phúc. Anoop nói, anh đã đến với em rồi đây Meena. Meena nói: cuộc sống của em đã trở lại với em. Anoop và Meena ôm nhau. Anandi mỉm cười.

Tập 61b

https://www.youtube.com/watch?v=4vsecfZmX_c

Tập phim bắt đầu với việc Sumitra vào bếp để chuẩn bị một cái gì đó. Gehna nói với bà hãy nói cho cô ấy biết bà muốn chuẩn bị cái gì, nhưng Sumitra khăng khăng là tự bà sẽ chuẩn bị sau nấu ăn xong. Dadisaa đến và nói, tôi phải chuẩn bị một cái gì đó. Gehna nói, con đang chuẩn bị chutni với Dhokla. Sumitra và Dadisaa cười vì họ cùng đến để chuẩn bị điều tương tự cho Ganga. Gehna nói, chúng ta sẽ nói với Ganga rằng chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị. Alok và Daddu lo lắng. Shiv nói, họ sẽ đến. Anoop trở về nhà. Daddu chào đón anh. Anoop lặng lẽ đi về phòng mình. Meenu, Mahi và Anandi trở về nhà. Daddu hỏi, có phải việc đi thăm hồ Pichola bằng cách nào đó đã ảnh hưởng đến Anoop. Họ im lặng ngồi trên ghế sofa.

Daddu nói, tôi không biết, tại sao Chúa lại làm như vậy với con trai tôi. Nó đã trở lại nhưng vẫn còn xa cách chúng tôi. Nó đã quay về nhưng sự cô đơn của Meenu thì vẫn còn đó. Có vẻ như sắc màu cuộc sống của bà đã phai nhạt dần. Anoop đi ra khỏi phòng của mình và bắt đầu chơi saxophone / trumpet. Anandi, Mahi và Meenu mỉm cười. Shiv và Daddu là ngạc nhiên. Daddu nói, cũng là giai điệu ấy. Anoop nói, tôi nhớ lại trí nhớ của tôi. Bây giờ tôi thấy ổn. Daddu rất hạnh phúc. Anoop nhìn Alok. Daddu nói Anoop ôm ông. Daddu và Anoop ôm nhau. Mọi người đều rất vui. Daddu ôm các con trai của ông.

Jagya mở cửa sổ để nhìn trăng. Anh ngồi bên cạnh giường Ganga trong khi tay đang nắm tay cô ấy. Jagya và Ganga liếc nhìn mặt trăng. Jagya ca ngợi vẻ đẹp của cô. Ganga nói, em nghe nói bác sĩ không biết nói những điều lãng mạn. Nhưng anh lại lãng mạn. Jagya nói, nó phụ thuộc vào em. Dadisaa gọi và bước vào phòng. Jagya ngồi dậy. Dadisaa ngọt ngào mắng cậu ta vì việc mở cửa sổ. Bà nói Ganga nghỉ ngơi. Jagya nói, cháu là bác sĩ nên cháu biết thỉnh thoảng cô ấy có thể ngồi. Dadisaa đi để lấy được một cái gì đó cho Ganga. Ganga nói, cháu không đói. Jagya nhận cuộc gọi từ bệnh viện yêu cầu anh đến. Jagya nói Ganga hãy uống thuốc và đi ngủ.

Daddu, Anoop, Alok, Mahi và Shiv đang chơi Ludo. Họ hồi tưởng về những ngày cũ. Daddu nói Shiv đi pha cà phê. Shiv từ chối. Daddu nói Saachi đi pha nhưng cô cũng từ chối. Mahi đi pha cà phê cho tất cả mọi người. Anoop nói, con đã không nhìn thấy tuổi thơ của Mahi và con sẽ luôn luôn ăn năn về điều này. Ông cảm thấy buồn khi nói như vậy, nếu chúng con không bị mất con gái của chúng con thì giờ đây nó đã bằng tuổi của Shiv. Anoop đi giúp Mahi. Alok nói, chúng ta sẽ nói với Anoop rằng Shiv là con trai của nó. Daddu nói, chúng ta sẽ quyết định nói gì với nó. Saachi cho biết, ông sẽ biết diều đó. Ira nói, không phải bây giờ vì lúc này Anoop không thể chịu đựng được sự thật . Alok nói về lễ kỉ niệm tròn mọt năm ngày cưới của Shiv và Anandi. Daddu nói, chúng ta sẽ làm một lễ kỷ niệm lớn và chúng ta sẽ ăn mừng việc Anoop về nhà. Ông nghĩ trước tiên ông phải gọi cho Dadisaa.

Daddu gọi Dadisaa và nói xin lỗi vì gọi khuya. Ông hỏi về Ganga. Dadisaa nói rằng cô ổn. Daddu nói với họ rằng Anoop đã lấy lại trí nhớ. Dadisaa cầu nguyện cho hạnh phúc của họ. Daddu cảm ơn bà và nói rằng tôi gọi để báo cho bà một tin vui rằng gần đến kỉ niệm tròn một năm ngày cưới của Shiv và Anandi và bà phải đến Udaipur dự lễ kỷ niệm. Dadisaa nói, một năm đã trôi qua và chúng ta không biết thời gian trôi nhanh như thế nào. Daddu hỏi, bà sẽ đến chứ. Dadisaa nói, tất cả mọi người không thể đến nhưng vài thành viên của gia đình chúng tôi sẽ chắc sẽ đến. Daddu nói, tôi hiểu và ngắt kết nối cuộc gọi.

Ganga lo lắng cho Jagya và gọi anh. Jagya nghe điện thoại và hỏi cô, sao cô chưa ngủ. Ganga nói, em không buồn ngủ. Jagya nổi giận với cô. Ganga nói, em sẽ ngủ. Jagya nói, anh phải chờ cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại. Anh nói cô đi ngủ. Dadisaa đang âm thầm lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

Saachi nói Ira rằng chúng ta sẽ nói tất cả mọi việc cho chú Anoop. Cô hỏi, mẹ sẽ che giấu chú ấy sự thật. Cô nói, mẹ đã không làm bất kỳ điều gì sai thì tại sao mẹ lại muốn trừng phạt chính mình. Ira yêu cầu cô không được nói về việc này. Bà nói rằng, chúng ta phải nghĩ cho hạnh phúc của người khác khi chúng ta cùng sống trong một gia đình. Bà yêu cầu cô không bao giờ được nói đến chuyện này nữa. Xem tập tiếp theo tại đây