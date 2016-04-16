Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 42: Shiv ra tay "vạch rõ bộ mặt thật" của cha con Het Singh

Tập phim bắt đầu với cảnh Meenu bưng trà cho Buaji. Buaji nói: tôi không muốn uống. Meenu thay mặt ông nội xin lỗi bà. Buaji nói: đây là nhà của các người, tôi không có quyền trong nhà của các người. Meenu nói: cô đnag nói gì vậy, và bảo bà hãy uống trà. Bà ấy bỏ đi. Basant, Anandi, Jagya, Ganga và Phulli đều đang lo lắng. Basant nói: chúng ta phải làm gì đó vì mọi người đang nghĩ chúng ta làm sai. Anandi nhận được cuộc gọi của Shiv. Anandi bảo với mọi người rằng Shiv đang đến Jaitsar.

Anoop xuống ăn sáng. Ông nội hỏi Meenu, con đã gọi Subhadra xuống ăn sáng chưa? Meenu nói con đã gọi rồi nhưng cô bảo muốn ăn sáng trong phòng. Ông nội nói: bà ấy vẫn còn trẻ con. Ông xin lỗi cả nhà thay cho Subhadra. Anoop nói: chúng con không thấy buồn đâu. Ông nội nói: bà ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc từ hồi còn trẻ, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi bà ấy. Meenu nói: chúng ta sẽ làm theo những gì cô nói. Bà nói: Anandi cũng sẽ chiến thắng Buaji thôi.

Những người ủng hộ Het Singh vận động cho hắn ta và bảo dân làng phải biết về sự việc của Anandi và Jagya. Phulli và Anandi bảo dân làng hãy đến đó. Dân làng nói rằng tấm gương và những bức ảnh không thể sai được. Anandi nói: tôi đã lớn lên tại chính ngôi làng này, tôi muốn mọi người hãy để ý đến sabha của Het Singh. Shiv đang đến Jaitsar. Amol không chịu đi học. Meenu cố gắng thuyết phục cậu bé. Amol nói: bố cũng đi đến Jaitsar mà không có cháu. Meenu nói: bố cháu đã đi rất vội. Buaji nghĩ Anandi là một người mẹ tồi khi để con trai mình như vậy. Bà giả vờ với cậu bé và hứa sẽ đưa cậu đi ăn kem và nói chuyện.

Tất cả những người ủng hộ cho Het Singh đang tung hô anh ta. Het Singh đến và nhìn vào tấm ảnh của Jagya và Anandi trên sân khấu. Anh ta nói với dân làng rằng đây là sự thật của Anandi và Jagya đang bị công khai lúc này. Het Singh nói: tôi đã rất xấu hổ phải đấu tranh việc bầu cử chống lại một kẻ tầm thường. Nếu tôi rút lại tên của mình và người đàn ông tầm thường này có thể trở thành một chính trị gia thì sau đó ai sẽ bảo vệ cho con gái của mọi người và những người vợ. Anh ta nhạo báng tính cách của Anandi.

Bà nội, Bhairon và cả nhà nhìn thấy đoạn quay trực tiếp trên ti vi. Bà nội nói: hắn ta đang nói quá nhiều, mẹ rất lo cho Anandi. Bhairon nói: chúng ra đều hiểu nhau, Shiv sẽ sớm đến với Anandi và sự thật sẽ sớm được công khai thôi, Shiv sẽ đến sớm. Shiv đến đó. Anandi gọi bà và thông báo cho bà việc Shiv đã đến đó. Bà nội bảo cả nhà hãy đến đó để trả thù Het Singh.

Het Singh nói: Anandi dã quá may mắn khi được chấp nhận bởi thanh tra Shiv, nhưng cô ta đã làm gì khiến anh quay lại. Anandi ôm lấy Shiv. Shiv bảo mọi người hãy đem những đồ trong xe ra. Het Singh vẫn đang nói về họ. Shiv đến và nói đây không phải sự thật. Het Singh nói: sự tức giận của anh đã được biện hộ.

Shiv nói: tôi sẽ không chịu đừng thêm nếu như anh lôi tên vợ tôi ra thêm một lần nữa. Cảnh sát đưa thủ phạm đã giúp Het Singh là giả tấm ảnh ra. Jagya, Anandi, Shiv, Ganga đi lên sân khấu. Shiv nói: những tấm ảnh này đã được công khai bởi Het Singh cùng với sự giúp đỡ của người đàn ông này. Anh đưa ra tấm ảnh của một vài cặp đôi khác và nói: hắn ta đã ghép mặt của Anandi và Jagya lên tấm ảnh này. Dan làng sửng sốt nhìn theo.

Tập 42b

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=TJyd6D63pw4

Tại Maidan

Shiv giận dữ hét lên để người dân biết được rằng con trai của Het Singh nhìn thấy tờ quảng cáo này, hắn đã nhờ người ghép mặt của Jagdish-Anandi từ hai bức ảnh khác nhau và họ đã rải các tấm áp phích ra toàn bộ Jaitsar. Het Singh liên tục phủ nhận điều này khi Shiv tra hỏi, lão nói rằng anh đang làm những điều này để bao che cho tội lỗi của vợ mình. Anandi tức giận nói: Chính ông mới là kẻ dối trá, không phải Shiv. Ông đang đứng trước mặt mọi người mà vẫn nói dối được sao. Jagdish không hề mặc bất cứ chiếc áo nào giống như chiếc áo mà chàng trai trong ảnh đang mặc.

Shiv nói: Giờ chính là lúc để chứng minh rằng hai người trong ảnh không phải là Jagdish và Anandi. Thông qua chiếc laptop này, tôi có thể dễ dàng tạo ra một bức ảnh như vậy. Anh mở phần mềm Photoshop rồi tiến hành ghép khuôn mặt của Jagdish và Anandi. Mọi người rất sốc, Jagdish nói: Ngay cả chúng tôi cũng có thể làm được điều đó. Anh cho mọi người thấy tấm áp phích đã ghép mặt Het Singh với một cô gái, sau đó hỏi lão: Thế nào ông bộ trưởng? Cô gái ở cạnh ông là ai vậy? Quan hệ giữa ông và cô ấy là gì?

Het Singh hét lên: Đủ rồi, đây chính là chiêu trò của nhà Singh nhằm bao che tội lỗi cho con cháu của mình. Họ làm vậy để làm bại hoại thanh danh của tôi, họ đã mua chuộc người để chống lại tôi. Lão quay sang vu khống Anandi rằng cô đã ngủ với người đàn ông khác, kết quả là nhận lại một cái tát trời giáng của bà nội.

Bà quát lên: Tại sao ông dám mở miệng nói ra những lời xằng bậy đó để chống lại các cháu của tôi? Ông là bộ trưởng mà không bằng cả một túm lông chân của chúng. Ông định hủy hoại danh tiếng và xúi giục dân làng chống lại chúng. Tôi đã gặp những người tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, nhưng thề có thần linh là tôi chưa từng gặp ai đê tiện và cặn bã như ông. Trước tiên, ông nên suy nghĩ về việc trở thành một con người đúng mực rồi hãy nghĩ tới chuyện chiến thắng trong cuộc bầu cử. Dân làng đồng thanh hô to: "Het Singh murdabad, Het Singh hai hai".

Nhà Shiv

Tại phòng khách, bà cô đi đến chỗ của ông nội, Meena và Anoop cũng đang ngồi ở đó. Bà cô ngồi cạnh ông nội và xin ông tha thứ, ban đầu ông im lặng không nói gì nhưng sau đó đã mềm lòng và ôm lấy bà. Bà cô khóc, ông nội bảo bà không thay đổi gì cả, bà nói ngay cả ông cũng vậy kia mà.

Ira và Alok trở về, Ira vui vẻ đi nhận phước lành của mọi người và giới thiệu mình với bà cô, bà cô nói: Ta biết con rồi, Alok còn đùa rằng nó sẽ rời đi một cách yên bình mà không có con đấy. Ông nội hỏi Ira có mang bikaaner namkin đặc biệt cho ông không, Ira nói: Dạ có thưa ba; sau đó đưa nó cho ông nội.

Tại Maidan

Dân làng xin lỗi Jagdish và Anandi vì trước đó đã không tin tưởng hai người. Bà nội nói rằng mọi người không nên tin bất cứ tin tức nào được đưa lên, hãy động não suy nghĩ rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất vì rất nhiều kẻ xấu như Het Singh đang cố gắng để đánh lừa họ.

Dân làng nói với bà rằng họ đã nhận ra sai lầm của mình, họ sẽ cố gắng khắc phục điều đó và cảm ơn Shiv đã giúp họ được sáng mắt ra. Jagdish cũng cảm ơn anh nhưng Shiv lịch sự nói rằng anh không làm điều gì to tát cả. Bhairon nói với anh: Ngày hôm nay chúng ta gần như mất hết mọi thứ, nhưng con đã đến kịp lúc, con đã cứu mọi người và giúp cho dân làng nhận ra sự thật. Shiv nói: Lòng tin thực sự đã nghiêng về phía Jagdish và Anandi, họ đã dám đứng lên cho sự thật. Sau đó anh xin phép ra về vì còn rất nhiều việc ở văn phòng đang đợi anh. Bà nội nói: Bà sẽ không để các cháu đi khi chúng ta chưa ăn một bữa thịnh soạn ở nhà. AnSh đồng ý.

Nhà Shiv

Ira nói với bà cô: Nếu như Sanchi có thể dành chút thời gian cho cô thì tốt biết mấy. Bà cô hỏi: Con đã kể cho con bé về ta rồi sao? Ira nói: Dạ đúng vậy. Bà cô hỏi tiếp: Thế khi nào con bé sẽ tới gặp ta?

Ira nói: Con bé sẽ đến ngay khi Vivek sắp xếp được thời gian thích hợp, thằng bé đang quá bận rộn vì công việc. Con sẽ mang cho cô cuốn album cưới của hai đứa để cô có thể nhìn thấy mặt của Sanchi. Ira lấy nhầm hình cưới của AnSh, bà cô nhìn thấy và rất ngạc nhiên. Bà hỏi Ira: Có phải hai đứa nó mới chỉ kết hôn được một năm? Ira đáp: Dạ đúng. Lúc này Amol từ trường trở về, cậu bé vui vẻ chào mọi người. Bà cô kinh ngạc hỏi mọi người: Sao con của Shiv và Anandi có thể lớn như thế được, trong khi hai đứa mới kết hôn được một năm? Bà nghi ngờ Amol là con trai của Anandi với người chồng đầu tiên, nhưng ông nội làm rõ rằng AnSh đã nhận nuôi cậu bé được một thời gian. Bà cô lầm bầm: Thế mà tôi cứ tưởng nó là con của Shiv, là máu mủ của nhà này.

Amol tiến đến chỗ bà cô rồi tặng cho bà bức tranh mà cậu bé đã vẽ và được điểm cao nhất lớp, nhưng bà cô từ chối và nói rằng bà sẽ nhận nó sau. Niềm hạnh phúc của mọi người cũng theo đó mà biến mất.

Dinh thự nhà Singh

Bà nội bảo Gehna mang trà cho Jagdish vì anh đang rất mệt mỏi. Jagdish nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Bà nội bảo anh: ít nhất thì cháu cũng phải uống trà cho xong chứ; nhưng Jagdish đã vội vã rời khỏi. Gehna đi tới và hỏi bà nội: Jagdish đâu rồi mẹ? Bà nội đáp: Thằng bé nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện cho nên nó đã lập tức đến đó. Tôi đang lo lắng liệu thằng bé có thể đảm đương cả hai trọng trách chỉ với sự quyết tâm và lời cầu nguyện đến thần Devi hay không. Gehna đảm bảo với bà rằng Jagdish có thể làm được điều đó vì anh là một người rất có trách nhiệm.

Nhà Shiv

Ira và Meena đang trò chuyện về hôn nhân. Ira nói rằng bà nên đi nấu ăn kẻo muộn. Anandi tới và nói: Mẹ không cần làm việc đó đâu mẹ, con sẽ đi làm ngay. Cả Ira và Meena đều vui mừng khi thấy Anandi trở lại. Meena nói: Con đã thắng trong một trận chiến rất lớn. Ira tiếp lời: Hãy kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Mẹ thực sự rất tự hào về con đó con gái. Anandi nói: Tất cả là nhờ Shiv, anh ấy đứng sau chuyện này. Ira hỏi Shiv đâu rồi, Anandi đáp: Anh ấy đã tới văn phòng để giải quyết nốt công việc rồi thưa mẹ.

Sau đó cô nhìn hai người chăm chú và kêu lên: Giờ thì con đã biết tại sao hôm nay trông mẹ Ira và mẹ Meena lại khác như vậy rồi, đó là nhờ pallu (khăn trùm đầu). Bà cô đi tới và nói: Đó là lý do cả hai đều xuất hiện như những nàng dâu ngoan ngoãn. Anandi hỏi bà có khỏe không. Bà cô nói rằng bà vẫn khỏe và chế nhạo Anandi: Sao thế cháu gái? Sau khi đi tới nhà chồng cũ thì cháu đã quên đội pallu rồi hay sao? Anandi vội thanh minh: Dạ không phải như vậy đâu. Từ nhỏ cháu đã có thói quen đội pallu, nhưng sau khi tới đây cháu đã từ bỏ thói quen này vì mọi người muốn cháu không cần đội pallu nữa. Bà cô nói: Ngay cả Ira và Meena cũng đã thay đổi thói quen cũ của họ, cháu cũng nên làm vậy đi. Anandi đồng ý, cô đội pallu lên rồi nói với Ira rằng cô sẽ đi nấu ăn. Ira bảo: Con cứ đi nghỉ ngơi đi, chắc con đang mệt sau một chuyến đi dài. Anandi cười: Con không mệt đâu, hơn nữa việc nấu ăn sẽ không mất nhiều thời gian đâu mẹ.

Trong nhà bếp, bà cô nói với Anandi: Cháu nên nghe lời người lớn và có thể đi nghỉ sau một lúc nữa. Anandi nói: Cháu thực sự không mệt thưa bà. Bà cô bảo rằng bà đang nói về sự mệt mỏi trong tinh thần và chế nhạo Anandi khi cô rời bỏ Jagdish để tái hôn với Shiv. Anandi nói: Cháu đã chôn giấu quá khứ của mình trước khi đến ngôi nhà này. Bây giờ với cháu thì anh Shiv chính là tất cả.

Bà cô lại mỉa mai: Thật không dễ để quên đi chuyện này, nhưng cháu đã tuyên bố như vậy thì ta sẽ tin cháu. Mọi người trong nhà chắc đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn để chấp nhận một nàng dâu đã ly dị và tái hôn với con trai của mình.