Top 15 phim cương thi hấp dẫn nhất khiến người xem không thể rời mắt

Top 15 phim cương thi hấp dẫn nhất dưới đây sẽ khiến bạn không thể rời mắt suốt thời gian xem. Hình ảnh những con ma với hai tay luôn duỗi thẳng, hàm răng sắc nhọn cùng đôi chân chụm lại nhảy nhảy trong trang phục nhà Thanh có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều người. Khác với những bộ phim kinh dị thông thường, thể loại phim này còn đem đến một chút gì đó hài hước nhưng cũng không kém phần rùng rợn.

Thời lượng: 91 phút

Đạo diễn: Wu Ma

Diễn viên chính: Wu Ma, Lâm Chánh Anh

Điểm IMDb: 5.9/10

Khử ma đạo trưởng - Exorcist master

Cái tên đầu tiên có mặt trong top 15 phim cương thi hay nhất là Khử ma đạo trưởng. Bộ phim đến từ Trung Quốc này có nội dung xoay quanh việc chú Chín (Lâm Chánh Anh) phải chiến đấu chống lại thế lực xấu xa của hồn ma một vị linh mục xấu xa.

Linh mục Ngô (Wu Ma) lên kế hoạch mở lại một nhà thờ. Mặc dù chú Chín đã khuyên ngăn rằng nơi này chứa đựng linh hồn của một vị linh mục đã qua đời từ hai mươi năm trước. Tuy nhiên, Ngô vẫn không nghe theo và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ta.

Ông không hề biết rằng vị linh mục đó đã biến thành một ma cà rồng và hắn đang muốn biến tất cả mọi người trong thị trấn thành ma cà rồng. Linh mục Ngô và chú Chín phải làm gì để chống lại hồn ma hung hăng này?

Chú Chín

2. Chuyến tàu sinh tử - Train to Busan

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: Hành động, kinh dị, gia đình

Năm công chiếu: 2016

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Diễn viên chính: Gong Yoo, Kim Su-an, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok

Điểm IMDb: 7.6/10

Bộ phim có nội dung kể về những hành khách trên một chuyến tàu, họ đang phải tìm cách sống sót từng phút từng giờ trước sự tấn công quyết liệt của những hành khách bị lây nhiễm bởi một loại virus bí ẩn. Nhân vật chính của phim là Seok-woo (Gong Yoo) - một người đàn ông luôn coi công việc là trên hết mà đã bỏ lỡ đi những phút giây bên cạnh con gái mình.

Anh đã quyết định sẽ cùng cô con gái Su-an (Kim Su-an) lên chuyến tàu cao tốc từ Seoul về Busan để thăm mẹ của cô bé. Đến khi chuyến tàu khởi hành, một hành khách nữ bước lên tàu trong tình trạng bị thương và cô ta nhanh chóng biến hình thành một thây ma đáng sợ và tấn công một tiếp viên nữ khác. Dần dần, loại virus này nhanh chóng lây lan khắp các toa tàu.

Chuyến tàu sinh tử - Train to Busan

3. Xác sống - The Walking Dead

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hành động, kinh dị

Năm công chiếu: 2010

Thời lượng: 177 tập, 40 phút

Đạo diễn: Angela Kang

Diễn viên chính: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies

Điểm IMDb: 8.2/10

Xác sống

Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của nhà văn Robert Kirkman. Nội dung xoay quanh việc các cá nhân độc lập phải cùng nhau hợp tác để chống lại sự truy đuổi của Walkers - những thây ma ăn thịt người.

Bối cảnh của phim là thế giới sau khi đại dịch Zombie bùng nổ. Một nhóm người đến từ Atlanta, Georgia do cảnh sát trưởng Rick Grimes (Andrew Lincoln) chỉ đạo phải cùng nhau tìm tiêu diệt các thây ma. Để tiêu diệt hoàn toàn một thây ma, họ bắt buộc phải tấn công vào bộ não và hủy hoại thân thể của chúng.

4. Cương thi tiên sinh - Mr. Vampire

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hành động, kinh dị, hài

Năm công chiếu: 1985

Thời lượng: 96 phút

Đạo diễn: Lưu Quán Vĩ

Diễn viên chính: Lâm Chánh Anh, Tiền Tiểu Hào, Hứa Quán Anh

Điểm IMDb: 7.4/10

Cương thi tiên sinh là cái tên tiếp theo lọt top 15 phim cương thi hay nhất . Nội dung xoay quanh việc Cửu thúc (Lâm Chánh Anh) cùng hai đồ đệ của mình phải tìm cách tiêu diệt một tên cương thi vô cùng nguy hiểm.

Nhậm lão gia (Hoàng Hà) đã nhờ Cửu thúc đưa người cha quá cố của ông ra khỏi mộ và chôn cất lại. Trong quá trình thực hiện, Cửu thúc biết được thi thể này sắp biến thành cương thi và ông đã ra lệnh cho hai đồ đệ niêm phong quan tài nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đối với 3 thầy trò.

Poster Cương thi tiên sinh

5. Vùng đất thây ma - Zombieland

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hài, phiêu lưu

Năm công chiếu: 2009

Thời lượng: 88 phút

Đạo diễn: Ruben Fleischer

Diễn viên chính: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone

Điểm IMDb: 7.6/10

Phim kể về cuộc hành trình của một nhóm thanh niên, sau khi may mắn sống sót trở về từ đại dịch zombie, họ phải tìm cách đặt chân đến những vùng đất chưa bị thây ma tấn công.

Columbus (Jesse Eisenberg) là một sinh viên đại học đang trên đường trở về nhà ở Columbus để xác nhận tình hình của cha mẹ. Tại đây, anh đã gặp gỡ Tallahassee (Woody Harrelson) - một thanh niên với tính cách hung dữ. Tallahassee cũng chấp nhận cho Columbus đồng hành cùng mình.

Hai người sau đó đã gặp gỡ Wichita (Emma Stone) và Little Rock (Abigail Breslin) trong một cửa hàng tạp hóa. Họ bị hai chị em này lừa lấy chiếc xe cùng tất cả vũ khí. Thật may, ngay sau đó cả hai tìm thấy chiếc xe Hummer H2 màu vàng chứa đầy vũ khí. Cả bọn cuối cùng cũng làm hòa và quyết định cùng nhau thực hiện chuyến đi đến miền Tây Nam nước Mỹ để tìm kiếm vùng đất mới - nơi không có sự xuất hiện của zombie.

Vùng đất thây ma - Zombieland

6. Tình yêu zombie - Warm Bodies

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Tình cảm, kinh dị

Năm công chiếu: 2013

Thời lượng: 97 phút

Đạo diễn: Jonathan Levine

Diễn viên chính: Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Analeigh Tipton, John Malkovich.

Điểm IMDb: 6.8/10

Nội dung phim kể về mối tình ngọt ngào lãng mạn giữa cô gái trẻ tuổi tên Julie (Teresa Palmer) và "R" (Nicholas Hoult) - một zombie. R đã hoàn toàn mất hết kí ức sau ngày tận thế của thây ma. Anh dành cả ngày để lang thang trong một sân bay để tìm kiếm những người thân.

R tình cờ gặp và làm quen với Julie khi cô đang tìm kiếm các vật dụng y tế và phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, R đã giết bạn trai của Julie khi bị anh ta tấn công. R cũng cứu Julie thoát khỏi sự tấn công của một nhóm zombie khác và đưa cô đến một vị trí an toàn.

Nhân vật R

7. Chung cư quỷ ám - Rigor Mortis

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hành động, kinh dị

Năm công chiếu: 2013

Thời lượng: 103 phút

Đạo diễn: Juno Mak

Diễn viên chính: Chin Siu-ho, Anthony Chan, Billy Lau, Kara Wai

Điểm IMDb: 6.3/10

Nội dung phim kể về việc nam diễn viên Chin Siu-ho (Chin Siu-ho) sau khi tự tử bất thành đã tìm cách loại bỏ các linh hồn quỷ ám ra khỏi căn chung cư mà anh đang sống. Sau khi vợ và con trai bỏ đi, vì quá đau buồn mà Chin Siu-ho đã chọn các tự tử. Anh không biết rằng việc làm của mình đã thu hút sự chú ý của cặp hồn ma chị em sinh đôi đang muốn chiếm lấy cơ thể anh.

May mắn, một người hàng xóm tên Yau (Anthony Chan) đã kịp thời xông vào, cắt đứt dây thòng lọng và đuổi các linh hồn ra khỏi cơ thể của Chin. Dau đó, Siu-ho tìm đến Yang Feng (Kara Wai) - người từng sống tại căn hộ đó và biết được sự thật về thân phận của hai con ma nữ kia.

Poster Chung cư quỷ ám

8. Đồn cảnh sát ma ám - The haunted cop shop

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hành động, hài

Năm công chiếu: 1987

Thời lượng: 88 phút

Đạo diễn: Jeffrey Lau

Diễn viên chính: Trương Học Hữu, Hứa Quán Anh, Rico Chu, Billy Lau.

Điểm IMDb: 6.2/10

Bối cảnh của phim là một trụ sở cảnh sát ở Hồng Kông - nơi vốn là hội quán của quân đội Nhật Bản khi xưa. Hai cảnh sát trẻ đã tìm cách chống lại hồn ma tướng quân Nhật Bản để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân Hồng Kông.

Sneaky Ming (Billy Lau) - một tên trộm sau khi bị bắt và giam giữ tại đây đã bị dẫn dụ bởi một thế lực huyền bí. Đó chính là linh hồn của những lính Nhật sống trong tòa nhà. Sneaky Ming không hề biết và đã giải thoát cho Tướng quân Issei (Rico Chu) - một con ma cà rồng hung dữ, đang tìm cách phá hoại thành phố.

Đồn cảnh sát ma ám - The haunted cop shop

9. Nhất My đạo nhân - Vampire vs Vampire

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hành động, hài

Năm công chiếu: 1989

Thời lượng: 86 phút

Đạo diễn: Lâm Chánh Anh

Diễn viên chính: Lâm Chánh Anh, Chin Siu-ho

Điểm IMDb: 6.2/10

Nội dung phim xoay quanh việc một vị pháp sư đã cùng với hai học trò của mình tìm cách chống lại các thế lực ma quỷ hắc ám. Lâm Chánh Anh vào vai chính - vị pháp sư chuyên đi trừ tà.

Một ngày nọ, những người dân phát hiện nguồn nước trong thôn đang bị ô nhiễm. Thế là 3 thầy trò lại bắt đầu cuộc hành trình diệt ma mới. Pháp sư bắt gặp linh hồn của một kỹ nữ đã bị sát hại cùng một ma nữ có sức mạnh phi thường. Liệu ông sẽ làm gì để thành công loại bỏ thế lực này?

Nhất My đạo nhân - Vampire vs Vampire

10. Ông tôi là cương thi - Sifu vs Vampire

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hành động

Năm công chiếu: 2014

Thời lượng: 96 phút

Đạo diễn: Daniel Yee Heng Chan

Diễn viên chính: Ronald Cheng, Ka-Lun Cheung, Kai Wai Chun

Điểm IMDb: 4.7/10

Nội dung phim xoay quanh việc anh chàng giàu có A Cường cùng tên xã hội đen Nicky phải hợp tác với nhau để tìm ra tung tích của một vị thầy pháp nổi tiếng. Nicky ( Ronald Cheng) là một tay anh chị nổi tiếng, anh vô tình quen biết một ma nữ có tên Minh Thiên (Luxia Jiang) và biết được cô bị một tên pháp sư khác hãm hại. Bất bình trước hoàn cảnh này, Nicky hứa sẽ giúp Minh Thiên tìm lại được hài cốt của cô.

Ông tôi là cương thi

11. Cương thi tiên sinh 2 - Mr. Vampire 2

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hành động, hài

Năm công chiếu: 1986

Thời lượng: 89 phút

Đạo diễn: Lưu Quán Vĩ

Diễn viên chính: Lâm Chánh Anh, Nguyên Bưu

Điểm IMDb: 5.7/10

Cương thi tiên sinh 2 là câu chuyện kể về việc Lâm Chánh Anh (Lâm Chánh Anh) - truyền nhân của Cửu thúc (nhân vật từng xuất hiện trong phần 1) nhận nhiệm vụ tiêu diệt 3 tên cương thi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của người dân.

Trong lúc đang quyết định bán cương thi nhỏ đi thì họ lại để nó trốn thoát và bị cương thi bố mẹ tấn công.

Khi học trò của giáo sư Quốc là Kê (Lâu Nam Quang) đến tiệm thuốc của ông Lâm chữa trị thì vô tình làm lộ vết cắn của cương thi. Nhân (Nguyên Bưu) - bạn trai của con gái ông Lâm đã nhận nhiệm vụ theo dõi Kê. Anh lẻn vào phòng thí nghiệm và vô tình làm thức giấc hai cương thi. Thế là, ông Lâm và con gái Gigi (Lý Thái Phụng) phải tìm cách cứu thoát Nhân.

Cương thi tiên sinh 2 - Mr. Vampire 2

12. Bình minh chết - Dawn of the Dead

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hành động, kinh dị

Năm công chiếu: 2004

Thời lượng: 101 phút

Đạo diễn: Zack Snyder

Diễn viên chính: Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer

Điểm IMDb: 7.3/10

Đây là bộ phim kể về hành trình của một nhóm người đang tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của những thây ma đang muốn giết họ. Sau khi tan làm trở về nhà, Anna (Sarah Polley) cùng chồng Louis (Louis Ferreira) không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập họ.

Hàng xóm của họ đã bị tấn công, biến thành zombie và làm hại Anna. Cô nhanh chóng trốn thoát nhưng lại bất tỉnh sau đó. Sau khi tỉnh lại, Anna gia nhập vào hội những người sống sót bao gồm: trung sĩ cảnh sát Kenneth Hall (Ving Rhames), tên tội phạm vặt Andre (Mekhi Phifer), nhân viên bán hàng điện tử Michael (Jake Weber) và người vợ đang mang thai của anh ta, Luda (Inna Korobkina)...

Bình minh chết - Dawn of the Dead

13. Binh đoàn xác sống - The Black Death

Quốc gia: Đức - Anh

Thể loại: Kinh dị

Năm công chiếu: 2010

Thời lượng: 101 phút

Đạo diễn: Christopher Smith

Diễn viên chính: Sean Bean, Eddie Redmayne, Carice van Houten, Kimberley Nixon

Điểm IMDb: 6.4/10

Nhân vật chính của phim là Osmund (Eddie Redmayne), anh đang trên đường tìm hiểu về cái chết của Averill (Kimberley Nixon) - bạn gái Osmund. Osmund và Averill đã bí mật yêu nhau, Đến một ngày nọ, khi căn bệnh lạ xuất hiện tại tu viện, để bảo vệ tính mạng của Averill, Osmund đã khuyên cô bỏ trốn vào khu rừng.

Sau đó, Ulric (Sean Bean) một mình đến tu viện để tìm kiếm người dẫn đường giúp anh băng qua khu rừng. Osmund nhanh chóng đồng ý và rời khỏi tu viện. Cả hai bắt đầu đi đến ngôi làng đầm lầy - nơi duy nhất không bị căn bệnh ảnh hưởng. Tuy nhiên, Osmund nhanh chóng phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã - Averill đã chết...

14. Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Hoạt hình, hài

Năm công chiếu: 2016

Thời lượng: 32 tập, 2 phút/ 1 tập

Đây là một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là Tiểu Ngư hiền lành, ngây thơ. Mặc dù phim không có cốt truyện chính, chỉ đơn giản kể về cuộc sống thường nhật của cậu bé cương thi Tiểu Ngư cùng sư phụ của mình. Tuy nhiên, tác phẩm này sẽ mang lại những tiếng cười cho khán giả.

Bên cạnh những tình tiết hài hước, Gọi tôi là cương thi Tiểu Ngư còn chứa đựng những câu chuyện buồn của nhân vật chính, khiến người xem không khỏi đau lòng và nghẹn ngào.

Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư

15. Thế chiến Z - World War Z

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hành động, kinh dị

Năm công chiếu: 2013

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Marc Forster

Diễn viên chính: Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel

Điểm IMDb: 7/10

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Max Brooks. Gerry Lane (Brad Pitt) - một điều tra viên của Liên Hợp Quốc đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan chóng mặt của đại dịch Zombie để giúp thế giới thoát khỏi nạn diệt vong.

Gerry Lane cùng gia đình nhỏ của mình đang tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thì một nhóm thây ma tấn công vào thành phố. Cả gia đình phải nhanh chóng rời New York để đến trú ẩn ở New Jersey. Tại nơi này, họ gặp được vợ chồng Tây Ban Nha và cậu con trai nhỏ Tommy (Zacharee Guido).

Không may, nhóm zombie cuối cùng cũng tấn công đến thành phố New Jersey. Ba mẹ của Tommy vì thế mà qua đời. Gerry thông qua nhà nghiên cứu trẻ Andrew Fassbach (Elyes Gabel) đã biết được rằng để chế ra vắc xin, cần biết được nguồn gốc của loài virus. Thế là Gerry cùng Andrew đã hợp tác để tìm ra nguồn bùng phát.

Gerry Lane

Trên đây là top 15 phim cương thi hay nhất mà bất cứ mọt phim nào cũng không nên bỏ lỡ. Đừng quên thêm chúng vào list yêu thích để thưởng thức khi rảnh rỗi cùng gia đình và bạn bè.