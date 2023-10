Top 15 phim về hacker hay cực đỉnh bạn không nên bỏ lỡ

Đạo diễn: Lana Wachowski

Diễn viên chính: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Điểm IMDb: 8.7/10

Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) là một lập trình viên và cũng là một hacker nổi tiếng với biệt danh Neo. Sau nhiều phi vụ đột nhập vào hệ thống thông tin, anh đã vô tình làm quen được với một nhóm hacker khác. Thuật ngữ "Ma trận" mà nhóm hay nhắc đến luôn khiến Thomas thắc mắc.

Một người đã tiết lộ cho anh biết rằng chỉ có thủ lĩnh Morpheus (Laurence Fishburne) là người duy nhất hiểu được ý nghĩa của cụm từ kia. Song song đó, Thomas cũng biết ra rằng Morpheus chính là một phần tử khủng bố nguy hiểm và anh cần giúp đỡ các đặc vụ để bắt giữ hắn.

Morpheus đã cho Thomas hai sự lựa chọn. Hoặc là anh sẽ uống viên thuốc màu đỏ nếu muốn biết ý nghĩa thuật ngữ kia, hoặc là anh uống viên màu xanh nếu anh muốn quay về cuộc sống bình thường. Liệu Thomas sẽ có lựa chọn ra sao?

2. Thuật toán - Algorithm

Thể loại: Tội phạm, kinh dị

Thời gian công chiếu: 2014

Thời lượng: 91 phút

Đạo diễn: Jon Schiefer

Diễn viên chính: Raphael Barker, Keith Barletta, Julie Ceballos

Điểm IMDb: 4.8/10

Thuật toán là một bộ phim hay xứng đáng lọt top 15 phim về hacker hay nhất, kể về một hacker tự do đã phát hiện ra những bí mật động trời sau khi đột nhập vào hệ thống an ninh của chính phủ.

Nhân vật chính của bộ phim tên là Will (Raphael Barker). Phi vụ đầu tiên của anh ta là đột nhập vào máy chủ của một nhà mạng điện thoại với mục đích thay thế các đoạn mã nhằm sử dụng chúng cho các dịch vụ miễn phí tại đây. Tuy nhiên, càng làm nhiều phi vụ về sau, Will càng hăng say và dần bị lún sâu vào con đường đánh cắp thông tin phi pháp.

Thuật toán kể về một hacker tự do đã phát hiện ra những bí mật động trời sau khi đột nhập vào hệ thống an ninh của chính phủ

3. Tin Tặc: Thế Giới Ngầm - Anonymous

Thể loại: Kinh dị, tội phạm

Thời gian công chiếu: 2016

Thời lượng: 95 phút

Đạo diễn: Aaron Avont Johnson

Diễn viên chính: Callan McAuliffe, Lorraine Nicholson

Điểm IMDb: 7.8/10

Phim kể về hành trình của Alex Danyliuk (Callan McAuliffe) từ một người nhập cư bất hợp pháp đến một hacker chuyên nghiệp, chuyên đánh cắp các thông tin tài chính quan trọng.

Alex cùng gia đình mình chuyển đến sinh sống tại Canada và luôn trong tình trạng thiếu tiền. Trong lúc đang tìm cách giúp bố mẹ thoát khỏi khủng hoảng về mặt tài chính, Alex tình cờ gặp được Sye (Daniel Eric Gold) và bị hắn dẫn dắt vào chợ đen buôn bán thông tin. Vì muốn có tiền, Alex đành phải làm liều bằng cách hợp tác với một tội phạm thông tin khác là Kira (Lorraine Nicholson). Cả hai đã cùng nhau thực hiện nhiều phi vụ đánh cắp thông tin. Aex không hề biết rằng tất cả hành động của anh đang bị Zed (Clifton Collins Jnr.) - một phần tử của tổ chức mang tên Anonymous - theo dõi.

4. Trùm Mũ Đen - Blackhat

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2015

Thời lượng: 133 phút

Đạo diễn: Michael Mann

Diễn viên chính: Chris Hemsworth, Thang Duy, Viola Davis

Điểm IMDb: 5.4/10

Cái tên tiếp theo lọt top 15 phim về hacker hay nhất là Trùm mũ đen. Nội dung phim xoay quanh việc một tên tội phạm đã bị kết án cùng với những đồng minh của mình đã quyết tâm tìm ra tung tích của một thế lực tội phạm khác. Cuộc truy lùng diễn ra từ Chicago đến Los Angeles, Hồng Kông và Jakarta.

Nick Hathaway (Chris Hemsworth) là một hacker cực kỳ thông minh nhưng đã bị kết án khi các chương trình độc hại Nick viết vô tình gây ra một cuộc khủng bố tại nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc. Nếu thành công tìm ra tung tích của một tên hacker nguy hiểm thì Nick có thể thoát ra khỏi bản án 15 năm. Cũng từ đây, anh đã bị cuốn vào cuộc chiến chính trị giữa chính phủ hai nước Mỹ - Trung.

5. Mật Vụ Snowden - Snowden

Thể loại: Chính trị

Thời gian công chiếu: 2016

Thời lượng: 134 phút

Đạo diễn: Oliver Stone

Diễn viên chính: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Zachary Quinto

Điểm IMDb: 7.3/10

Đây là bộ phim được chuyển thể từ hai cuốn sách nổi tiếng The Snowden Files của Luke Harding và Time of the Octopus của Anatoly Kucherena. Nội dung kể về hành trình của Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) từ một nhân viên bình thường đến một người làm lộ ra các thông tin mật của NSA.

Edward Snowden giữ vị trí nhân viên kỹ thuật cho NSA. Tại nơi này, trong quá trình làm việc, anh đã phát hiện chính phủ Mỹ đang xây dựng hệ thống theo dõi công dân toàn cầu và Edward đã vô tình làm lộ chi tiết này với báo chí. Giờ đây, anh vừa phải tìm cách thoát để giải cứu bản thân khỏi sự truy bắt của lực lượng cảnh sát, vừa giúp đưa sự thật ra ánh sáng. Liệu Edward có thành công?

6. Mắt Đại Bàng - Eagle Eye

Thể loại: Hành động

Thời gian công chiếu: 2008

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: D. J. Caruso

Diễn viên chính: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Billy Bob Thornton

Điểm IMDb: 6.6/10

Phim có nội xoay quanh một sinh viên đại học bỗng dưng bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với các thành phần khủng bố nguy hiểm. Vừa phải tìm cách thoát khỏi sự truy bắt của FBI, anh vừa phải tìm ra sự thật đằng sau.

Jerry Shaw (Shia LaBeouf) là một sinh viên của trường đại học Stanford. Sau khi rời khỏi trường học, Jerry quyết định quay trở về quê nhà. Tại nơi này, anh nhận được tin người em song sinh của mình - Ethan đã bị giết. Sau đó, anh nhận được một số tiền lớn cùng lời nói phát ra từ chiếc điện thoại nhắc nhở Jerry rằng hãy nhanh chóng bỏ trốn trước khi FBI tìm đến.

Jerry vẫn không thể thoát và bị FBI bắt giữ, thẩm vấn. Tuy nhiên, anh lại được một người phụ nữ giúp đỡ trốn thoát. Từ đây, mọi hành động của anh luôn bị giám sát bởi giọng nói kỳ lạ trong điện thoại đó.

7. Phi Vụ Hoàn Hảo - The Italian Job

Thể loại: Hành động

Thời gian công chiếu: 2003

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: F. Gary Gray

Diễn viên chính: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham

Điểm IMDb: 7/10

Phi Vụ Hoàn Hảo là một bộ phim xuất sắc lọt top 15 phim về hacker hay nhất mọi thời đại, được làm lại từ phiên bản nổi tiếng The Italian Job 1969 của Pháp. Nội dung xoay quanh một nhóm trộm đang tìm cách báo thù cho người động đội của họ khi một người bị giết chết bởi tên phản đồ.

Steve (Edward Norton) cùng Left Ear (Mos Def), Charlie (Mark Wahlberg), Rob (Jason Statham) và John Bridger (Donald Sutherland) đã thực hiện một vụ cướp tại cửa hàng nữ trang. Nhóm nhận được sự tiếp tay của Lyle (Seth Green) - một thiên tài máy tính. Mặc dù vậy, sau khi vụ cướp được thực hiện thành công, Steve đã nảy sinh ý định muốn chiếm thành quả cho riêng mình. Thế là, hắn giết John.

Những thành viên còn lại đã may mắn sống sót. Sau đó, họ kết nạp thêm Stella (Charlize Theron) - con gái John và cũng là một hacker, chuyên sử dụng công nghệ tân tiến để phá vỡ các két sắt. Cả nhóm bàn nhau lập kế hoạch truy tìm và giết chết tên phản đồ. Liệu cả nhóm có thành công?

8. Mật Mã Cá Kiếm - Swordfish

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2001

Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Dominic Sena

Diễn viên chính: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry

Điểm IMDb: 6.5/10

Đây là bộ phim kể về tên lừa đảo Stanley Jobson (Hugh Jackman) đã tình cờ bị cuốn vào một phi vụ cướp ngân hàng nhờ kỹ năng máy tính thiên tài của anh mình.

Stanley Jobson sau khi làm cho chương trình của FBI bị lây nhiễm virus đã bị cấm truy cập vào mạng internet. Thêm vào đó, hắn còn bị vợ mình ngăn cản, không cho gặp gỡ cô con gái tên Holly. Sau đó, Stanley nghe theo lời dụ dỗ của Ginger Knowles (Halle Berry) và đến làm việc cho Gabriel Shear (John Travolta). Cũng từ đây, anh bị cuốn vào những phi vụ đột nhập vào hệ thông tin của chính phủ Mỹ.

9. Cambridge Analytica: Bê bối dữ liệu (Hacker Vĩ Đại) - The Great Hack

Thể loại: Tài liệu

Thời gian công chiếu: 2019

Thời lượng: 113 phút

Đạo diễn: Jehane Noujaim

Diễn viên chính: Carole Cadwalladr, Brittany Kaiser

Bộ phim này được lấy cảm hứng từ sự kiện rò rỉ thông tin giữa Facebook và Cambridge. Nội dung kể về việc Facebook đang sử dụng dữ liệu của người dùng như thế nào và Cambridge Analytica đã làm cách gì để lấy được dữ liệu của hơn 30 triệu người dùng.

Phim mở đầu bằng cảnh giáo sư David Carroll phát hiện Cambridge Analytica đang thu thập dữ liệu người dùng phi pháp khi vị giám đốc điều hành của công ty Alexander Nix tuyên bố rằng trong tay có 5000 điểm dữ liệu của cử tri.

Nhờ vào sự giúp đỡ của luật sư Ravi Naik, David đã từng bước lấy lại được các dữ liệu của mình đồng thời ông cũng đã khiếu nại Cambridge Analytica vì việc vi phạm quyền riêng tư.

10. Mật Mã Tử Thần - WarGames: The Dead Code

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2008

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Stuart Gillard

Diễn viên chính: Matt Lanter, Amanda Walsh

Điểm IMDb: 4.6/10

Nhân vật chính của phim là Will - một hacker nổi tiếng, đã giúp hàng xóm xử lý một máy tính gặp sự cố, đồng thời cuỗm đi 5000 đô la của anh ta. Will dùng số tiền đó vào việc chơi game trực tuyến. Cũng tại đây, anh đã làm quen được với Ripley.

Sau nhiều lần tìm hiểu, Will biết Ripley chính là một chương trình được tạo ra nhằm phát hiện những thành phần khủng bố nguy hiểm. Mặc dù vật, chương trình này lại có những lỗ hổng khiến nó có thể dẫn tới những hậu quả mà con người không thể lường trước được.

Mật Mã Tử Thần - WarGames: The Dead Code

11. Quyền Lực Thứ 5 - Fifth Estate

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2013

Thời lượng: 128 phút

Đạo diễn: Bill Condon

Diễn viên chính: Benedict Cumberbatch, Julian Assange, Daniel Brühl

Điểm IMDb: 6.2/10

Nhà báo Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl) đã gặp hacker người Úc tên Julian Assange (Benedict Cumberbatch) tại một sự kiện tại Berlin vào năm 2007. Cả hai nhanh chóng thân thiết và bắt đầu trao đổi thư từ với nhau. Họ đã sử dụng Wikileaks để tiết lộ những thông tin bí mật đến với công chúng.

Mục tiêu đầu tiên của cặp đôi là một ngân hàng Thụy Sĩ tư nhân tên Julius Baer, ​​có chi nhánh ở Quần đảo Cayman, đã tham gia vào các hoạt động trái phép. Không dừng ở đó, hai người còn lên kế hoạch công bố những thông tin mật về Scientology. Liệu rằng họ có thành công trốn chạy khỏi sự truy lùng của các cơ quan chính phủ, đồng thời làm sáng tỏ những góc khuất bí ẩn hay không?

12. Web Tử Thần - Untraceable

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2008

Thời lượng: 101 phút

Đạo diễn: Gregory Hoblit

Diễn viên chính: Diane Lane, Colin Hanks, Billy Burke

Điểm IMDb: 6.2/10

Nhân vật chính của phim là một đặc vụ của FBI tên Jennifer Marsh (Diane Lane), làm việc trong bộ phận tội phạm mạng. Cô là một bà mẹ đơn thân, đang chăm sóc cô con gái Annie Haskins (Perla Haney-Jardine) nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình là Stella Marsh (Mary Beth Hurt).

Jennifer và cộng sự của cô - Griffin Dowd (Colin Hanks) đã vô tình truy cập vào trang web có tên KillWithMe.com trong một lần trực tuyến. Họ vô tình xem được video quay lại cảnh một chú mèo đang bị hành hạ dã man đến chết. Chưa dừng tại đó, kẻ hung ác đầu tìm kiếm con mồi mới. Cái chết của một phi công là vụ án đầu tiên. Jennifer cùng những cộng sự của mình phải nhanh chóng tìm ra danh tính tên sát nhân đó.

13. Cướp Siêu Đẳng - The Con Artist

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2014

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Kim Hong-sun

Diễn viên chính: Kim Woo-bin, Lee Hyun-woo, Kim Yeong-cheol

Điểm IMDb: 6.2/10

Cướp Siêu Đẳng - The Con Artist

Nội dung phim xoay quanh việc Ji-hyuk (Kim Woo Bin) cùng cộng sự phải thực hiện phi vụ đánh cắp 150 triệu Won trong vòng 40 phút. Ji-hyuk được biết đến là một cao thủ phá két sắt, đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm nữ trang và đồ cổ. Cũng nhờ công việc này mà anh ta đã có một cuộc sống giàu có trong giới thượng lưu mà hàng ngàn người mơ ước.

Jin-hyuk có bạn thân là Jong-bae (Lee Hyun-woo), một thiên tài máy tính và cũng là một hacker chuyên nghiệp. Cả hai đã lên kế hoạch cho một phi vụ lớn là đánh cắp số tiền trị giá 150 triệu Won trong vỏn vẹn 40 phút.

14. Hạ Gục - Takedown aka Track down

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2000

Thời lượng: 92 phút

Đạo diễn: Joe Chappelle

Diễn viên chính: Skeet Ulrich, Russell Wong, Angela Featherstone

Điểm IMDb: 6.3/10

Hạ Gục - Takedown aka Track down

Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Tsutomu Shimomura và John Markoff. Phim xoay quanh nhân vật Kevin Mitnick (Skeet Ulrich) cùng cuộc chiến giữa ông với một tay chuyên gia máy tính tên Tsutomu Shimomura (Russell Wong).

Trong những năm tháng lẩn trốn trước sự truy đuổi của FBI, Kevin Mitnick đã thực hiện nhiều phi vụ xâm nhập vào vô số máy tính, đồng thời lấy đi rất nhiều thông tin quan trọng và quý giá. Mặc dù vậy, trận chiến giữa hai thiên tài chỉ thực sự bắt đầu khi anh ta xâm nhập vào hệ thống của chuyên gia máy tính Tsutomu Shimomura.

15. Đương Đầu Với Thử Thách - Live free or die hard

Thể loại: Hành động, tâm lý

Thời gian công chiếu: 2007

Thời lượng: 129 phút

Đạo diễn: Len Wiseman

Diễn viên chính: Bruce Willis, Justin Long, Maggie Q

Điểm IMDb: 7.1/10

Đương Đầu Với Thử Thách - Live free or die hard

Phim bắt đầu bằng việc bộ phận An ninh mạng của FBI đã ra quyết định chiêu mộ nhiều hacker, trong đó có Matthew Farrell (Justin Long), với mục đích xử lý các vấn đề nghiêm trọng. Cùng lúc đó, thám tử John McClane (Bruce Willis) nhận nhiệm vụ phải đưa Matthew Farrell về trụ sở của FBI thành công.

John đã kịp thời giải cứu Matthew khỏi các sát thủ do Mai Linh (Maggie Q) điều đến. Cùng lúc đó, anh cũng biết rằng Matthew đã được Mai Linh yêu cầu viết một chương trình bẻ khóa. Kể từ đây, cả hai bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhóm người do Mai Linh cầm đầu.

Trên đây là top 15 phim về hacker rất hay mà chúng tôi đã sưu tập và gửi đến quý độc giả. Đừng quên lựa chọn cho mình một bộ phim để xem cùng gia đình và bạn bè vào những lúc rảnh rỗi.