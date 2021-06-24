Top 15+ phim kinh dị Việt Nam hay và đáng xem nhất

Top 15+ phim kinh dị Việt Nam mà chúng tôi giới thiệu sẽ mang đến một trải nghiệm đầy mới lạ cho các “fan cứng” của điện ảnh Việt. Trên thực tế, phim kinh dị do nước ta sản xuất đã có mặt từ rất lâu nhưng đến nay mới thực sự được công chúng chú ý đến. Các tác phẩm đã và đang cải thiện chất lượng trong mắt người yêu phim. Vì thế, có không ít bộ phim đã được mang đi công chiếu tại các thị trường quốc tế.

Điểm IMDb: 5,7/10.

Đạo diễn: Derek Nguyễn

Diễn viên: Nhung Kate, Jean-Michel Richaud, Rosie Fellner, NSND Kim Xuân,...

Đây là bộ phim lấy bối cảnh từ năm 1953, nội dung xoay quanh nhân vật Linh (Nhung Kate), một cô gái trẻ đến xin công việc làm người hầu tại một gia đình giàu có trong đêm mưa gió.

Tại nơi này, cô đã phải lòng Sebastien (Jean-Michel Rinaud), một người đàn ông góa vợ sống ở trong căn biệt thự. Mối tình của cả hai nhanh chóng kết thúc trong trong oan trái. Sau khi Sebastien ra đi, Linh phải trình bày toàn bộ những việc đã xảy ra ở căn biệt thự mà cô được chứng kiến. Từ đây, những bí mật của căn nhà cũng được dần hé mở.

Cô hầu gái (The Housemaid)

2. Bắc Kim Thang (Home Sweet Home)

Ngày công chiếu: 25/01/2020

Thể loại: Phim ma, kinh dị, tâm lý

Thời lượng: 90 phút

Điểm IMDb: 5.6/10

Đạo diễn: Trần Hữu Tấn

Diễn viên: NSƯT Phi Điểu, Trung Dân, Bích Hằng, Hữu Tiến, Duy Phương, Minh Hy

Bắc Kim Thang là bộ phim hay xứng đáng lọt top 15+ phim kinh dị Việt Nam hay nhất nhờ nội dung tâm lý kịch tính và thử thách các phỏng đoán của người xem phim.

Câu chuyện trong phim bắt đầu bằng chuyến trở về thăm gia đình của Thiện Tâm (Trịnh Tài). Tại nơi này, Thiện Tâm luôn trăn trở và hoài nghi về sự mất tích của cô em gái họ Hai Lầm. Thiện Tâm cho rằng gia đình đang cố gắng che đậy một bí mật, nên anh đã quyết định tự ,mình tìm ra sự thật.

Bắc Kim Thang (Home Sweet Home)

3. Người bất tử - Immortal

Ngày công chiếu: 26/10/2018

Thể loại: Kinh dị, Viễn tưởng

Thời lượng: 132 phút

Điểm IMDb: 6.7/10

Đạo diễn: Victor Vũ

Diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Jun Vũ, Đinh Ngọc Diệp, Thanh Tú

Đây là bộ phim kết hợp có sự giữa thế giới tâm linh bùa ngải phương Đông và ma thuật siêu nhiên của phương Tây. Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Một quyết định xuất phát từ một người đàn ông đã làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều những thế hệ sau này.

An (Đinh Ngọc Diệp) luôn nằm chiêm bao thấy những giấc mơ kỳ lạ, bản thân luôn bị dẫn dắt đến những không gian khác nhau. Song song đó, đứa con gái nhỏ của cô cũng liên tục mắc bệnh và đang chịu sự hành hạ của ung thư. Tất cả diễn ra quá trùng hợp đã làm cho An nảy sinh nghi ngờ và quyết tâm tìm ra sự thật. Sau đó, cô gặp gỡ và phát hiện ra câu chuyện bất tử của người đàn ông tên Hùng (Quách Ngọc Ngoan).

Người bất tử - Immortal

4. Đôi mắt âm dương (The Eyes)

Ngày công chiếu: 25/01/2020

Thể loại: Phim kinh dị, Phim hài

Thời lượng: 101 phút

Điểm IMDb: 5.2/10

Đạo diễn: Nhất Trung

Diễn viên: Thu Trang, Quốc Trường, Bảo Thanh, Nghệ sĩ Trung Dân,…

Cái tên tiếp theo lọt top 15+ phim kinh dị Việt Nam hay nhất mọi thời đại là cái tên Đôi mắt âm dương. Đây là tác phẩm điện ảnh có nhiều những 'cú twist' sẵn sàng đập tan mọi phỏng đoán của khán giả theo dõi phim. Mở đầu, các tình tiết phim đưa người xem đến với một gia đình giàu có nhưng lại ẩn chứa một bí mật bao trùm khi người vợ (Thu Trang) luôn cảm thấy có thế lực vô hình nào đó đang theo dõi mình.

Đỉnh điểm là sự xuất hiện của một hồn ma cô gái trẻ trong giấc mơ và bám theo Trang đến tận cửa nhà. Ngôi nhà càng trở nên kỳ bí hơn khi cô nhận ra bà giúp việc có thái độ mờ ám (NSND Ngọc Giàu) và ánh mắt bí hiểm của ông quản gia (nghệ sĩ Trung Dân). Đáng chú ý, xuyên suốt bộ phim, hình ảnh con quạ đen luôn xuất hiện báo hiệu sự chết chóc sắp xảy đến.

Đôi mắt âm dương (The Eyes)

5. Thất Sơn Tâm Linh (Kumanthong )

Ngày công chiếu: Ngày 9/10/2019

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 100 phút

Điểm IMDb: 6.0/10

Đạo diễn: Hàm Trần, Lê Bình Giang

Diễn viên: Hoàng Yến Chibi, Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Lê Huỳnh, ...

Nội dung phim xoay quanh nhân vật tên Sỏi (Hoàng Yến Chibi), một cô gái miền Tây câm điếc luôn bị mọi người xem thường. Đến một ngày nọ, cuộc sống nhàm chán của Sỏi như lật sang trang mới khi thầy Huỳnh (Quang Tuấn) đến làng, ông đã trị bệnh cho nhiều người và chọn Sỏi làm phụ tá. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Huỳnh, Sỏi đã dần nhận ra những buổi "trị bệnh" của chồng ẩn chứa nhiều bí mật động trời khiến cô vô cùng sợ hãi.

Thất Sơn Tâm Linh (Kumanthong )

6. Lời nguyền huyết ngải (RH108)

Ngày công chiếu: Ngày 12/1/2012

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 90 phút

Điểm IMDb: 6.2/10

Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên

Diễn viên: Yu Dương, Phan Anh, Thành Lộc, Trịnh Minh Huy, Đỗ Văn Hoàng,...

Đây là bộ phim kinh dị do Việt Nam sản xuất, lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Huyết Đằng". Lời nguyền huyết ngải xoay quanh cuộc phiêu lưu đầy sợ hãi của 3 cậu sinh viên trường Đại học Y, khi họ vô tình khám phá ra một loại ngải được luyện bằng máu người. Cũng từ đây, cả ba luôn bị ám bởi những ảo giác và dần khám phá ra sự thực đáng sợ đằng sau thứ thuốc tiên ma quỷ ấy.

Lời nguyền huyết ngải (RH108)

7. Quả tim máu (Vengeful Heart)

Ngày công chiếu: Ngày 14/2/2014

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 97 phút

Điểm IMDb: 6.4/10

Đạo diễn: Victor Vũ

Diễn viên: Nhã Phương, Thái Hòa, Quý Bình, NSƯT Kim Xuân, Hoàng Bách

Link xem phim Quả tim máu

Đây là bộ phim "bom tấn" có doanh thu khủng do Victor Vũ làm đạo diễn. Nội dung phim được xây dựng cùng những âm thanh đầy sống động, ma mị. Phim kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của Linh (Nhã Phương) và Tâm - chồng của một người phụ nữ tên Phương. Kể từ sau ca phẫu thuật thay tim, cô thường xuyên gặp phải những giấc mơ lạ. Linh nhanh chóng nhận ra căn nhà mà Tâm dẫn mình đến có khung cảnh giống hệt trong giấc mơ của cô.

Quả tim máu (Vengeful Heart)

8. Con ma nhà họ Hứa

Ngày công chiếu: Năm 1973

Thể loại: Tâm lý, kinh dị

Thời lượng: 90 phút

Điểm IMDb: 6.0/10

Đạo diễn: Lê Hoàng Hoa, Bùi Nhật Quang.

Diễn viên: Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm, Bà Năm Sa Đéc,...

Căn biệt thự trong phim là Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh

Đây là một trong những bộ phim kinh dị sử dụng địa tích tâm linh có thật để làm bối cảnh. Câu chuyện được kể lại theo góc nhìn của người quản gia, mở đầu bằng căn bệnh đáng sợ của con gái ông chủ nhà họ Hứa (Bạch Tuyết) .

Lúc đầu, người quản gia không hề thắc mắc gì, nhưng càng về sau ông ta không hiểu tại sao cô con gái của chủ nhà lại bị bệnh lở loét nghiêm trọng đến như vậy mà vẫn còn sống. Đều đặn mỗi ngày, ông phải đem cơm cùng quần áo đến phòng rồi lấy đi những bộ quần áo dính đầy máu. Sau đó, người quản gia đã quyết định âm thầm điều tra sự thật.

9. Bệnh viện ma (Ghost Hospital)

Ngày công chiếu: Ngày 15/04/2016

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 104 phút

Điểm IMDb: 4.7/10

Đạo diễn: Võ Thanh Hòa

Diễn viên: Trấn Thành, Hari Won

Bệnh Viện Ma là bộ phim kinh dị Việt Nam kể về chàng bác sĩ trẻ tuổi tên Thành (Trấn Thành), sau khi tốt nghiệp đã được nhận vào làm tại một bệnh viện. Sau đó, Thành liên tục gặp những chuyện kỳ lạ khi mỗi đêm anh đều thấy các hồn ma.

Bệnh viện ma (Ghost Hospital)

10. Mười

Ngày công chiếu: Ngày 24/12/2007

Thể loại: Kinh dị, chính kịch

Thời lượng: 98 phút

Điểm IMDb: 5.9/10

Đạo diễn: Kim Thái Kinh

Diễn viên: Anh Thư, Hồng Ánh, Bình Minh, Lý Nhã Kỳ, Xa Nghệ Liên, Triệu Yên,...

Đây là tác phẩm điện ảnh kinh dị nổi tiếng do nước ta và Hàn Quốc đồng sản xuất và xứng đáng lọt top 15+ phim kinh dị Việt Nam hay nhất mọi thời đại. Mở đầu phim là sự xuất hiện của chàng ký giả trẻ tuổi người Hàn cùng hành trình đi tìm câu trả lời cho một lời nguyền ma quỷ.

Ngoài những yếu tố truyền thuyết tâm linh thì Mười còn ẩn chứa câu chuyện về tình yêu và những mối quan hệ bị lừa dối đầy hấp dẫn.

Mười

11. Cha ma (Ghost Father)

Ngày công chiếu: 23/08/2019

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 87 phút

Điểm IMDb: 6.4/10

Đạo diễn: Nguyễn Bá Vũ

Diễn viên: Phương Anh Đào, Ngọc Duyên,...

Nội dung phim kể về hành trình làm bảo mẫu của cô sinh viên Vân Nhi (Ngọc Duyên) tại một gia đình giàu có. Sau khi nhận được lời đề nghị của chủ nhà là ở lại tại căn biệt thự để thuận tiện cho công việc, Vân Nhi liên tục phải đối mặt với những hiện tượng tâm linh khó lý giải về đêm. Cô dần cảm thấy dường như ngôi nhà này đang ẩn chứa một bí mật rợn người.

12. Đoạt hồn (Hollow)

Ngày công chiếu: Ngày 18/7/2014

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 97 phút

Điểm IMDb: 5.7/10

Đạo diễn: Trần Hàm

Diễn viên: Trần Bảo Sơn, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Ân, Lâm Thanh Mỹ, Mai Thế Hiệp, Thương Tín,...

Đoạt Hồn là một bộ phim kinh dị Việt Nam của đạo diễn Trần Hàm, đã được đánh giá có cốt truyện hay. Nội dung phim chủ yếu kể về cô con gái xấu số trong một gia đình nọ bị đuối nước, không may qua đời nhưng người ta lại hoảng hồn khi phát hiện cô bé từ cõi chết trở về.

Đoạt hồn (Hollow)

13. Ngôi nhà trong hẻm (House in the Alley)

Ngày công chiếu: Ngày 14/2/2012

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 91 phút

Điểm IMDb: 5.8/10

Đạo diễn: Lê Văn Kiệt

Diễn viên: Trần Bảo Sơn, Ngô Thanh Vân, Bích Hằng, Phan Thị Mơ,...

Ngôi nhà trong hẻm là tác phẩm điện ảnh kinh dị kể về loạt bi kịch xảy đến với một cặp vợ chồng trẻ. Đầu tiên là việc họ bị mất đi đứa con đầu lòng, sau đó cả hai đã phát hiện ra những điều kỳ lạ xảy ra tại chính ngôi nhà của mình. Dường như ngôi nhà đã bị ám bởi những thế lực không bình thường.

Vai diễn ma quái của Ngô Thanh Vân trong phim Ngôi nhà trong hẻm

14. Cương thi biến

Ngày công chiếu: 2018

Thể loại: Kinh dị, hài

Thời lượng: 4 tập, 25 phút/tập

Đạo diễn: Duy Khánh

Diễn viên: Lê Giang, Quang Minh, Bảo Trí, BB Trần, Emma, Xuân Tiến, Quang Trung, ...

Đây là bộ phim kinh dị kết hợp các yếu tố hài hước, với những tình tiết làm khán giả luôn bị cuốn hút. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của chàng sinh viên trường y tài giỏi Vĩnh Khang (Duy Khánh) nhưng kì bí. Ngoài ra, hành tung của Thiên Lý (Emma) và chú Tâm bảo vệ (Quang Minh cũng làm cho người xem không khỏi tò mò mà phải đặt ra những phỏng đoán.

15. Thiên thần hộ mệnh 2021 - The Guardian

Ngày công chiếu: dự kiến 30/04/2021

Thể loại: Phim ma, kinh dị

Thời lượng: 101 phút

Đạo diễn: Victor Vũ

Diễn viên: Nguyễn Trúc Anh, Trần Huyền My, Hoàng Kim Ngân, Huỳnh Samuel An

Cái tên mới toanh vừa có mặt trong top 15+ phim kinh dị Việt Nam hay nhất là bom tấn điện ảnh sản xuất năm 2021, do Victor Vũ làm đạo diễn. Xây dựng chủ đề là góc khuất trong giới giải trí đan xen các hiện tượng tâm linh về Kumanthong, vốn đã được đồn đoán rất nhiều không chỉ trong showbiz, mà còn trong cả đời sống. Đây sẽ là bộ phim hứa hẹn mang đến những giây phút bùng nổ cho khán giả.

Nội dung phim xoay quanh cô sinh viên trẻ Mai Ly (Trúc Anh), không màng việc học chỉ mơ ước dấn thân vào giới giải trí để trở thành người nổi tiếng. Mặc cho lời can ngăn và sự lo lắng của cô bạn thân Huyền (Amee), Mai Ly vẫn tiếp tục tham gia vào nhóm hát bè của ca sĩ đang nổi Lam Phương. Đến một ngày, Lam Phương tặng cho Mai Ly một con búp bê và nói rằng nó sẽ mang lại may mắn cho cô. Không lâu sau, Lam Phương tự sát.

Thiên thần hộ mệnh 2021 - The Guardian

16. Lời thì thầm từ quá khứ (Whisper from the Past)

Ngày công chiếu: 2014

Thể loại: Phim truyền hình, kinh dị

Thời lượng: 35 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: NSƯT Mai Hồng Phong

Diễn viên: Phương Oanh, Thanh Sơn, Chí Nhân, Huyền Lizzie, Phạm Tiến Lộc

Đây là bộ phim truyền hình dài tập, song câu chuyện trong phim lại chứa đựng khá nhiều tình tiết ma mị, đánh thẳng vào tâm lý người xem. Nội dung phim kể về hai nhân vật Tuấn (Tiến Lộc) và Lan (Huyền Lizzie), họ có một tình yêu đẹp và quyết định làm đám cưới.

Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi mạng sống của Tuấn, Lan vì thế mà đau khổ tột cùng. Khi tuyệt vọng và nghĩ tới cái chết, Lan được Tuấn hiện hồn về báo rằng anh đã chết nhưng chưa thể siêu thoát vì còn quá nhiều điều chưa thực hiện được.

Xót thương cho Tuấn, Lan quyết định sẽ cùng hai người bạn thân của Tuấn là Kiên và Đạt thực hiện nốt di nguyện của anh. Trong thời gian đó, Lan cũng phần nào hiểu thêm nhiều góc khuất về con người của Tuấn và những người xung quanh cô.

Lời thì thầm từ quá khứ (Whisper from the Past)

Trên đây là top 15+ phim kinh dị Việt Nam hay và ấn tượng nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Đừng quên thêm chúng vào list yêu thích để xem khi r